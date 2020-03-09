Происшествия
RT на русскомВ Италии начались протесты в тюрьмах из-за COVID-19
В итальянских тюрьмах начались акции протеста из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ. Отмечается, что беспорядки возникли в 27 пенитенциарных учреждениях, где многие заключённые требуют амнистии из-за эпидемии.
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Политика
«Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию, заявил Медведев
Фракция "Единой России" поддержит законопроект о поправках в Конституцию РФ в ходе второго чтения в Госдуме и призывает к этому остальные фракции, об этом говорится в политическом заявлении председателя партии Дмитрия Медведева.
Футбол
Курский «Авангард» сыграл вничью с московским «Торпедо»
В следующем туре «Авангард» сыграет в гостях с «Чайкой» 15 марта.
Экономика
Константин Ремчуков: Нефтяной маневр Москвы может помешать Трампу переизбраться
100 человек умерло почти только в одном регионе Италии. Константин Ремчуков, главный редактор и генеральный директор "Независимой газеты".
Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
Общество
В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса
Чжун Наньшань, глава специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, уверен в том, что коронавирус будет распространяться по миру, по крайней мере, до июня.
Армия и оружие
Европейцы завершили важный этап испытаний ракеты Sea Venom
Политика
В родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки
Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского.
Экономика
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Политика
Путин заявил, что число президентских сроков необходимо ограничить
Наличие ограничения числа сроков, на которые может избираться президент, является предпочтительным для России, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия-1».
Происшествия
В Забайкалье полицейский избил учительницу из-за воздушных шариков
В Забайкальском крае в одном из сел полицейский избил учительницу в кафе из-за воздушных шариков.
Хоккей
«Салават Юлаев» в пятом матче серии обыграл омский «Авангард»
Счёт в серии стал 3-2 в пользу уфимской команды.
Армия и оружие
В Сирии замечен новейший российский бронеавтомобиль «Линза»
На одном из опорных пунктов российских военных на территории Сирийской Арабской Республики был замечен новейших отечественный бронеавтомобиль «Линза».
Экономика
Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
Музыка
Архивная музыка проданной за сотни миллионов «Мелодии» появится в плейлистах для бизнеса
В начале февраля легендарная музыкальная фирма «Мелодия», владеющая правами на сотни тысяч советских записей, оказалась продана с молотка за 330 млн рублей малоизвестной компании «Формакс».
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Наука
В Баренцевом море обнаружено высокое содержание микропластика
Команда ученых обнаружила, что концентрация засоренности российской акватории Баренцева моря микропластиком сопоставима с самыми загрязненными участками Земли.
Футбол
«Краснодар» победил «Спартак» в РПЛ благодаря голу Ари с пенальти
Общество
Трамп сравнил смертность от гриппа и коронавируса в США
Американский президент Дональд Трамп на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 призвал жителей США задуматься о том, что обычный грипп уносит десятки тысяч жизней в год, но в связи с этим не принимаются экстренные меры, а «экономика идёт своим чередом».
Политика
В США конгрессмен отправился на карантин из-за коронавируса
Американский конгрессмен-республиканец Даг Коллинз объявил, что проведет несколько дней на карантине после того, как выяснилось, что в конце февраля у него был контакт с носителем нового коронавируса.
Энергетика
Франция предложила Саудовской Аравии координировать цены на нефть
Саудовская Аравия должна координировать свои действия с другими нефтедобывающими странами, чтобы избежать потрясения на мировом рынке, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.
Финансы
Минфин допустил паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
В Минфине объяснили, что это необходимо для стабилизации рыночной ситуации и исключения избыточного давления на долговой рынок.
Экономика
Эксперты назвали восемь самых быстро развивающихся регионов России
Уровень экономического здоровья восьми регионов аналитики оценили как высокий.
Футбол
Роналдиньо арестовали в Парагвае
6 марта правоохранительные органы Парагвая по требованию прокуратуры вновь задержали экс-нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо и поместили его под административный арест.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Полностью оборвала все контакты с дочерью»
Этот год начался для Любови Успенской непросто — ее дочь Татьяна Плаксина пришла на ток-шоу, где за гонорар от канала поведала неприятные факты о своей матери.
Шоу-бизнес
Бузова предстала перед фанатами в одном полотенце
Звезда многочисленных телепередач, певица и актриса Ольга Бузова часто радует фанатов новыми фотографиями и сториз.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала себя в купальнике после операции
Сегодня Лера показала первое селфи в купальнике. Это первое пляжное фото телезвезды после перенесённой в конце декабря операции.
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве подростка в Петербурге
Армия и оружие
Сирийские «Буки» сбили 20 турецких беспилотников
Опубликована статистика противостояния средств сирийской ПВО и турецких дронов, широко применяемых в ходе боевых действий в провинции Идлиб.