Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Италии число жертв коронавируса превысило 10 тысяч

В Италии число жертв коронавируса за сутки увеличилось на 899, достигнув 10023, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. Боррели уточнил, что всего заразились больше 92 тысяч, вылечились 12384 итальянца.
Читать в источнике
Комментировать132

Подробнее о событии

Число жертв коронавируса в Италии превысило 10 тыс. человек

РБК15:50

Число погибших от коронавируса в Италии превысило 10 тыс

Известия14:21

Число жертв коронавируса в Италии превысило 10 тыс человек

Московский Комсомолец13:29

В Италии число жертв коронавируса превысило 10 тысяч

Газета.Ru13:42

В Италии от коронавируса умерли более 10 тысяч человек

Говорит Москва13:32

Число жертв коронавируса в Италии превысило десять тысяч человек

РИА Новости13:32

Число жертв от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек

Российская газета13:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 19:31, Ашберн
Происшествия

Из Таиланда в Благовещенск прилетели четверо человек с температурой

Всего по состоянию на 28 марта сотрудники Роспотребнадзора, полиции, минздрава и муниципалитетов провели 493 проверки соблюдения людьми самоизоляции.
Амурская правда 08:20
Армия и оружие

КНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря

Известия 18:08
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до миллиона рублей

Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.
РИА Новости 26 марта в 14:06
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

РИА Новости 09:03
Политика

Джонсон предупредил британцев, что ситуация с коронавирусом ухудшится

Премьер-министр Британии Борис Джонсон предупредил граждан Соединенного Королевства, что ситуация с распространением коронавируса в будущем только ухудшится и попросил их сидеть дома.
Московский Комсомолец 19:25
Общество

Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 14:58
Футбол

Жоан Капдевила: В России очень страстные болельщики, как и в Испании

Ранее Капдевила поделился мнением об игре российского форварда Федора Смолова в стартовых матчах за Сельту в чемпионате Испании.
Советский спорт 18:00
Общество

В Элисте введен режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации введен в столице Калмыкии Элисте, сообщил мэр города Дмитрий Трапезников 28 ноября в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, передает РИА Калмыкия.
Красная весна 16:57
Общество

Москвичи в первый день карантина вышли на шашлыки

Большими компаниями в парки столицы в выходные перед внеплановой нерабочей неделей, объявленной президентом РФ для сдерживания распространения коронавируса, вышли москвичи 28 марта, сообщает НТВ.
Красная весна 15:26
Политика

Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо

Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
РИА Новости 19:09
Общество

В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса

Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
РБК 17:31
Единоборства

Президент UFC объяснил, почему так важен бой Хабиба и Фергюсона

Президент UFC, Дана Уайт, объяснил, почему для него так важно в условиях пандемии коронавируса провести турнир UFC 249, главным событием которого станет титульный бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
FightTime.ru 14:43
Политика

Трамп рассматривает возможность введения карантина в ряде штатов США

Вашингтон, 28 марта 2020, 20:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп среди мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и в некоторых других районах страны.
REGNUM 13:39
Шоу-бизнес

Похороны Инны Макаровой прошли на Троекуровском кладбище

Похороны Инны Макаровой прошли сегодня, 28 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.
Комсомольская правда 08:20
Кино

У россиян названы самые популярные фильмы во время карантина

Как передает ToDay News Ufa, на первом месте по популярности выступил фильм «Джуманджи: Новый уровень».
ToDay News Ufa 05:11
Футбол

Луис Энрике назвал футболиста, близкого по таланту к Месси

Sport24.ru 02:38
Армия и оружие

Россия вывела сразу 18 боевых кораблей с главной базы на Тихом океане

С главной базы Тихоокеанского флота ВМФ России во Владивостоке 26 марта были выведены сразу 18 боевых кораблей.
Lenta.ru 05:42
Политика

Глава правительства России ограничил движение через границу страны

Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
REGNUM 10:49
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Общество

В Чечне введен жесткий карантин в связи с коронавирусом

Решение о запрете выхода на улицу, за исключением экстренных случаев, ввели власти Чечни с 29 марта, заявил глава регионального оперативного штаба Магомед Даудов 28 марта на брифинге перед журналистами.
Красная весна 17:25
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
SMINEWS в Подольске 10:20
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Газета.Ru 14:42
Общество

Гордон Браун предложил создать мировое правительство

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призывал создать мировое правительство для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает "Союз православных журналистов" со ссылкой на издание Тне Guardian.
Русская народная линия вчера в 09:56
Общество

Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России

Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России.
Daily 04:25
Происшествия

В Иркутской области у четырех человек заподозрили коронавирус

Еще четыре человека с подозрением на коронавирус госпитализированы в Иркутской области, сообщил в субботу врио губернатора региона Игорь Кобзев.
РИА Новости 07:18
Экономика

Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 08:46
Шоу-бизнес

Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко

Московский Комсомолец вчера в 06:37
Космос

NASA поручило SpaceX доставку грузов на окололунную станцию

Изначально предполагалось, что модули станции, пилотируемый космический корабль «Орион» и другие грузы на орбиту Луны будет доставлять сверхтяжелая ракета SLS, но из-за неоднократного переноса ее первого полета NASA решило отдать доставку грузов и модулей американским частным компаниям.
N+1 04:41
Происшествия

Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Интерфакс 11:49
Экономика

Чистая прибыль «Газпрома» упала на 30,3% в минувшем году

Чистая прибыль компании «Газпром», больше половины акций которой принадлежит государству, в 2019 году сократилась на 30,3%.
News.ru вчера в 12:01
ещё по теме
Главное