Только 19 марта скончались 427 пациентов, после чего произошел серьезный рост. Всего в Италии заболели коронавирусом 156 тысяч человек, а число летальных исходов превысило 20 тысяч.

В Италии число умерших за сутки стало самым низким с 19 марта

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