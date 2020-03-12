Общество

Вести.RuВести.RuВ охваченной эпидемией Италии прекращена практически вся торговля

В Италии для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 прекращается вся торговля, кроме продуктовых магазинов и аптек. Об этом объявил премьер-министр Джузеппе Конте. Выступление транслировалось по телевидению и в соцсетях, передает телеканал "Россия 24".
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Премьер Италии распорядился приостановить всю розничную торговлю, за исключением аптек и продуктовых магазинов

Эхо Москвы00:31

В Италии временно закроют все торговые точки, кроме аптек и магазинов продуктов

Интерфаксвчера в 17:43

В Италии объявили о прекращении почти всей торговли

РИА Новостивчера в 17:34

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Газета.Ruвчера в 17:22

В Италии разрешили торговать только продуктами и медикаментами

RT на русскомвчера в 16:57

Италия закрыла весь общепит и магазины «не первой необходимости»

Московский Комсомолецвчера в 16:51
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 00:48, Ашберн
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Вести.Ru 00:00
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По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
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Четыре человека погибли, задохнувшись в дыму. Остальных жителей дома удалось спасти.
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Экстренно севший в Кемерово самолет вылетит в Москву после техосмотра

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В России началось производство обновленного Mitsubishi Outlander

Компания Mitsubishi запустила производство кроссовера Outlander 2020 модельного года на заводе в Калуге.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Спин-офф «Человека-паука» от Sony обзавелся сценаристом

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В последнее время в Москве выявлено нашествие енотов.
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Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
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В Москве продолжаются одиночные пикеты против обнуления сроков Путина

В Москве у памятника князю Владимиру возобновились одиночные пикеты против поправок в Конституцию.
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ГД поддержала наказания за нарушения на голосовании по Конституции

Депутаты ГД приняли законопроект об уголовной ответственности за нарушения в голосовании по поправкам в Конституцию.
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