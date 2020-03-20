Коронавирус

РБКРБКВ Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд

В Италии за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 627 человек, сообщил глава Департамента гражданской обороны Анджело Борелли, передает Ansa. Это крупнейшее число жертв за одни сутки в Италии с момента начала распространения коронавируса в стране, отмечает агентство.
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В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд

РБКвчера в 15:13

В Италии за сутки скончалось рекордное количество людей

Газета.Ruвчера в 13:24

В Италии за день из-за коронавируса умерли 627 человек

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Вести.Ruвчера в 13:54

Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

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В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 627 человек

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Италия в ситуации с коронавирусом «побила суточный рекорд» Уханя

Pravda.Ru18 марта в 21:59
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

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В гонке за форварда ЦСКА Федора Чалова находятся три клуба АПЛ.
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Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru вчера в 09:02
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«СуперОмск» поздравляет Сергея Лаврова с юбилеем

Сегодня, 21 марта, министр иностранных дел Российской Федерации отмечает свое 70-летие.
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Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
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Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Интерфакс 19 марта в 07:03
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Рубль стал второй по волатильности валютой мира

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Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
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Банк России допустил повышение ключевой ставки

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Российская газета вчера в 09:12
Армия и оружие

Новый японский эсминец включили в систему ПРО США

Эсминец "Мая" вошел в систему ПРО США, на нем установлена новейшая система обмена информации с американскими кораблями и самолетами.
РЕН ТВ вчера в 02:44
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Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости вчера в 16:03
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Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
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Общество

В России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусом

В пятницу, 20 марта, стало известно, что в России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусом.
Форпост Северо-Запад вчера в 11:23
Экономика

Эксперт назвал способы для сохранения рублевых сбережений в кризис

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган сказал, что россияне могут покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, потому что те могут вскоре вырасти в цене, пишет РИА Новости.
Невские Новости 18 марта в 20:50
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Механизм появления коронавируса назван

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В Киеве и двух областях Украины введен режим ЧС из-за коронавируса

В Киеве и двух областях Украины введен режим ЧС из-за нового коронавируса, сообщает ТАСС.
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Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице

Lenta.ru вчера в 06:56
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На Камчатке двое сноубайкеров попали под лавину

У спасателей есть все необходимое оборудование для поиска людей, попавших под лавину. Ситуацию на юге Камчатки осложняет циклон.
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Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
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Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
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Индексы США и стоимость нефти снизились на закрытии торгов

Ключевые индексы США снизились на закрытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже на 3,8–4,6%. Это происходит на фоне продолжения распространения коронавируса COVID-19 и снижения стоимости нефти.
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В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернется теплая погода

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Повышение цен на всю рыбную продукцию возможно, но не пропорционально изменению курса доллара, а с некоторым коэффициентом, заявил исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков, 21 марта сообщает РИА Новости.
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