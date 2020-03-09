В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Corriere della Sera.

В Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом

Политика Обвиняемый в убийстве летчика Филипова обратился к России Сирийский боевик Тарек Сохта, заочно арестованный по обвинению в убийстве российского летчика Романа Филипова, обратился к России с просьбой снять с него обвинения.

Экономика Биржи США открылись падением на 7% Основные фондовые индексы США после открытия опустились на 7% на фоне срыва соглашения о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространения эпидемии коронавируса.

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Происшествия На Украине в результате ДТП погибли четыре человека 9 марта на трассе Житомир-Черновцы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого трое человек погибли на месте, четвертый пострадавший — младенец, скончался в больнице.