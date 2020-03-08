В ночь на воскресенье премьер Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который затрагивает область Ломбардия, а также 14 провинций в областях Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт и Венето.

Власти ряда областей Италии установили карантин для приезжих с севера

Общество Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Общество Слепаков записал провокационную песню к 8 Марта Российский юморист, сценарист и продюсер Семен Слепаков записал посвященную 8 Марта песню, в которой высмеял недавний инцидент с фитнес-тренером Яной Даньковой, накричавшей на таксиста в Подмосковье.

Армия и оружие Российские военные на Балтике отработали удары «Искандерами» «В рамках планового лагерного сбора подразделений ракетного соединения армейского корпуса расчётами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов», — приводит Интерфакс слова официального представителя Балтфлота Романа Мартова.

Общество Минюст США разъяснил обвинения в адрес Олега Тинькова В другом документе — финансовой декларации за пять лет перед выходом из американского гражданства — Тиньков указал доход не более 330 тысяч долларов, утверждает Минюст США.

Политика Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.

Общество Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина Как пояснили в ведомстве, 31 января правительство внесло новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в список опасных для окружающих заболеваний, и теперь за нарушения антивирусных мер по ней предусмотрена уголовная ответственность.

Политика Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Идлибе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства.

Энергетика «Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+ Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.