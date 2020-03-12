Общество
Вести.RuВ охваченной эпидемией Италии прекращена практически вся торговля
В Италии для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 прекращается вся торговля, кроме продуктовых магазинов и аптек. Об этом объявил премьер-министр Джузеппе Конте. Выступление транслировалось по телевидению и в соцсетях, передает телеканал "Россия 24".
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В Италии временно закроют все торговые точки, кроме аптек и магазинов продуктов
Интерфаксвчера в 17:43
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