Коронавирус
Газета.RuВ Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели
В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. Боррелли добавил, что 19 марта скончались 427 пациентов.
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В Италии впервые за три недели замедлился прирост новых больных с коронавирусом
Комсомольская правда13:19
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Общество
Воробьев уточнил, как получить электронный пропуск
Электронный пропуск для перемещения по Московской области можно получить через специальное приложение СТОП Covid-19, доступное в Google Play и AppStore, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Вести.Ru 13:57
Общество
В Москве 1358 человек оштрафованы за нарушение социальной дистанции
Сотрудники московской полиции 11 апреля составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции (ст. 3.18.1 КоАП), сообщил оперативный штаб.
Ведомости 07:31
Здоровье
Минздрав сообщил, что в России достаточно запасов донорской крови
Минздрав проводит ежедневный мониторинг наличия компонентов крови и обеспечения потребности медицинских организаций во всех регионах России, уточнили в пресс-службе.
РИА Новости 17:12
Общество
ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве
Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 09:47
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поздравила католиков с Пасхой
Известная российская певица, дочь Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой – Кристина Орбакайте – сегодня решила со своим семейством отпраздновать светлый праздник Пасхи и поздравила всех католиков с этим знаменательным событием.
Bimru.ru 05:17
Происшествия
На въездах в Москву частично перекрыли движение
На всех въездах в Москву частично перекрыли движение транспорта.
Lenta.ru 13:23
Общество
YouTube удалил видеоролик с интервью главврача Коммунарки
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что у главного врача Коммунарки Дениса Проценко был обнаружен коронавирус.
ФедералПресс вчера в 07:55
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
Хоккей
Голдобин получит 100 млн рублей за два сезона в ЦСКА
За каждый из двух сезонов, как сообщает "Спорт-Экспресс", Голдобин будет получать по 50 млн рублей ежегодно.
Газета.Ru 10:34
Здоровье
Александр Мясников рассказал о «русском чуде» в условиях коронавируса
Доктор Мясников проанализировал статистические данные и похвалил российских медиков.
StarHit.ru вчера в 12:07
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
Как отметила Голикова, это нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер.
РИА Новости 10:45
Происшествия
СМИ сообщили о «минировании» всех самолетов в Шереметьево
Экстренные службы в Шереметьево проверили все самолеты, которые находятся на стоянке и перроне аэропорта после того, как неизвестные сообщили о минировании всех воздушных судов.
РБК 16:57
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации с пневмонией
Аргументы и Факты 05:23
Здоровье
В мире более 1,6 млн человек заразились коронавирусом
Лидеры антирейтинга представлена следующими странами (по численности заразившихся): США 466299 Испания 153222 Италия 143626 Франция 118785 Германия 118235 Китай 82924 Иран 66220 Британия 65872 Турция 42282 Бельгия 24983 В России зарегистрировано 10131 заразившихся и 76 смертей от COVID-19.
ИА REX 10 апреля в 05:30
Политика
Во всех штатах США впервые объявили режим крупного бедствия
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета вчера в 18:00
Экономика
Новак прогнозирует кризис на мировом нефтяном рынке до конца года
Министр энергетики России Александр Новак считает, что кризисная ситуация на мировом нефтяном рынке может затянуться до конца 2020 года.
Комсомольская правда 12:12
Политика
В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом
Как признают аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в докладе "Американский СПГ для Украины", у Польши просто не хватает для этого транспортных и регазификационных мощностей.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес
Елена Летучая сломала ребро и выбыла из проекта «Танцы со звездами»
Летучая получила перелом десятого ребра, в результате чего выбыла из соревнований.
ФАН 14:37
Спорт
Томас Бах: перенос Олимпиады обойдется МОК в сотни миллионов долларов
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что расходы на перенос Олимпийских игр в Токио на следующий год составят несколько сотен миллионов долларов.
Вести.Ru 14:45
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала романтический подарок от нового возлюбленного
Модель Алена Шишкова показала поклонникам видео с подарком от таинственного возлюбленного.
Народные новости вчера в 13:30
Политика
Эрдоган не принял отставку главы МВД Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган не поддержал заявление министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, в котором тот просил о своей отставке после неудачи с введением 48-часового комендантского часа в стране.
ТАСС 16:52
Общество
«Циклоническая бездна» ожидает москвичей на следующей неделе
Как сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, уже во вторник в Москву придет холодный атмосферный фронт и порывистый ветер.
Вечерняя Москва 05:53
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
Общество
На въездах в Москву начали спрашивать цель посещения города
Наряды Госавтоинспекции, которые работают на всех въездах в Москву, уточняют у граждан причину въезда в столицу.
Интерфакс вчера в 08:26
Гаджеты
Утечка дала представление о ценах на процессоры Intel Comet Lake
В каталоге канадского магазина DirectDial появились процессоры Intel Core 10-го поколения (Comet Lake) для настольных ПК.
iXBT.com 05:40
Политика
Рогозин назвал не упомянувший Гагарина Госдеп США «пакостниками»
Попытки стереть упоминание об успехах России из мировой истории делаются «заокеанскими пакостниками».
Известия 16:01
Футбол
Брестское «Динамо» победило «Ислочь», Милевский забил победный гол
Спорт-Экспресс 14:06
Финансы
Рубль продолжит рекордное за последние два года укрепление
Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о факторах, которые помогли российской валюте подняться и дал прогноз на ближайшее будущее.
Российская газета вчера в 23:00