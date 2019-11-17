Футбол
MetaratingsВ Италии уволили тренера после победы со счётом 27:0
В Италии произошёл очень странный случай после матча между юношескими командами «Инвиктасауро» и «Марина Кальчо», который завершился победой хозяев со счётом 27:0. Президент «Инвиктасауро» Паоло Брогелли принял решение уволить тренера команды, так как посчитал такую победу демонстрацией неуважения к сопернику.
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Президент футбольного клуба "Инвиктасауро" из итальянского города Гроссето уволил главного тренера молодежной команды после разгромной победы, сообщает Football Italia.РИА Новости04:52
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В Италии тренер молодежной команды был уволен за неуважение к сопернику после победы 27:0
Sport24.ruвчера в 16:10
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