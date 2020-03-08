Общество
РИА НовостиВласти ряда областей Италии установили карантин для приезжих с севера
В ночь на воскресенье премьер Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который затрагивает область Ломбардия, а также 14 провинций в областях Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт и Венето.
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Политика
Власти и оппозиция Грузии договорились изменить избирательную систему
Представители властей и оппозиции достигли договоренности об изменении избирательной системы в Грузии.
Общество
Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Хоккей
«Спартак» обыграл московское «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф
"Спартак" обыграл московское "Динамо" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ и сравнял счет в серии до четырех побед.
Общество
Слепаков записал провокационную песню к 8 Марта
Российский юморист, сценарист и продюсер Семен Слепаков записал посвященную 8 Марта песню, в которой высмеял недавний инцидент с фитнес-тренером Яной Даньковой, накричавшей на таксиста в Подмосковье.
Армия и оружие
Российские военные на Балтике отработали удары «Искандерами»
«В рамках планового лагерного сбора подразделений ракетного соединения армейского корпуса расчётами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов», — приводит Интерфакс слова официального представителя Балтфлота Романа Мартова.
Спорт
Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира
Общество
Минюст США разъяснил обвинения в адрес Олега Тинькова
В другом документе — финансовой декларации за пять лет перед выходом из американского гражданства — Тиньков указал доход не более 330 тысяч долларов, утверждает Минюст США.
Политика
Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Общество
Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина
Как пояснили в ведомстве, 31 января правительство внесло новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в список опасных для окружающих заболеваний, и теперь за нарушения антивирусных мер по ней предусмотрена уголовная ответственность.
Политика
Климкин предрек катастрофу Киеву в День Победы
Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин увидел катастрофу для Киева в праздновании Дня Победы.
Политика
Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства.
Авто
Специалисты рассказали о том, как понять, что пора менять ремень ГРМ
Эксперты "Российской газеты" рассказали о главных "симптомах", свидетельствующих об износе ремня ГРМ.
Общество
Путин поздравил россиянок с 8 Марта
Президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем.
Общество
В России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом
Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.
Общество
«Победа» отменила рейсы в Италию до конца марта
Авиакомпания приостановила рейсы из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо, говорится в сообщении «Победы» на официальном сайте.
Энергетика
В Литву прибыл второй за неделю груз российского СПГ
Фигурное катание
Бывший фигурист Жиганшин пропал в Москве
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы
Дочь знаменитой актрисы опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к тем, кто ее поддерживает.
Энергетика
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Общество
Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию
Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Общество
В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Гаджеты
Более миллиарда смартфонов на Android являются уязвимыми для хакеров
Более 1 млрд смартфонов на Android могут подвернуться атакам вируса «Джокер», а также Stagefright и Bluefrag.
Общество
Сябитова предложила наказывать россиянок ремнем за сожительство
Телеведущая Роза Сябитова высказалась о сожительстве в России. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Кино
Кристиан Бэйл исполнит роль злодея в фильме «Тор 4: Любовь и гром»
Музыка
Отрывок возможной песни Little Big для Евровидения появился в Сети
Футбол
Футболисты «Сочи» одержали первую победу при Федотове, обыграв «Урал»
Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе "Фишт", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, голы забили Андрей Мостовой (35-я минута) и Кирилл Заика (63).
Кино
Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол
В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.