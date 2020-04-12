Коронавирус
REGNUMВ Италии могут запретить проведение матчей со зрителями до 2021 года
Рим, 12 апреля 2020, 13:11 — REGNUM Правительство Италии может запретить проведение футбольных матчей со зрителями до 2021 года. Об этом 12 апреля сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери. Сезон 2019/20 в чемпионате Италии был остановлен после 26-го тура из-за пандемии коронавируса.
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Источник: В Италии запретят футбольные матчи со зрителями до января 2021 года
Спорт день за днем05:26
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Здоровье
В Москве изменили порядок медпомощи беременным
В условиях борьбы с вирусом COVID-19 в Москве изменили порядок оказания медицинской помощи беременным, сообщил департамент здравоохранения города.
Коммерсантъ 10:47
Общество
В МВД предупредили о ложных СМС о штрафах за нарушение самоизоляции
В МВД сообщили о рассылке ложных СМС о штрафах за нарушение режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавируса.
РИА Новости 04:52
Общество
Названа категория граждан с правом ездить без спецпропуска
Поездки без цифрового пропуска в служебных целях в Москве и Подмосковье может совершать определенная категория граждан.
Lenta.ru вчера в 13:40
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
Как отметила Голикова, это нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер.
РИА Новости 10:45
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Выплачивать в ближайшие три месяца, начиная с апреля, всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно, предложил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом 28 марта.
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News.ru 10:58
Наука
Ученые назвали дистанцию распространения коронавируса
Китайские эксперты назвали новые данные о расстоянии, на которое может передаваться коронавирус, сообщает The Daily Mail.
Рамблер 07:57
Общество
Минкомсвязи разработало приложение для получения электронных пропусков
В App Store и Play Market появилось приложение для выдачи электронных пропусков.
Ведомости 10:26
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Песков прокомментировал слова Путина о печенегах и половцах
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился объяснить, почему в одном из последних обращений в связи с коронавирусом Владимир Путин вспомнил о набегах половцев и печенегов на Русь.
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Как рассказали ТАСС в воскресенье в Департаменте информационных технологий Москвы, в социальных сетях и Telegram появились страницы и боты с предложением оформить цифровой пропуск.
Вести.Ru 10:42
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Православные христиане 12 апреля отмечают Вход Господень в Иерусалим.
МордовМедиа 06:38
Политика
Земан считает глупостью снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан считает глупой акцией муниципальных властей района Прага-6, демонтировавших находившейся на площади Интербригады на административной территории района памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу.
ТАСС 08:57
Здоровье
В Свердловской области выявили еще четыре случая коронавируса
По данным оперштаба по коронавирусу на воскресенье, 12 апреля, на территории Свердловской области выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:18
Политика
Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус
Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10 апреля в 10:34
Общество
Кремль допустил перенос парада Победы на другую дату
РБК вчера в 08:26
Происшествия
В Кировской области подтвердили шесть новых случаев коронавируса
Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждены у жителей Кировской области, еще 4 человека получили положительные результаты тест-системы на наличие вируса, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 05:06
Общество
В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом
В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
Общество
Власти рассказали, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве
Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве.
Газета.Ru 09:13
Общество
ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
Вести.Ru 09:30
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС вчера в 05:45
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Академик РАН определил время окончания эпидемии коронавируса в России
Самым оптимистичным прогноз о времени окончания эпидемии коронавируса в России — начало июня ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, 80-летний академик РАН Виктор Малеев, передает «Парламентская газета».
Новый Век вчера в 07:08
Общество
Встреча министров ОПЕК+ пройдет 12 апреля
Следующая встреча министров в рамках ОПЕК+ состоится вечером 12 апреля в формате видеоконференции, сообщает Bloomberg.
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Хоккей
Хоккеист Эдмонтона Кейв скончался в больнице
Bethub.org вчера в 13:25
Здоровье
Главный инфекционист США допустил ослабление карантина в мае
Ослабление ограничительных мер, введенных в США из-за пандемии коронавируса, можно будет начать в мае, если ситуация стабилизируется.
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Общество
YouTube удалил видеоролик с интервью главврача Коммунарки
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что у главного врача Коммунарки Дениса Проценко был обнаружен коронавирус.
ФедералПресс вчера в 07:55
Футбол
Стало известно о романе матери Неймара с 22-летним киберспортсменом
Надин Гонсалвес, мать нападающего французского ПСЖ Неймара, встречается с 22-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом.
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Экономика
Дефицит хлеба на Украине: Глава Минэкономики озвучил прогноз
Пшеницы на Украине достаточно, голода не будет, заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в эфире местного ТВ 11 апреля По его словам, "обеспечение пшеницей и хлебом — важный вопрос, который беспокоит украинцев".
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