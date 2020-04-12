Рим, 12 апреля 2020, 13:11 — REGNUM Правительство Италии может запретить проведение футбольных матчей со зрителями до 2021 года. Об этом 12 апреля сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери. Сезон 2019/20 в чемпионате Италии был остановлен после 26-го тура из-за пандемии коронавируса.

В Италии могут запретить проведение матчей со зрителями до 2021 года

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