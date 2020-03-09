В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Corriere della Sera.

В Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом

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