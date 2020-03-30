Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Италии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч

Общее число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 101 739, сообщает Le Repubblica со ссылкой на Департамент гражданской защиты. Новых случаев заражения — 1 648 (накануне 3 815). Число погибших выросло на 812 человек — до 11 591, вылечившихся — на 1 590 (всего 14 620).
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В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч

Коммерсантъвчера в 15:28

Режим полной изоляции в Италии продлится по меньшей мере до 12 апреля

Интерфаксвчера в 15:26

В Италии число зараженных коронавирусом превысило сто тысяч человек

РИА Новостивчера в 12:14

Более 100 тысяч заражены коронавирусом в Италии

Газета.Ruвчера в 12:47

Количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч

Вести.Ruвчера в 12:43

Число случаев заражения коронавирусом в Италии с начала эпидемии превысило 100 тыс

ТАССвчера в 12:36

В Италии число подтверждённых случаев коронавируса превысило 100 тысяч

RT на русскомвчера в 13:06
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Общество

В Минтруде РФ напомнили о незаконности неоплачиваемого отпуска

Москва, 31 марта 2020, 06:12 — REGNUM Предприятия не имеют права отправлять своих работников в неоплачиваемый отпуск, в противном случае им придётся иметь дело с трудовой инспекцией, напомнили 31 марта в министерстве труда и социальной защиты России.
REGNUM вчера в 23:12
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

РИА Новости вчера в 18:32
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета 29 марта в 13:06
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко

Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
NewInform 29 марта в 13:55
Общество

В России создан высокоточный тест на коронавирус

В России создан высокоточный тест для диагностики коронавируса.
BFM.ru 00:20
Кино

В Сети появились первые кадры с Карнажем из «Венома-2»

iReactor 29 марта в 03:10
Общество

Режим самоизоляции вводится с 31 марта для жителей Ростовской области

Власти Ростовской области приняли решение о введении в регионе режима самоизоляции для населения с 31 марта из-за коронавируса, сообщил губернатор Василий Голубев.
ТАСС вчера в 17:28
Общество

Карантин москвичей отследят с помощью распознавания лиц

Карантин москвичей отследят с помощью распознавания лиц. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Lenta.ru вчера в 20:57
Политика

Путин заявил о выигранном времени в борьбе с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин призвал своих полномочных представителей в федеральных округах проявить профессионализм и предпринимать обоснованные действия при борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 09:36
Спорт

Олимпийская чемпионка Резцова призвала отказаться от карантина

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала карантин по коронавирусу и заявила, что не соблюдает его.
URA.Ru 29 марта в 13:03
Общество

Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 29 марта в 15:42
Происшествия

В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар

РИА Новости вчера в 21:25
Общество

Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян

Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
RuNews24.ru 29 марта в 08:32
Общество

В Волгограде приостанавливается работа общественного транспорта

В Волгограде и Волжском Волгоградской области с 1 по 5 апреля приостанавливается работа общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации региона.
Коммерсантъ вчера в 13:46
Политика

Тимошенко назвала «сдачей» Украины принятый в Раде закон о рынке земли

Принятый Верховной радой закон об открытии на Украине рынка сельскохозяйственных земель является «сдачей» страны «зарубежным мошенникам», заявила лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
RT на русском вчера в 21:59
Общество

Крупные ритейлеры перестанут принимать наличные

Компании запретят принимать наличные или банковские карты.
Прецедент-Новосибирск вчера в 21:45
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Общество

В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии

Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
REGNUM вчера в 01:48
Здоровье

У тюменки удалили опухоль с зубами и волосами внутри

В Тюмени хирурги из МСЧ «Нефтяник» удалили у пациентки опухоль, внутри которой были волосы и зубы, пишет 72.ru.
Европейско-Азиатские новости вчера в 02:24
Экономика

Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов

Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
РИА Новости 29 марта в 01:00
Здоровье

В Бурятии число заразившихся коронавирусом возросло до 19

«В Республике Бурятия на 31.03.2020 г. зарегистрировано 19 лабораторно подтверждённых в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-19», — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости.
RT на русском 00:23
Общество

Правительство ужесточило наказание за нарушение карантина

Российское правительство одобрило поправки об ужесточении ответственности за нарушение карантина, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Компания вчера в 05:26
Происшествия

Состояние зараженного коронавирусом в Кузбассе улучшилось

Состояние одного зараженного коронавирусной инфекцией, находящегося в больнице Кемерово, незначительно улучшилось, количество пациентов с подозрением на контакт с носителями вируса, которых наблюдают врачи, уменьшилось до 10, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
РИА Новости 00:30
Политика

Эрдоган пожертвует семимесячную зарплату на борьбу с коронавирусом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил отдать семь своих зарплат на борьбу с коронавирусом в стране.
News.ru вчера в 15:04
Энергетика

Антисланцевый план Сечина подбросит цены на нефть до $60

Игорь Сечин из "Роснефти" заявил, что как только сланцевики уйдут с рынка, цены восстановятся и достигнут $60 за баррель.
Вести.Ru вчера в 13:44
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 10 Lite с 5G представлен в Европе

Газета DAILY 28 марта в 07:31
Происшествия

В Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом

Ведомости вчера в 15:33
Армия и оружие

Первый американский военнослужащий скончался от коронавируса

Первый военнослужащий США скончался после заражения коронавирусом, сообщил в заявлении министр обороны США Марк Эспер.
РИА Новости вчера в 20:08
Здоровье

Роспотребнадзор выявил «подозрительного» приморца

Пациенты и лица, находившиеся в тесном контакте, госпитализированы. Еще один житель Приморья в настоящее время считается «подозрительным».
ВЕСТИ: Приморье вчера в 23:40
Здоровье

Прививка от туберкулеза снижает смертность от коронавируса

Американские эпидемиологи нашли связь между вакциной против туберкулеза БЦЖ и снижением заболеваемости коронавирусом.
Накануне.Ru вчера в 20:04
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