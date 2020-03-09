Происшествия
Lenta.ruВ Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом
В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Corriere della Sera.
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Энергетика
Цена на нефть Brent упала до $31,74 за баррель
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась до $31,74 за баррель.
Здоровье
Коронавирус выявил проблемы американского благополучия
Эпидемия коронавируса, которая охватила почти весь мир, выявила проблемы американского общества, пишет в своей статье газета Взгляд.
Происшествия
В Петербурге в ДТП с участием маршрутки пострадали четыре пассажира
Число пострадавших в ДТП с участием маршрутки на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге выросло до четырех человек, трое из них госпитализированы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Футбол
ЦСКА уступил «Ростову» в матче РПЛ
Столичный ЦСКА уступил "Ростову" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 3:2.
Общество
Израиль ввел карантин для всех въезжающих
Израиль вводит карантин для всех приезжающих в страну.
Общество
Названы самые популярные виды деятельности самозанятых в России
В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали RT про самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых в России.
Финансы
Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной
Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Кино
Дэниел Крейг показал «эксклюзивное» видео из фильма «Не время умирать»
В минувшую субботу, 7 марта, актер Дэниел Крейг во второй раз выступил в роли ведущего шоу Saturday Night Live на канале NBC.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы
Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к подписчикам со страниц своего блога в Инстаграм.
Армия и оружие
Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии
Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами.
Общество
В Италии за сутки умерли почти 50 человек с коронавирусом
Глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли сообщил, что за сутки число погибших от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, возросло на 49 человек.
Общество
Употребление воды натощак помогает решить проблемы со здоровьем
Врачи из Германии выяснили, что употребление воды натощак положительно влияет на здоровье – существует пять причин, чтобы завести себе эту полезную привычку.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган попросил прощения у супруги публично
Джиган разочаровывает своих фанатов, ведя прямые эфиры в своем аккаунте Instagram в пьяном виде.
Культура
На телевидении стартует сериал о Муслиме Магомаеве
Экономика
«Искрой стал коронавирус»: экономист из Ярославля об обвале рубля в России
9 марта курс доллара превысил 74,4 рубля, а курс евро – 85. Напомним, что еще в пятницу доллар стоил 68,5 рублей, а евро 80.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на курс рубля
Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова сообщила, что социальные выплаты и пенсии россиян будут проиндексированы вне зависимости от курса рубля.
Экономика
Новак: ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза
Министр энергетики РФ Александр Новак на совещании у председателя правительства Михаила Мишустина заявил, что ситуация на рынке нефти находится в пределах прогноза, сообщает пресс-служба правительства.
Энергетика
Эксперт сообщил о возвращении ценовых войн на рынок нефти
Ценовые войны производителей возобновляются на нефтяном рынке после фактической ликвидации механизма поддержки рынка в виде ОПЕК+, сообщил NEWS.ru главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
Общество
ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Здоровье
Трое заболевших коронавирусом лечатся в стационарах Москвы
В Москве подтверждены три новых случая инфицирования коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу сбитого в Донбассе Boeing MH17
В окружном суде Гааги начался суд по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17.
Общество
Боевик из Сирии, обвиненный в убийстве летчика Филипова, обратился к России
Тарек Сохта попросил российские власти снять с него обвинения в убийстве С боевиком встретился в одной из деревень на турецко-сирийской границе журналист Вадих Эль-Хайек.
Общество
Синоптики предупредили о 30% месячной нормы осадков в Москве 10 марта
«Во вторник Центральную Россию накроет активный атмосферный фронт, который принесет «полчища» облаков, обложные дожди с общим количеством осадков около 10 мм», — сказал Тишковец, отметив, что такой показатель составляет 1/3 месячной нормы, или одно ведро воды на 1 кв. м.
Авто
Британские компании готовы потратить £12 млрд на электромобили
За 2020 год немецкая компания планирует потратить 1,5 млрд евро на создание производства электромобилей в Китае.
Энергетика
Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть
Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости содиректор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.