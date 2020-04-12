Коронавирус
ToDay News UfaВ Италии число умерших за сутки стало самым низким с 19 марта
Только 19 марта скончались 427 пациентов, после чего произошел серьезный рост. Всего в Италии заболели коронавирусом 156 тысяч человек, а число летальных исходов превысило 20 тысяч.
Читать в источнике
Оценить61
Подробнее о событии
Показать все источники
В Италии около 70% больных коронавирусом находятся на домашней изоляции
Аргументы и Фактывчера в 13:33
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 22:40, Ашберн
Политика
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
Политика
Президент Чехии осудил снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан назвал глупостью снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
РИА Новости 12:45
Экономика
Предприниматели Улан-Удэ получат отсрочку по некоторым платежам
В свою очередь, арендаторы в сфере ЖКХ получают с 1 марта отсрочку на шесть месяцев по уплате арендных платежей за муниципальное недвижимое имущество.
Байкал Медиа Консалтинг 21:36
Общество
Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
Известия вчера в 20:09
Происшествия
В Москве загорелся жилой дом на Ленинском проспекте
Ведомости 22:12
Экономика
Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа
Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Российская газета 12:08
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве
Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве стал следствием расслабленного поведения жителей столицы в последние 10 дней, заявила в передаче «Воскресный вечер» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
Московский Комсомолец 09:39
Энергетика
Россия в мае-июне снизит добычу нефти на 2,5 миллиона баррелей в сутки
Если три года назад предложение превышало спрос на 3 миллиона баррелей в сутки, то сейчас - уже на 20 миллионов баррелей.
Эхо Москвы 20:04
Общество
Ассанж в посольстве Эквадора успел стать отцом двоих детей
Невеста основателя интернет-портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа призвала суд выпустить его из тюрьмы под залог.
News.ru 04:17
Армия и оружие
Близ Луганска ранение получил один украинский военнослужащий
Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение в зоне боевых действий в районе поселка Новозвановка близ города Луганск, заявил пресс-центр штаба Операции объединенных сил 11 апреля журналистам, сообщает Интерфакс Украина.
ИА Красная Весна вчера в 12:44
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
Происшествия
«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии
Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.
Коммерсантъ 19:48
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
Футбол
Саньоль рассказал, как «Бавария» отказалась купить Варана за 5 млн евро
Известный в прошлом футболист Вилли Саньоль рассказал историю о том, как он, работая скаутом, пытался осуществить переход Рафаэля Варана из «Ланса» в «Баварию».
Евро-футбол.ру 08:41
Общество
В Сбербанке назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса
Среди других возможных схем мошенничества в Сбербанке назвали телефонные звонки россиянам с сообщениями о якобы их контакте с заражёнными коронавирусом и предложениями платного проведения «тестов» либо покупки дорогостоящих «лекарств».
RT на русском 20:37
Общество
Некоторым сахалинским предпринимателям разрешат работать с 20 апреля
Алгоритм единый для всех предпринимателей и юридических лиц, которым будет разрешено работать вот в этих непростых условиях.
АСТВ 22:26
Авто
Dongfeng наладит сборку кроссоверов DFM 580 для рынка РФ в Беларуси
Автоновости дня вчера в 02:55
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
Общество
В США начали перечислять выплаты гражданам по «антивирусному» пакету
Вашингтон, 12 апреля 2020, 04:41 — REGNUM Первые единовременные выплаты, предусмотренные законом об экономических стимулирующих мерах для преодоления последствий пандемии COVID-19, поступили на счета граждан США, сообщает 11 апреля американское налоговое ведомство (IRS, Internal Revenue Service) в своём Twitter.
REGNUM вчера в 21:41
Общество
Оперштаб назвал причину пробки из машин скорой помощи в Химках
Радио Sputnik вчера в 12:39
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости 03:43
Здоровье
Диетолог рассказал о замене имбирю
На фоне эпидемии коронавирусной инфекции цены на имбирь взлетели в 5–10 раз.
Известия 22:30
Здоровье
Четырех пациентов выписали из полевого госпиталя в Бергамо
Четыре пациента с легкой формой заболевания, вызванного новым коронавирусом, выписаны из полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо.
ТАСС 00:09
Кино
Netflix и Apple претендуют на новый фильм Мартина Скорсезе
Народные новости 02:34
Наука
Японские медики выяснили, какой препарат может блокировать коронавирус
Японские медики предварительно выяснили, что нелфинавир блокирует размножение коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости 18:19
Общество
Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости 09:25
Игры
Для Mount & Blade 2 вышла новая «кровавая» модификация
Вашингтон, 11 апреля 2020, 07:02 — REGNUM К игре Mount & Blade 2: Bannerlord выпустили модификацию (мод) Dismemberment, которая добавляет в игру новую систему последствий от нанесения ударов противникам.
REGNUM вчера в 00:02
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова из-за безденежья продают недвижимость
Виктор и Наталья согласились в надежде на то, что смогут быстрее продать недвижимость.
Комсомольская правда 18:52
Политика
В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом
Как признают аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в докладе "Американский СПГ для Украины", у Польши просто не хватает для этого транспортных и регазификационных мощностей.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии
РИА Новости 01:43