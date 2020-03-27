Коронавирус
РБКВ Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
Как отмечает агентство ANSA, это количество жертв стало рекордным за сутки по сравнению с данными других стран с начала вспышки COVID-19. За предыдущие сутки в Италии погибли 793 человека с коронавирусом. Общее число жертв, согласно данным Минздрава, увеличилось до 9134 человек.
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с чего всё началось
В Италии за сутки от коронавируса умерли 969 человек, сообщил комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури. Это самое большое количество за все время распространения болезни во всем мире. Таким образом, в стране от инфекции скончались уже 9134 пациента.РИА Новостивчера в 12:56
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