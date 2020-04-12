Коронавирус

ToDay News UfaToDay News UfaВ Италии число умерших за сутки стало самым низким с 19 марта

Только 19 марта скончались 427 пациентов, после чего произошел серьезный рост. Всего в Италии заболели коронавирусом 156 тысяч человек, а число летальных исходов превысило 20 тысяч.
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Подробнее о событии

В Италии за сутки выявлено почти две тысячи заражённых коронавирусом

REGNUMвчера в 12:57

В Италии за сутки из-за коронавируса умер 431 человек. Это минимум с 19 марта

ТАСС12:21

В Италии зафиксировали наименьший прирост жертв COVID-19 за три недели

РИА Новости12:11

В Италии зафиксировано минимальное количество жертв за три недели

News.ru12:52

В Италии зафиксировали рекордное снижение смертей от коронавируса

Московский Комсомолец12:23

В Италии около 70% больных коронавирусом находятся на домашней изоляции

Аргументы и Фактывчера в 13:33

Число новых жертв коронавируса в Италии стало наименьшим за три недели

Росбалт18:30
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 22:40, Ашберн
Политика

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
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Политика

Президент Чехии осудил снос памятника Коневу в Праге

Президент Чехии Милош Земан назвал глупостью снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
РИА Новости 12:45
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Экономика

Предприниматели Улан-Удэ получат отсрочку по некоторым платежам

В свою очередь, арендаторы в сфере ЖКХ получают с 1 марта отсрочку на шесть месяцев по уплате арендных платежей за муниципальное недвижимое имущество.
Байкал Медиа Консалтинг 21:36
Общество

Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
Известия вчера в 20:09
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Происшествия

В Москве загорелся жилой дом на Ленинском проспекте

Ведомости 22:12
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Экономика

Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа

Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Российская газета 12:08
2,1K
Общество

В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве

Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве стал следствием расслабленного поведения жителей столицы в последние 10 дней, заявила в передаче «Воскресный вечер» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
Московский Комсомолец 09:39
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Энергетика

Россия в мае-июне снизит добычу нефти на 2,5 миллиона баррелей в сутки

Если три года назад предложение превышало спрос на 3 миллиона баррелей в сутки, то сейчас - уже на 20 миллионов баррелей.
Эхо Москвы 20:04
1
Общество

Ассанж в посольстве Эквадора успел стать отцом двоих детей

Невеста основателя интернет-портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа призвала суд выпустить его из тюрьмы под залог.
News.ru 04:17
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Армия и оружие

Близ Луганска ранение получил один украинский военнослужащий

Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение в зоне боевых действий в районе поселка Новозвановка близ города Луганск, заявил пресс-центр штаба Операции объединенных сил 11 апреля журналистам, сообщает Интерфакс Украина.
ИА Красная Весна вчера в 12:44
Общество

Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей

Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
1K
Происшествия

«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии

Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.
Коммерсантъ 19:48
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Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
2,6K
Футбол

Саньоль рассказал, как «Бавария» отказалась купить Варана за 5 млн евро

Известный в прошлом футболист Вилли Саньоль рассказал историю о том, как он, работая скаутом, пытался осуществить переход Рафаэля Варана из «Ланса» в «Баварию».
Евро-футбол.ру 08:41
Общество

В Сбербанке назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса

Среди других возможных схем мошенничества в Сбербанке назвали телефонные звонки россиянам с сообщениями о якобы их контакте с заражёнными коронавирусом и предложениями платного проведения «тестов» либо покупки дорогостоящих «лекарств».
RT на русском 20:37
3
Общество

Некоторым сахалинским предпринимателям разрешат работать с 20 апреля

Алгоритм единый для всех предпринимателей и юридических лиц, которым будет разрешено работать вот в этих непростых условиях.
АСТВ 22:26
Авто

Dongfeng наладит сборку кроссоверов DFM 580 для рынка РФ в Беларуси

Автоновости дня вчера в 02:55
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
493
Общество

В США начали перечислять выплаты гражданам по «антивирусному» пакету

Вашингтон, 12 апреля 2020, 04:41 — REGNUM Первые единовременные выплаты, предусмотренные законом об экономических стимулирующих мерах для преодоления последствий пандемии COVID-19, поступили на счета граждан США, сообщает 11 апреля американское налоговое ведомство (IRS, Internal Revenue Service) в своём Twitter.
REGNUM вчера в 21:41
43
Общество

Оперштаб назвал причину пробки из машин скорой помощи в Химках

Радио Sputnik вчера в 12:39
1,5K
Общество

Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости 03:43
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Здоровье

Диетолог рассказал о замене имбирю

На фоне эпидемии коронавирусной инфекции цены на имбирь взлетели в 5–10 раз.
Известия 22:30
2
Здоровье

Четырех пациентов выписали из полевого госпиталя в Бергамо

Четыре пациента с легкой формой заболевания, вызванного новым коронавирусом, выписаны из полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо.
ТАСС 00:09
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Кино

Netflix и Apple претендуют на новый фильм Мартина Скорсезе

Народные новости 02:34
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Наука

Японские медики выяснили, какой препарат может блокировать коронавирус

Японские медики предварительно выяснили, что нелфинавир блокирует размножение коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости 18:19
91
Общество

Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде

Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости 09:25
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Игры

Для Mount & Blade 2 вышла новая «кровавая» модификация

Вашингтон, 11 апреля 2020, 07:02 — REGNUM К игре Mount & Blade 2: Bannerlord выпустили модификацию (мод) Dismemberment, которая добавляет в игру новую систему последствий от нанесения ударов противникам.
REGNUM вчера в 00:02
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова из-за безденежья продают недвижимость

Виктор и Наталья согласились в надежде на то, что смогут быстрее продать недвижимость.
Комсомольская правда 18:52
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Политика

В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом

Как признают аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в докладе "Американский СПГ для Украины", у Польши просто не хватает для этого транспортных и регазификационных мощностей.
РИА Новости 01:00
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Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии

РИА Новости 01:43
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