В итальянских тюрьмах начались акции протеста из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ. Отмечается, что беспорядки возникли в 27 пенитенциарных учреждениях, где многие заключённые требуют амнистии из-за эпидемии.

В Италии начались протесты в тюрьмах из-за COVID-19

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