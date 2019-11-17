с чего всё началось

В Италии произошёл очень странный случай после матча между юношескими командами «Инвиктасауро» и «Марина Кальчо», который завершился победой хозяев со счётом 27:0. Президент «Инвиктасауро» Паоло Брогелли принял решение уволить тренера команды, так как посчитал такую победу демонстрацией неуважения к сопернику.

В Италии уволили тренера после победы со счётом 27:0

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