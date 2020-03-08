Общество

Piter.tvPiter.tvВ Италии из-за коронавируса закрыли 15 регионов

В 15 регионах Италии введены беспрецедентные меры безопасности из-за эпидемии коронавируса. В Ломбардии и еще 14 провинциях, включая Венецию, введены ограничения на передвижение, въезд и выезд граждан. Ограничена работа музеев, отменены все массовые мероприятия.
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Власти Италии вводят карантин в ряде областей

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В Италии ограничили въезд и выезд в 14 провинциях из-за коронавируса

Газета.Ru03:06

Власти Италии ограничили передвижение в некоторых частях страны

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СМИ: Конте подписал новый декрет по противодействию распространению коронавируса

ТАСС00:06

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему тяжело даются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
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