В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. Боррелли добавил, что 19 марта скончались 427 пациентов.

В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели

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