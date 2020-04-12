Коронавирус
ToDay News UfaВ Италии число умерших за сутки стало самым низким с 19 марта
Только 19 марта скончались 427 пациентов, после чего произошел серьезный рост. Всего в Италии заболели коронавирусом 156 тысяч человек, а число летальных исходов превысило 20 тысяч.
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В Италии впервые за три недели замедлился прирост новых больных с коронавирусом
Комсомольская правдавчера в 13:19
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Политика
Рогозина возмутило поздравление Госдепа с Днем космонавтики
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал поздравление Госдепа с Днем космонавтики, в котором не упоминался Юрий Гагарин.
РИА Новости вчера в 16:39
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова оказалась в реанимации
Певицу, заслуженную артистку РФ Татьяну Буланову экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге.
URA.Ru 11 апреля в 19:26
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Общество
ПФР до 1 октября примет заявления на выплату 5 тысяч рублей семьям
В Удмуртии выплаты рассчитаны для более 22 тыс. детей Напомним, что указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми подписал президент России Владимир Путин.
ИА Удмуртия вчера в 04:20
Происшествия
В Москве загорелся жилой дом на Ленинском проспекте
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
Здоровье
Зачем россиянам упорно внушают, что они - тупое быдло, которое портит жизнь Кремлю
Пропагандистские каналы работают исключительно на то, чтобы внушить нам, какое мы неотесанное быдло виноватое во всем.
Свободная Пресса вчера в 08:46
Происшествия
Первые три человека вылечились от коронавируса в Иркутской области
Средства предполагается направить в том числе на реализацию мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Иркутской области.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 23:06
Здоровье
В ВОЗ объяснили, когда маски опасны для людей
Для профилактики коронавируса Минздрав рекомендует соблюдать правила личной гигиены — мыть руки с мылом и прикасаться к лицу только чистыми руками либо чистыми салфетками, носить одноразовые медицинские маски, которые нужно менять каждые два часа.
РИА Новости вчера в 21:32
Политика
Президент Чехии осудил снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан назвал глупостью снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
РИА Новости вчера в 12:45
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru вчера в 04:26
Здоровье
Число заражённых коронавирусом в Бурятии выросло до 86 человек
Всего на утро 13 апреля в регионе выявлено 86 случаев заболевания COVID-2019, сообщает пресс-служба правительства республики.
Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину вывели из комы, но она все еще в реанимации
RuNews24.ru вчера в 12:53
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Общество
Самолет с 212 россиянами вылетел из Бангкока в Красноярск
Известия вчера в 08:59
Армия и оружие
США испытают боевое лазерное оружие за пределами континентальной части страны
Установку отправили на испытания за пределы континентальной части Соединенных Штатов, и они продлятся в течение года.
Военное обозрение 10 апреля в 02:28
Происшествия
Пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали
Все шесть пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, задержаны.
ТАСС вчера в 05:49
Здоровье
В Минздраве отметили возможность без теста диагностировать коронавирус
В Минздраве России рассказали о методах диагностики коронавируса.
Shraibikus News 10 апреля в 12:46
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
Общество
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 11 апреля в 14:25
Политика
Трамп поблагодарил Путина за снижение добычи нефти
РИА Новости вчера в 21:24
Общество
Ассанж в посольстве Эквадора успел стать отцом двоих детей
Невеста основателя интернет-портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа призвала суд выпустить его из тюрьмы под залог.
News.ru вчера в 04:17
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Японии
RT на русском 11 апреля в 13:05
Общество
Еще 11 случаев коронавируса появилось на Камчатке
В Камчатском крае коронавирус подтвердился еще у 11 человек. Это жители Петропавловска-Камчатского и Елизовского района.
EastRussia вчера в 22:49
Энергетика
Цены на нефть подскочили при открытии торгов в понедельник на 4,4%
Торги на мировом товарном рынке открылись в понедельник утром резким ростом нефтяных котировок.
Московский Комсомолец вчера в 22:18
Наука
Названы идеальные животные для тестирования вакцины от коронавируса
Учёные назвали идеальных животных для тестирования вакцин от коронавируса, сообщают "Известия".
Life.ru вчера в 21:59
Общество
Аномально холодная погода ожидается в трех регионах России
Аномально холодная погода ожидается в ближайшие дни в трех регионах России, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ФАН вчера в 02:20
Общество
Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции
Ранее 12 апреля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что эффект от мер самоизоляции должен быть виден 14–16 апреля, а эффект от сокращения социальных контактов — к 30 апреля.
Известия 00:01
Религия
С понедельника у православных начинается Страстная неделя
С понедельника, 13 апреля, у православных начинается Страстная неделя Великого поста, которая завершится Пасхой, 19 апреля.
Урал-пресс-информ вчера в 13:11
Общество
Власти Москвы прокомментировали пробку из машин скорой помощи в Химках
REGNUM вчера в 16:27
Происшествия
В Новосибирской области выявили десять новых случаев коронавируса
В Новосибирской области выявили десять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11 апреля в 23:43