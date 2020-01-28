Общество

Газета КемероваГазета КемероваВ Италии началась распродажа домов за 1 евро

В итальянском городе Таранто началась распродажа домов, которые можно приобрести за 1 евро. Как пишет «Рен ТВ», эта программа реализуется в крупном городе страны впервые. Раньше жильё за символическую сумму можно было купить только в небольших деревнях.
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В Италии объявили о распродаже домов по 1 евро

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На юго-востоке Италии начали распродавать дома за 1 евро

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