Общество
РБКВ Италии из-за коронавируса закрыли магазины, бары и рестораны
В Италии на фоне распространения коронавирусной инфекции временно закроются все магазины розничной торговли, за исключением тех, что продают продукты питания, и аптек. Об этом в своем обращении в Facebook объявил премьер-министр Джузеппе Конте.
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Энергетика
Еще три страны объявили нефтяную войну России
Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты продолжают нефтяную войну, объявив о снижении цен на свою нефть, пишет Bloomberg.
Общество
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Все заболевшие — граждане России.
Политика
США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
Шоу-бизнес
Джигана могут лишить родительских прав после скандала с Самойловой
Оксана Самойлова, похоже, не намерена так просто поставить точку в скандале с рэпером Джиганом.
Финансы
Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии
Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
Политика
Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе
Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.
Футбол
У игрока «Ювентуса» нашли коронавирус
Политика
Мишустин освободил от должности первого замминистра здравоохранения
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности первого заместителя министра здравоохранения России Татьяну Яковлеву и назначил ее на должность первого заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства, следует из распоряжения Правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портал правовой информации.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Здоровье
Медосмотры работников будут проводить по-новому
Изменены содержание заключения о медосмотре и количество его экземпляров, скорректирован порядок направления работников в центр профпатологии.
Здоровье
Итальянский врач написал о борьбе с коронавирусом в больнице
По словам Маккини Итальянский департамент здравоохранения несколько раз в день присылает письма с просьбой «быть социально ответственными» и не создавать панику, однако врач понял, что молчать безответственно.
Экономика
Предсказавший кризис 2008 года экономист сделал новый прогноз
Коломбо заметил, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем предсказанный им в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на 100 трлн долларов.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
Общество
ФСБ опубликовала видео задержания в Крыму участников «Хизб ут-Тахрир»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видеозапись задержания в Крыму четверых участников запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».
Экономика
Forbes предсказал России победу в нефтяной войне с Саудовской Аравией
Россия станет победителем в нефтяной войне с Саудовской Аравией, такое мнение выразил журнал Forbes.
Политика
Госдума одобрила во втором чтении поправки в Конституцию РФ
Во вторник, 10 марта, депутаты Госдумы одобрили во втором чтении президентский законопроект о внесении поправок в Конституцию.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России
Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), который оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса, достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув критическое значение в 2,5 пункта.
Здоровье
В США сравнили смертность от гриппа и коронавируса
Показатель смертности от нового коронавируса COVID–19 в десять раз превышает смертность от сезонного гриппа, заявил на слушаниях в конгрессе глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья (National Institute of Health, NIH) Энтони Фаучи (Anthony Fauci).
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отметила в Курске 8 Марта
8 марта в Курске прошел концерт Ольги Бузовой.
Спорт
Вяльбе: Клебо все равно бы не догнал Большунова
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила РИА Новости, что не считает эмоции после победы Александра Большунова в общем зачете Кубка мира сезона-2019/20 смазанными, а норвежец Йоханнес Клебо все равно бы не догнал россиянина.
Космос
Воронежский губернатор анонсировал создание космического технопарка
На международной конференции «Авиационное и космическое страхование в России» господин Рогозин сообщил, что частное предприятие в Воронеже производит агрегаты для пилотируемого космического корабля Starliner американской компании Boeing и что он «сам удивился, когда узнал».
Общество
Штрафы для российских водителей решили оставить прежними
Штрафы для водителей в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не будут увеличены, все предусмотренные действующим кодексом санкции сохранятся без изменений.
Политика
Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен
Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.