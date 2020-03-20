Коронавирус
РБКВ Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд
В Италии за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 627 человек, сообщил глава Департамента гражданской обороны Анджело Борелли, передает Ansa. Это крупнейшее число жертв за одни сутки в Италии с момента начала распространения коронавируса в стране, отмечает агентство.
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Общество
Россия передала 13 странам тест-системы для выявления коронавируса
«Роспотребнадзор уже передал разработанные ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны — члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголию, КНДР», — заявили в ведомстве.
Происшествия
На Камчатке обнаружены тела двух человек, попавших под снежную лавину
На Камчатке спасатели обнаружили тела двух мужчин, попавших под снежную лавину. Об этом сообщается на сайте регионального отделения МЧС.
Гаджеты
Microsoft анонсировала DirectX 12 Ultimate
Общество
Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным
Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Общество
Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Политика
Появилось фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции
Центральная избирательная комиссия согласовала вид бюллетеня для всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.
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На Дмитровском алюминиевом заводе в Подмосковье сгорел склад
Спасатели присвоили пожар повышенный ранг сложности. Огонь распространился на 80% здания. Вскоре рухнула кровля склада по всей площади.
Экономика
Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу
Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Политика
Сергей Лавров празднует 70-й день рождения
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Происшествия
В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды
В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
Кино
Премьеру «Миньонов 2» отложили из-за коронавируса
Киностудия Universal отложила намеченный на конец июня 2020 года релиз мультфильма «Миньоны 2: Грювитация» из-за мер, предпринимаемых для борьбы с коронавирусом.
Экономика
Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
Музыка
«Победители известны заранее»: Сергей Соседов высказался о шоу «Голос»
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Футбол
«Витебск» — «Городея»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Высшей лиги Беларуси
Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Витебск» — «Городея». Ставка: тотал меньше 2 мяча за 2.06.
Армия и оружие
ВМС Украины планируют разместить военную базу в Бердянске
Экономика
Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть
На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
Общество
Инфекционист Ставрополья с подозрением на вирус скрыла поездку в Испанию
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, скрыла от руководства посещение Испании и продолжила ходить на работу после возвращения.
Общество
Принца Гарри могут призвать вернуться в Британию
Примечательно, что принц Гарри уже согласился вернуться в Британию по первому требованию, однако он вряд ли будет рисковать и возьмет с собой супругу и 10-месячного сына арчи, которому недавно исполнилось всего 10 месяцев.
Общество
На Украине число случаев коронавируса возросло до 29
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Украины увеличилось до 29.
Общество
Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» удалить фейки о коронавирусе
Роскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" и прочих СМИ, распространяющих ложную информацию, удалить все фейки о коронавирусе.
Экономика
МВФ: мировая экономика справится с последствиями пандемии
Мировая экономика сможет справиться с последствиями пандемии коронавируса нового типа, считает директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен.
Шоу-бизнес
«Холостяк» Антон Криворотов узнал неприятное прошлое своей фаворитки
Девушка возмущена поступком завидного холостяка и больше не хочет бороться за его сердце.
Экономика
Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля
Что заставило россиян идти за кредитами Эпидемия коронавируса и заметное обесценение рубля уже вызвали всплеск потребительской активности, отмечает директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: "На этом фоне вполне закономерен рост спроса населения на потребительские кредиты".
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
ВОЗ сообщила о более чем 24 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки
За прошедшие сутки в мире было выявлено более 24 тыс. случаев заражения новым типом коронавируса, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).