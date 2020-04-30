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REGNUMREGNUMВ Италии назвали досрочное завершение сезона смертью футбола

Рим, 30 апреля 2020, 11:50 — REGNUM Против досрочного завершения чемпионата Италии высказался глава футбольной федерации страны Габриэле Гравина. Об этом 30 апреля сообщает Football Italia.
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Президент Федерации футбола Италии: «Досрочное окончание сезона будет означать смерть итальянского футбола»

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Институт Гайдара ожидает кризис в промышленности хуже, чем в 2008 году

По мнению заведующего лабораторией конъюнктурных исследований учреждения Сергея Цухло, это значит, что в перспективе нынешнее сокращение спроса может стать еще хуже, чем в 2008 году.
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Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило тысячу человек

Новые случаи заражения за минувшие сутки были зарегистрированы во всех регионах страны. Всего было выявлено 7 099 новых больных COVID-19.
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