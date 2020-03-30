Общее число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 101 739, сообщает Le Repubblica со ссылкой на Департамент гражданской защиты. Новых случаев заражения — 1 648 (накануне 3 815). Число погибших выросло на 812 человек — до 11 591, вылечившихся — на 1 590 (всего 14 620).

В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч

Общество В Минтруде РФ напомнили о незаконности неоплачиваемого отпуска Москва, 31 марта 2020, 06:12 — REGNUM Предприятия не имеют права отправлять своих работников в неоплачиваемый отпуск, в противном случае им придётся иметь дело с трудовой инспекцией, напомнили 31 марта в министерстве труда и социальной защиты России.

Общество В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.

Шоу-бизнес Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.

Политика Путин заявил о выигранном времени в борьбе с коронавирусом Российский лидер Владимир Путин призвал своих полномочных представителей в федеральных округах проявить профессионализм и предпринимать обоснованные действия при борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Спорт Олимпийская чемпионка Резцова призвала отказаться от карантина Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала карантин по коронавирусу и заявила, что не соблюдает его.

Общество Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.

Общество В Волгограде приостанавливается работа общественного транспорта В Волгограде и Волжском Волгоградской области с 1 по 5 апреля приостанавливается работа общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации региона.

Экономика Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.

Здоровье В Бурятии число заразившихся коронавирусом возросло до 19 «В Республике Бурятия на 31.03.2020 г. зарегистрировано 19 лабораторно подтверждённых в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-19», — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости.

Происшествия Состояние зараженного коронавирусом в Кузбассе улучшилось Состояние одного зараженного коронавирусной инфекцией, находящегося в больнице Кемерово, незначительно улучшилось, количество пациентов с подозрением на контакт с носителями вируса, которых наблюдают врачи, уменьшилось до 10, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.