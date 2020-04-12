Коронавирус
Газета.RuВ Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели
В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. Боррелли добавил, что 19 марта скончались 427 пациентов.
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В Италии около 70% больных коронавирусом находятся на домашней изоляции
Аргументы и Фактывчера в 13:33
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Общество
Приложение «Госуслуги стопкоронавирус» не распространяется на Москву
Минкомсвязи РФ разработало мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус", пока оно работает в тестовом режиме.
Вести.Ru 13:35
Общество
Работники салонов красоты шлют главе Хакасии сигнал бедствия SOS
Редакция 19rus.info получило письмо-обращение на имя главы Хакасии Валентина Коновалова.
ИА Хакасия 20:12
Общество
В Сбербанке назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса
Среди других возможных схем мошенничества в Сбербанке назвали телефонные звонки россиянам с сообщениями о якобы их контакте с заражёнными коронавирусом и предложениями платного проведения «тестов» либо покупки дорогостоящих «лекарств».
RT на русском 20:37
Кино
Актеры из «Сватов» рассказали, как идут съемки седьмого сезона сериала
Актриса Анна Кошмал, исполняющая роль Жени Ковалевой в ситкоме, заявила, что в новом сезоне примут участие все главные герои "Сватов", в том числе и Людмила Артемьева с Николаем Добрыниным, слухи об уходе которых появлялись ранее.
Piter.tv 08:18
Происшествия
Медики разгадали феномен «неболеющего» украинского региона
Оказалось, что медики ранее неправильно брали анализы. Этим объясняется феномен "неболеющей" области.
Pravda.Ru 10:42
Общество
На сайте мэрии Москвы открыли доступ к оформлению цифровых пропусков
На официальном портале правительства Москвы mos.ru открылся доступ к оформлению цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
RT на русском 20:10
Шоу-бизнес
Укупник извинился перед Лещенко за слова о «заражении» Бабкиной
RuNews24.ru вчера в 23:27
Экономика
Новак рассказал, сколько продлится кризис на нефтяном рынке
Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что ситуация на нефтяном рынке будет выравниваться как минимум до конца года.
РЕН ТВ 11:12
Общество
ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве
Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 09:47
Общество
Кремль допустил перенос даты Парада Победы
Отвечая на вопрос о праздновании в этом году Дня Победы, Д. Песков заверил, что праздничные мероприятия обязательно состоятся, но затруднился конкретизировать, пройдут ли они (и в каком формате) именно 9 мая или позднее.
Хорошие новости вчера в 10:23
Транспорт
РЖД в связи с коронавирусом с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
«Российские железные дороги» (РЖД) с 15 апреля на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 временно отменяют 32 поезда дальнего следования, сообщается на сайте компании.
Коммерсантъ 16:22
Общество
Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет
Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.
Новости Юргинского района 10 апреля в 05:48
Шоу-бизнес
«Пластиковый антидепрессант и новые навыки»: чем занимается в самоизоляции Генри Кавилл
Звезда нашумевших голливудских блокбастеров «Человек из стали», «Лига справедливости» и «Агенты А.Н.К.Л» Генри Кавилл сделал сенсационное признание.
Радио Комсомольская правда 13:58
Армия и оружие
National Interest рассказал о пугающем НАТО российском комплексе
Российские комплексы «Искандер» являются «большой проблемой» для НАТО и пугают альянс.
Известия 12:43
Армия и оружие
В ДНР назвали Зеленского «лжемиротворцем»
В ведомстве отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский является «лжемиротворцем».
ФАН 19:27
Общество
Количество случаев коронавируса в Забайкалье возросло до 14
Забайкальский оперативный штаб по борьбе в коронавирусом сообщил о возможных 25 случаях заражения корнавирусом, однако позже 16 анализов оказались после перепроверки отрицательными.
EastRussia 20:21
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59
Общество
Вирусолог спрогнозировал вторую волну эпидемии коронавирусной инфекции
Стратегия нового коронавируса заставляет его снижать вирулентность и становиться менее опасным для своего носителя.
RT на русском 03:46
Здоровье
Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Омской области
Омск, 12 апреля 2020, 12:50 — REGNUM В Омской области по состоянию на 12 апреля подтверждено 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе пять человек уже выздоровели.
REGNUM 05:50
Энергетика
Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов
На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ 19:15
Экономика
Bloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики
Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей.
РИА Новости вчера в 07:03
Происшествия
В Хабаровске разрушился дом, дважды признанный аварийным
Жилой дом в Хабаровске, который дважды признавали аварийным, частично разрушился на глазах у жильцов, из здания срочно эвакуировали более 30 человек, сообщает мэрия в пятницу.
РИА Новости 10 апреля в 03:13
Общество
В Приморье начали наказывать нарушителей режима самоизоляции
Представители органов правопорядка начали более плотную и убедительную работу с приморцами, нарушающими режим самоизоляции и социального дистанцирования, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 05:45
Политика
Глава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа.
РБК 18:01
Общество
Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
Известия вчера в 20:09
Кино
Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд
В трейлере показан поединок Сони Блейд и ее воспоминания о службе в армии. После выхода прошлого ролика мультфильм получил рейтинг R.
Inc-news.ru 15:52
Наука
«Запах дождя» оказался симбиозом бактерий и членистоногих
Ученые из Швеции установили, что «запах дождя», который чувствует человек после ливня, создают особые летучие вещества, выделяющиеся почвенными микробами для того, чтобы привлечь внимание членистоногих, сообщается в журнале Nature Microbiology.
Live24 10 апреля в 05:00