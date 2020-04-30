Коронавирус
REGNUMВ Италии назвали досрочное завершение сезона смертью футбола
Рим, 30 апреля 2020, 11:50 — REGNUM Против досрочного завершения чемпионата Италии высказался глава футбольной федерации страны Габриэле Гравина. Об этом 30 апреля сообщает Football Italia.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 05:55, Ашберн
Происшествия
На Кокорина с Мамаевым подали в суд
Lenta.ru 02:56
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv 28 апреля в 06:09
Политика
Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Общество
Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков
Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
Культура
Мультсериал про Лунтика покажут жителям США и Канады
Петербургская студия анимационного кино «Мельница» подписала контракт о сотрудничестве с голливудской организацией Kenn Viselman Presents.
NewInform 05:28
Религия
Патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб
Патриарх Кирилл запретил в служении (отстранил от проведения служб и таинств) протодиакона Андрея Кураева за «оскорбление памяти» протоирея Александра Агейкина.
Коммерсантъ вчера в 09:08
Экономика
Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51
Общество
Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:19
Экономика
Институт Гайдара ожидает кризис в промышленности хуже, чем в 2008 году
По мнению заведующего лабораторией конъюнктурных исследований учреждения Сергея Цухло, это значит, что в перспективе нынешнее сокращение спроса может стать еще хуже, чем в 2008 году.
Газета.Ru 03:48
Общество
Собчак сбежала с эфира Соловьева во время его ссоры с Кашиным
Актуальные Новости 05:00
Общество
В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом
В России за минувшие сутки отмечено 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекций, что является рекордным показателем в абсолютных цифрах.
Lenta.ru 05:07
Общество
В мае в Алтайском крае изменится график выплаты пенсий
В связи с предстоящими майскими праздничными и выходными днями график доставки майских пенсий и других социальных выплат через отделения «Почты России» будет скорректирован с учетом режима работы почтового ведомства.
НИА-Федерация 04:43
Происшествия
Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге
В Екатеринбурге и пригороде отменили режим контртеррористической операции (КТО) после ликвидации троих боевиков, готовивших теракт.
Известия вчера в 20:31
Здоровье
Названы города Ростовской области с новыми заболевшими коронавирусом
За все время в области проверили на коронавирус около 32 тысяч человек. В данный момент в регионе зарегистрировано 943 случая заражения.
Rostov gazeta 03:56
Футбол
Хавбек «Локомотива» Тугарев извинился за слова о зарплатах врачей
Полузащитник московского "Локомотива" Роман Тугарев извинился за слова о зарплатах врачей.
Газета.Ru 03:51
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
Стала известна причина смерти главы Ставрополя Андрея Джатдоева
Сегодня стало известно, что на 57 году из жизни ушел мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.
Блокнот Ставрополь 02:01
Политика
В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видео с НЛО
Пентагон опубликовал видео с «неопознанными воздушными явлениями», которые были замечены в подконтрольном армии США пространстве.
За рубежом 02:56
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по поведению на майские праздники
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опубликовала на своем официальном сайте меры, которые необходимо соблюдать россиянам в период проведения майских праздников.
RuNews24.ru вчера в 04:51
Футбол
Уткин заявил, что отмена футбольных сезонов в Европе — отказ от ответственности
Журналист и YouTube-блогер Василий Уткин прокомментировал запрет на государственном уровне доигровки футбольных сезонов во Франции и Голландии в связи с пандемией коронавируса.
SM News 04:13
Общество
В Иркутской области ужесточен режим самоизоляции
Указ о продлении и усилении режима самоизоляции подписал сегодня, 30 апреля, врио главы региона Игорь Кобзев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Иркутской области.
Байкал24 03:20
Происшествия
Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью
В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
Здоровье
Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило тысячу человек
Новые случаи заражения за минувшие сутки были зарегистрированы во всех регионах страны. Всего было выявлено 7 099 новых больных COVID-19.
Московский Комсомолец Краснодар 03:37
Общество
В Петербурге ввели масочный режим
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов своим постановлением продлил все запреты и ограничения, связанные с борьбой с коронавирусом, до 12 мая.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург 03:39
Кино
Чарли Кокс опроверг слухи о возвращении к роли Сорвиголовы
Чарли Кокс, известный по исполнению роли супергероя Сорвиголовы в одноименном сериале Netflix, опроверг слухи о возвращении его персонажа в новой части «Человека-паука».
Культуромания 04:24
Авто
Kia привезет в Россию новый кроссовер Kia XCeed
Автоновости дня вчера в 10:37
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Общество
Пассажиров московского метро могут обязать носить маски
Ношение маски может стать обязательным для пассажиров московского метрополитена, если в столичную подземку поступит соответствующее предписание Роспотребнадзора.
ТАСС 05:28