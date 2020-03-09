Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом

В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Corriere della Sera.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Протесты у миланской тюрьмы из-за коронавируса — видео

RT на русском12:57

По итальянским тюрьмам прокатилась волна протестов из-за коронавируса

РИА Новости09:07

В Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом

Lenta.ru09:36

Итальянские заключённые взбунтовались из-за коронавируса

News.ru10:35

Бунт в итальянской тюрьме из-за противовирусных мер привел к жертвам

Московский Комсомолец09:34

Заключенные устроили в тюрьмах Италии бунт из-за коронавируса

РЕН ТВ09:33

В итальянских тюрьмах из-за коронавируса вспыхнули беспорядки

Эхо Москвы10:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 14:56, Ашберн
Энергетика

Цена на нефть Brent упала до $31,74 за баррель

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась до $31,74 за баррель.
Rambler News Service 02:33
Здоровье

Коронавирус выявил проблемы американского благополучия

Эпидемия коронавируса, которая охватила почти весь мир, выявила проблемы американского общества, пишет в своей статье газета Взгляд.
Shraibikus News 14:30
Происшествия

В Петербурге в ДТП с участием маршрутки пострадали четыре пассажира

Число пострадавших в ДТП с участием маршрутки на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге выросло до четырех человек, трое из них госпитализированы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
ТАСС 09:49
Футбол

ЦСКА уступил «Ростову» в матче РПЛ

Столичный ЦСКА уступил "Ростову" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 3:2.
Газета.Ru 09:25
Происшествия

Под Тамбовом задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки

РИА Новости 14:48
Общество

Израиль ввел карантин для всех въезжающих

Израиль вводит карантин для всех приезжающих в страну.
Известия 14:18
Общество

Названы самые популярные виды деятельности самозанятых в России

В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали RT про самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых в России.
RT на русском 01:53
Финансы

Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной

Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
News.ru 07:22
Политика

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Lenta.ru 13:56
Кино

Дэниел Крейг показал «эксклюзивное» видео из фильма «Не время умирать»

В минувшую субботу, 7 марта, актер Дэниел Крейг во второй раз выступил в роли ведущего шоу Saturday Night Live на канале NBC.
Телепрограмма вчера в 11:54
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы

Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к подписчикам со страниц своего блога в Инстаграм.
ToDay News Ufa вчера в 11:31
Армия и оружие

Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии

Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами.
ТАСС 13:46
Общество

В Италии за сутки умерли почти 50 человек с коронавирусом

Глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли сообщил, что за сутки число погибших от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, возросло на 49 человек.
НТВ 06 марта в 14:43
Общество

Употребление воды натощак помогает решить проблемы со здоровьем

Врачи из Германии выяснили, что употребление воды натощак положительно влияет на здоровье – существует пять причин, чтобы завести себе эту полезную привычку.
Московский Комсомолец в Марий Эл 11:45
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган попросил прощения у супруги публично

Джиган разочаровывает своих фанатов, ведя прямые эфиры в своем аккаунте Instagram в пьяном виде.
RuNews24.ru 02:53
Культура

На телевидении стартует сериал о Муслиме Магомаеве

RT на русском 09:51
Экономика

«Искрой стал коронавирус»: экономист из Ярославля об обвале рубля в России

9 марта курс доллара превысил 74,4 рубля, а курс евро – 85. Напомним, что еще в пятницу доллар стоил 68,5 рублей, а евро 80.
Pro Город Ярославль 12:19
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на курс рубля

Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова сообщила, что социальные выплаты и пенсии россиян будут проиндексированы вне зависимости от курса рубля.
Газета.Ru 04:56
Экономика

Новак: ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза

Министр энергетики РФ Александр Новак на совещании у председателя правительства Михаила Мишустина заявил, что ситуация на рынке нефти находится в пределах прогноза, сообщает пресс-служба правительства.
Коммерсантъ 11:56
Энергетика

Эксперт сообщил о возвращении ценовых войн на рынок нефти

Ценовые войны производителей возобновляются на нефтяном рынке после фактической ликвидации механизма поддержки рынка в виде ОПЕК+, сообщил NEWS.ru главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
News.ru 03:25
Общество

ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса

Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 14:01
Здоровье

Трое заболевших коронавирусом лечатся в стационарах Москвы

В Москве подтверждены три новых случая инфицирования коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Росбалт 11:10
Космос

Китай запустил еще один спутник навигационной системы BeiDou

REGNUM 10:38
Политика

В Нидерландах начался суд по делу сбитого в Донбассе Boeing MH17

В окружном суде Гааги начался суд по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17.
Lenta.ru 06:03
Общество

Боевик из Сирии, обвиненный в убийстве летчика Филипова, обратился к России

Тарек Сохта попросил российские власти снять с него обвинения в убийстве С боевиком встретился в одной из деревень на турецко-сирийской границе журналист Вадих Эль-Хайек.
Деловое.ТВ 14:23
Происшествия

Контейнер с сотней мертвых собак и кошек обнаружили в Якутске

РБК 11:12
Общество

Синоптики предупредили о 30% месячной нормы осадков в Москве 10 марта

«Во вторник Центральную Россию накроет активный атмосферный фронт, который принесет «полчища» облаков, обложные дожди с общим количеством осадков около 10 мм», — сказал Тишковец, отметив, что такой показатель составляет 1/3 месячной нормы, или одно ведро воды на 1 кв. м.
РБК 13:43
Экономика

Петербуржцы выстроились в очереди за валютой из-за обвала курса рубля

Lenta.ru 12:29
Авто

Британские компании готовы потратить £12 млрд на электромобили

За 2020 год немецкая компания планирует потратить 1,5 млрд евро на создание производства электромобилей в Китае.
Красная весна вчера в 15:18
Энергетика

Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть

Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости содиректор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.
РИА Новости 14:19
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное