Коронавирус
Газета.RuВ Италии число жертв коронавируса превысило 10 тысяч
В Италии число жертв коронавируса за сутки увеличилось на 899, достигнув 10023, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. Боррели уточнил, что всего заразились больше 92 тысяч, вылечились 12384 итальянца.
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Происшествия
Из Таиланда в Благовещенск прилетели четверо человек с температурой
Всего по состоянию на 28 марта сотрудники Роспотребнадзора, полиции, минздрава и муниципалитетов провели 493 проверки соблюдения людьми самоизоляции.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до миллиона рублей
Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.
Политика
Джонсон предупредил британцев, что ситуация с коронавирусом ухудшится
Премьер-министр Британии Борис Джонсон предупредил граждан Соединенного Королевства, что ситуация с распространением коронавируса в будущем только ухудшится и попросил их сидеть дома.
Общество
Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
Футбол
Жоан Капдевила: В России очень страстные болельщики, как и в Испании
Ранее Капдевила поделился мнением об игре российского форварда Федора Смолова в стартовых матчах за Сельту в чемпионате Испании.
Общество
В Элисте введен режим ЧС из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации введен в столице Калмыкии Элисте, сообщил мэр города Дмитрий Трапезников 28 ноября в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, передает РИА Калмыкия.
Общество
Москвичи в первый день карантина вышли на шашлыки
Большими компаниями в парки столицы в выходные перед внеплановой нерабочей неделей, объявленной президентом РФ для сдерживания распространения коронавируса, вышли москвичи 28 марта, сообщает НТВ.
Политика
Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо
Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
Общество
В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса
Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
Единоборства
Президент UFC объяснил, почему так важен бой Хабиба и Фергюсона
Президент UFC, Дана Уайт, объяснил, почему для него так важно в условиях пандемии коронавируса провести турнир UFC 249, главным событием которого станет титульный бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Политика
Трамп рассматривает возможность введения карантина в ряде штатов США
Вашингтон, 28 марта 2020, 20:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп среди мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и в некоторых других районах страны.
Шоу-бизнес
Похороны Инны Макаровой прошли на Троекуровском кладбище
Похороны Инны Макаровой прошли сегодня, 28 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.
Кино
У россиян названы самые популярные фильмы во время карантина
Как передает ToDay News Ufa, на первом месте по популярности выступил фильм «Джуманджи: Новый уровень».
Футбол
Луис Энрике назвал футболиста, близкого по таланту к Месси
Армия и оружие
Россия вывела сразу 18 боевых кораблей с главной базы на Тихом океане
С главной базы Тихоокеанского флота ВМФ России во Владивостоке 26 марта были выведены сразу 18 боевых кораблей.
Политика
Глава правительства России ограничил движение через границу страны
Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Общество
В Чечне введен жесткий карантин в связи с коронавирусом
Решение о запрете выхода на улицу, за исключением экстренных случаев, ввели власти Чечни с 29 марта, заявил глава регионального оперативного штаба Магомед Даудов 28 марта на брифинге перед журналистами.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России
Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
Политика
В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Общество
Гордон Браун предложил создать мировое правительство
Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призывал создать мировое правительство для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает "Союз православных журналистов" со ссылкой на издание Тне Guardian.
Общество
Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России
Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России.
Происшествия
В Иркутской области у четырех человек заподозрили коронавирус
Еще четыре человека с подозрением на коронавирус госпитализированы в Иркутской области, сообщил в субботу врио губернатора региона Игорь Кобзев.
Экономика
Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко
Космос
NASA поручило SpaceX доставку грузов на окололунную станцию
Изначально предполагалось, что модули станции, пилотируемый космический корабль «Орион» и другие грузы на орбиту Луны будет доставлять сверхтяжелая ракета SLS, но из-за неоднократного переноса ее первого полета NASA решило отдать доставку грузов и модулей американским частным компаниям.
Происшествия
Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец
Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Экономика
Чистая прибыль «Газпрома» упала на 30,3% в минувшем году
Чистая прибыль компании «Газпром», больше половины акций которой принадлежит государству, в 2019 году сократилась на 30,3%.