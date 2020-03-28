В Италии число жертв коронавируса за сутки увеличилось на 899, достигнув 10023, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. Боррели уточнил, что всего заразились больше 92 тысяч, вылечились 12384 итальянца.

В Италии число жертв коронавируса превысило 10 тысяч

Общество В России за нарушение карантина могут ввести штраф до миллиона рублей Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.

Политика Джонсон предупредил британцев, что ситуация с коронавирусом ухудшится Премьер-министр Британии Борис Джонсон предупредил граждан Соединенного Королевства, что ситуация с распространением коронавируса в будущем только ухудшится и попросил их сидеть дома.

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Единоборства Президент UFC объяснил, почему так важен бой Хабиба и Фергюсона Президент UFC, Дана Уайт, объяснил, почему для него так важно в условиях пандемии коронавируса провести турнир UFC 249, главным событием которого станет титульный бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

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Политика Глава правительства России ограничил движение через границу страны Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.

Общество В Чечне введен жесткий карантин в связи с коронавирусом Решение о запрете выхода на улицу, за исключением экстренных случаев, ввели власти Чечни с 29 марта, заявил глава регионального оперативного штаба Магомед Даудов 28 марта на брифинге перед журналистами.

Общество Гордон Браун предложил создать мировое правительство Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призывал создать мировое правительство для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает "Союз православных журналистов" со ссылкой на издание Тне Guardian.

Происшествия В Иркутской области у четырех человек заподозрили коронавирус Еще четыре человека с подозрением на коронавирус госпитализированы в Иркутской области, сообщил в субботу врио губернатора региона Игорь Кобзев.

Космос NASA поручило SpaceX доставку грузов на окололунную станцию Изначально предполагалось, что модули станции, пилотируемый космический корабль «Орион» и другие грузы на орбиту Луны будет доставлять сверхтяжелая ракета SLS, но из-за неоднократного переноса ее первого полета NASA решило отдать доставку грузов и модулей американским частным компаниям.