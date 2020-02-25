Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Италии могут находиться до 20 тысяч российских туристов

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Всего, включая самостоятельных путешественников, в стране могут отдыхать около 20 тысяч гостей из России, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
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АТОР: До 7 тыс. организованных туристов из РФ отдыхают в Италии, где обострилась ситуация с коронавирусом

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
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