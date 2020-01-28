Общество
Газета КемероваВ Италии началась распродажа домов за 1 евро
В итальянском городе Таранто началась распродажа домов, которые можно приобрести за 1 евро. Как пишет «Рен ТВ», эта программа реализуется в крупном городе страны впервые. Раньше жильё за символическую сумму можно было купить только в небольших деревнях.
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Футбол
Федор Смолов перешел в испанский футбольный клуб
В клубе из Роттердама футболист провел 14 матчей и забил один гол. Смолов играл за «Локомотив» с августа 2018 года.
Политика
МИД ответил на слова Эрдогана о невыполнении обязательств по Сирии
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия в настоящий момент не выполняет свои обязательства по соглашениям об урегулировании в сирийском Идлибе, достигнутым в Астане и Сочи.
Общество
За выгул опасных собак без намордника введут штраф до 5 тыс. рублей
Статья "Выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка в общественных местах в нарушение установленных правил" включена в главу "Административные правонарушения, посягающие на правопорядок в общественных местах"
Теннис
Джокович: уважаю Федерера за то, что он вышел на матч
Происшествия
Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве
Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
Помпео прибыл с официальным визитом на Украину
Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Киев для переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским, украинскими топ-чиновниками и представителями бизнеса.
Энергетика
Глава польской «PGNiG» связал снижение ее капитализации с «Газпромом»
Нефтегазовая компания «PGNiG» считает, что соглашение с «Газпромом» повлияло на стоимость ее акций на рынке.
Политика
Нетаньяху и Иссахар вернулись в Израиль
Политика
Путин поручил проанализировать практику по делам об оскорблении в Сети
Владимир Путин поручил проанализировать практику по уголовным делам об оскорбленной чести, возбужденным из-за публикаций в интернете, сообщается на сайте Кремля.
Общество
Мишустин раскритиковал информподачу по прожиточному минимуму
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу по снижению прожиточного минимума, которое многие восприняли как уменьшение размера МРОТ.
Здоровье
Эти продукты ни в коем случае нельзя есть при катаракте
На стадии развития катаракты диета поможет удержать стабильное состояние зрения и не допустить быстрого регресса.
Здоровье
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Жительница китайского города Чунцин, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала об увеличении груди
Экс-участница шоу «Уральские пельмени» актриса Юлия Михалкова рассказала правду о своем размере груди.
Кино
Линда Хэмилтон больше не хочет возвращаться к роли Сары Коннор
Шоу-бизнес
Пелагея и Телегин вместе отметили день рождения дочери
Ранее сообщалось, что Иван Телегин перестал скрывать роман с Марией Гончар.
Интернет
Huawei может не вернуться к использованию приложений и сервисов Google
Как заявил один из руководителей Huawei в интервью Der Standard, компания не станет использовать приложения и сервисы Google даже если запрет со стороны правительства США будет полностью снят.
Здоровье
Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса
Минздрав в четверг, 30 декабря, опубликовал временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции 2019-nCoV.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина рассказала, почему выселила из квартиры бывшую невестку
Мать экс-футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина рассказала, почему была вынуждена выселить бывшую невестку с детьми из своей квартиры.
Экономика
РЖД ожидают роста погрузки в 2020 году на уровне 2,9%
"Российские железные дороги" прогнозируют рост погрузки в 2020 году на уровне 2,9%, несмотря на ощутимо низкие показатели в январе.
Фигурное катание
Плющенко: Титова пришла ко мне от Тутберидзе с двойными прыжками
«Пришла она ко мне с двойными прыжками, ни одного тройного прыжка не было», — сказал тренер, добавив, что сейчас они с Титовой изучают четверные прыжки, а также тройной аксель.
Технологии
Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
Происшествия
В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров
Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
Общество
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной международной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Политика
Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Политика
Совет ЕС утвердил сделку о Brexit
Совет ЕС завершил процесс ратификации сделки, в которой были описаны условия выхода Великобритании из состава сообщества.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.