Рим, 30 апреля 2020, 11:50 — REGNUM Против досрочного завершения чемпионата Италии высказался глава футбольной федерации страны Габриэле Гравина. Об этом 30 апреля сообщает Football Italia.

Спорт день за днем

Политика В Кремле прокомментировали снижение уровня самоизоляции Что касается источников, на которые в Кремле опираются при отслеживании уровня самоизоляции, то Песков упомянул данные о количестве автомобилей в городах, пассажиров в общественном транспорте и поступление информации от «Яндекса». 133

Происшествия Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД. 118

Экономика Какие перемены ждут россиян в мае С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. 567

Общество В Тульской области еще 70 жителей заразились коронавирусом Сегодня региональный оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции сообщил о новых случаях заболевания COVID-19 в Тульской области. 258

Общество У Елены Малышевой нашли роскошную недвижимость в США У известной российской телеведущей и врача Елены Малышевой нашли недвижимость в США общей стоимостью 10 млн долларов. 1,1K

Наука Модернизация ирригационных систем сможет прокормить еще 800 миллионов человек На существующих сельскохозяйственных землях можно вырастить еду дополнительно для еще более чем 800 миллионов человек по всему миру.

Политика Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. 1,7K

Здоровье Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Севастополе Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 78 случаев заражения, девять человек выписаны после выздоровления. 99

Общество В Таджикистане выявлен коронавирус Таджикистан до последнего времени был одной из немногих стран, где коронавирус не выявили.

Общество Собянин рассказал о порядке продления пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая. 1K

Общество Назван регион России с самой благоприятной ситуацией с коронавирусом В Калининградской области ситуация с эпидемией коронавируса самая благоприятная среди российских регионов, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1". 129

Общество Жителям Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин усилил меры безопасности по ситуации с коронавирусом в преддверии майских праздников. 218

Общество Башкирия примет на самоизоляцию 1800 вахтовиков Руководство компании «Стройтранснефтегаз» попросило власти Башкирии принять 1800 вахтовиков (жителей республики), находящихся в данный момент на Чаядинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии, для организации режима самоизоляции. 13

Происшествия В Харькове задержали обнаженную женщину с отрезанной головой девочки В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города. 29

Происшествия Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком. 245

Общество Госдуме предложили выпустить из СИЗО 30 тысяч человек Инициаторами массового «исхода» заключенных из СИЗО стали директор Института прав человека, эксперт президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валентин Гефтер и бывшая судья Конституционного суда (КС) Тамара Морщакова. 5

Авто ГАЗель Next получила подушки безопасности Перед установкой подушек безопасности на автомобили семейства «Газель NEXT», специалисты проводили длительное проектирование и серию краш-тестов. 15

Общество Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая. 124

Общество Турецкие отели не откажутся от системы All inclusive Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр успокоил тем, что в гостиницах и отелях останется система All inclusive и шведский стол после коронавируса. 25

Экономика Мишустин пообещал помощь застройщикам и обманутым дольщикам Правительство выделит 12 млрд рублей на поддержку застройщиков, еще 30 млрд рублей будет направлено на защиту обманутых дольщиков, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. 31

Общество Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток». 524