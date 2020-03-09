Происшествия
Lenta.ruВ Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом
В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Corriere della Sera.
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Политика
Обвиняемый в убийстве летчика Филипова обратился к России
Сирийский боевик Тарек Сохта, заочно арестованный по обвинению в убийстве российского летчика Романа Филипова, обратился к России с просьбой снять с него обвинения.
Экономика
Биржи США открылись падением на 7%
Основные фондовые индексы США после открытия опустились на 7% на фоне срыва соглашения о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространения эпидемии коронавируса.
Энергетика
Fitch предупредило о возможной девальвации в РФ из-за цен на нефть
Обвал цен на нефть до 30 долларов за баррель может привести к дефициту бюджета и девальвации в России.
Авто
Volvo готовит два новых кроссовера
В течение ближайших трех лет Volvo планирует расширить свою линейку SUV двумя кроссоверами – купеобразным C40 и полноразмерным XC100, который станет новым флагманом бренда.
Общество
ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных стран, заявил на брифинге в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Экономика
Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание, в ходе которого обсуждалась тема стабильности российской экономики.
Футбол
Тедеско: «Спартак» не заслужил поражения в матче с «Краснодаром»
Футболисты московского "Спартака" в матче 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" не заслужили поражения, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
Космос
Столкновение черной дыры и нейтронной звезды может быть невидимо в звездных скоплениях
Согласно новому исследованию, столкновение черной дыры и нейтронной звезды может породить выброс огромного количества энергии, однако при этом не испускать видимый свет.
Энергетика
WSJ: цены на нефть Saudi Aramco снижены для ослабления позиций России
Снижение цен на нефть, предпринятое саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили официальное мероприятие в Лондоне
Принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон. Сегодня они в последний раз официально вышли в свет.
Общество
В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Футбол
Карпин объяснил, почему назвал игру «Ростова» с ЦСКА катастрофой
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил, почему назвал катастрофой игру своей команды в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» проиграл ЦСКА в Единой лиге ВТБ
Как сообщали «Кубанские новости», «Локомотив-Кубань» проиграл «Нижнему Новгороду» в матче Единой лиги ВТБ.
Общество
Все страны Евросоюза заражены коронавирусом
Первые случаи заболевания новым типом коронавируса COVID-2019 зафиксированы на Кипре. Об этом сообщает агентство новостей CNA.
Культура
Лариса Голубкина празднует 80-летие
Общество
Температурный рекорд в Москве побит третьи сутки подряд
Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 14:00 понедельника поднялась до плюс 11,3 градусов, что стало максимальным значением за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и Московской области.
Хоккей
«Салават Юлаев» взял верх над «Авангардом» в пятом матче серии плей-офф КХЛ
Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
Наука
В Таиланде роботы ухаживают за больными коронавирусом пациентами
В Таиланде новые «умные» роботы, поддерживающие технологию 5G, ухаживают за больными коронавирусом пациентами.
Общество
В Германии два человека погибли от коронавируса
«Германия сообщает о первых двух случаях смерти от коронавируса», — пишет агентство.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы
Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к подписчикам со страниц своего блога в Инстаграм.
Армия и оружие
Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии
Турция запросила "дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы с Сирией, а также в связи с миграционными вызовами".
Кино
Показан финальный трейлер «Черной вдовы»
Marvel выпустили финальный трейлер фильма «Черная вдова» про агента КГБ Наташу Романофф, которая присоединилась к команде Мстителей.
Общество
В Париже из-за коронавируса отменили концерты Мадонны
Два парижских концерта певицы Мадонны, запланированные на 10 и 11 марта в зале Grand Rex, отменены из-за ситуации с коронавирусом.
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛ
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Происшествия
На Украине в результате ДТП погибли четыре человека
9 марта на трассе Житомир-Черновцы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого трое человек погибли на месте, четвертый пострадавший — младенец, скончался в больнице.
Здоровье
Врачей могут обязать сообщать о здоровье владельцев оружия Росгвардии
Российских врачей могут обязать сообщать о здоровье владельцев оружия в Росгвардию.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ушла на карантин
Хотя Рудковская и утверждает, что продолжительность карантина составит всего десять дней, на самом деле это не так, поскольку в связи с принятым решением Роспотребнадзором, он должен длиться две недели.