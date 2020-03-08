Общество

РИА НовостиРИА НовостиВласти ряда областей Италии установили карантин для приезжих с севера

В ночь на воскресенье премьер Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который затрагивает область Ломбардия, а также 14 провинций в областях Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт и Венето.
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Власти ряда областей Италии установили карантин для приезжих с севера

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СМИ: Конте подписал новый декрет по противодействию распространению коронавируса

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства.
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Более миллиарда смартфонов на Android являются уязвимыми для хакеров

Более 1 млрд смартфонов на Android могут подвернуться атакам вируса «Джокер», а также Stagefright и Bluefrag.
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