Коронавирус
КоммерсантъВ Италии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч
Общее число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 101 739, сообщает Le Repubblica со ссылкой на Департамент гражданской защиты. Новых случаев заражения — 1 648 (накануне 3 815). Число погибших выросло на 812 человек — до 11 591, вылечившихся — на 1 590 (всего 14 620).
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Общество
В Минтруде РФ напомнили о незаконности неоплачиваемого отпуска
Москва, 31 марта 2020, 06:12 — REGNUM Предприятия не имеют права отправлять своих работников в неоплачиваемый отпуск, в противном случае им придётся иметь дело с трудовой инспекцией, напомнили 31 марта в министерстве труда и социальной защиты России.
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Шоу-бизнес
Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко
Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
Общество
В России создан высокоточный тест на коронавирус
В России создан высокоточный тест для диагностики коронавируса.
Кино
В Сети появились первые кадры с Карнажем из «Венома-2»
Общество
Режим самоизоляции вводится с 31 марта для жителей Ростовской области
Власти Ростовской области приняли решение о введении в регионе режима самоизоляции для населения с 31 марта из-за коронавируса, сообщил губернатор Василий Голубев.
Общество
Карантин москвичей отследят с помощью распознавания лиц
Карантин москвичей отследят с помощью распознавания лиц. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Политика
Путин заявил о выигранном времени в борьбе с коронавирусом
Российский лидер Владимир Путин призвал своих полномочных представителей в федеральных округах проявить профессионализм и предпринимать обоснованные действия при борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Спорт
Олимпийская чемпионка Резцова призвала отказаться от карантина
Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала карантин по коронавирусу и заявила, что не соблюдает его.
Общество
Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу
Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Происшествия
В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар
Общество
Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян
Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
Общество
В Волгограде приостанавливается работа общественного транспорта
В Волгограде и Волжском Волгоградской области с 1 по 5 апреля приостанавливается работа общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации региона.
Политика
Тимошенко назвала «сдачей» Украины принятый в Раде закон о рынке земли
Принятый Верховной радой закон об открытии на Украине рынка сельскохозяйственных земель является «сдачей» страны «зарубежным мошенникам», заявила лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Общество
Крупные ритейлеры перестанут принимать наличные
Компании запретят принимать наличные или банковские карты.
Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Общество
В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии
Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
Здоровье
У тюменки удалили опухоль с зубами и волосами внутри
В Тюмени хирурги из МСЧ «Нефтяник» удалили у пациентки опухоль, внутри которой были волосы и зубы, пишет 72.ru.
Экономика
Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов
Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
Здоровье
В Бурятии число заразившихся коронавирусом возросло до 19
«В Республике Бурятия на 31.03.2020 г. зарегистрировано 19 лабораторно подтверждённых в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-19», — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости.
Общество
Правительство ужесточило наказание за нарушение карантина
Российское правительство одобрило поправки об ужесточении ответственности за нарушение карантина, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Происшествия
Состояние зараженного коронавирусом в Кузбассе улучшилось
Состояние одного зараженного коронавирусной инфекцией, находящегося в больнице Кемерово, незначительно улучшилось, количество пациентов с подозрением на контакт с носителями вируса, которых наблюдают врачи, уменьшилось до 10, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
Политика
Эрдоган пожертвует семимесячную зарплату на борьбу с коронавирусом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил отдать семь своих зарплат на борьбу с коронавирусом в стране.
Энергетика
Антисланцевый план Сечина подбросит цены на нефть до $60
Игорь Сечин из "Роснефти" заявил, что как только сланцевики уйдут с рынка, цены восстановятся и достигнут $60 за баррель.
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 10 Lite с 5G представлен в Европе
Происшествия
В Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом
Армия и оружие
Первый американский военнослужащий скончался от коронавируса
Первый военнослужащий США скончался после заражения коронавирусом, сообщил в заявлении министр обороны США Марк Эспер.
Здоровье
Роспотребнадзор выявил «подозрительного» приморца
Пациенты и лица, находившиеся в тесном контакте, госпитализированы. Еще один житель Приморья в настоящее время считается «подозрительным».
Здоровье
Прививка от туберкулеза снижает смертность от коронавируса
Американские эпидемиологи нашли связь между вакциной против туберкулеза БЦЖ и снижением заболеваемости коронавирусом.