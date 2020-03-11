В Италии на фоне распространения коронавирусной инфекции временно закроются все магазины розничной торговли, за исключением тех, что продают продукты питания, и аптек. Об этом в своем обращении в Facebook объявил премьер-министр Джузеппе Конте.

В Италии из-за коронавируса закрыли магазины, бары и рестораны

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