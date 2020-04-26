Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПремьер Италии объявил о смягчении карантина

Италия с 4 марта начинает так называемую "фазу 2" борьбы с эпидемией коронавируса, в рамках которой будет снята часть ограничений, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
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В Италии объявили о смягчении мер и запуске второй фазы борьбы с вирусом

РБК15:10

Премьер Италии объявил о смягчении карантина

РИА Новости15:29

Послабления карантина в Италии вступят в силу 4 мая

ТАСС15:00

Италия частично снимает ограничения, введенные из-за коронавируса

Газета.Ru14:59

Италия возобновит производство и откроет парки

Московский Комсомолец14:58

Премьер Италии объявил о частичном снятии карантина с 4 мая

Известия14:49

Премьер Италии анонсировал послабление карантина

RT на русском15:09
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Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 15:38
5,1K
Общество

В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом

"В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 14:47
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Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19

Ранее в Петербурге скончались двое сотрудников Александровской больницы с подтвержденным коронавирусом - заведующий отделением нейрохирургии Алексей Филиппов и анестезиолог Сергей Белошицкий.
Интерфакс 11:56
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Происшествия

Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий

На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Интерфакс вчера в 09:45
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Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
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Шоу-бизнес

Марат Башаров рассказал о романе с Татьяной Навкой

По признанию Башарова роман с Навкой продлился несколько лет.
Paparazzi.ru 05:38
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Общество

Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском 12:06
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Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
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Общество

Умер известный журналист Джульетто Кьеза

BFM.ru 09:49
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Общество

Сотрудники российских банков переезжают на работу

В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38
1,1K
Наука

Немецкий вирусолог сказал, у кого может быть иммунитет к коронавирусу

Немецкий врач-вирусолог сообщил, у кого может быть иммунитет к коронавирусу, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:05
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Технологии

Объяснена дешевизна многоразовых ракет Илона Маска

Дешевизна многоразовых ракет американской фирмы SpaceX Илона Маска объясняется тем, что их реальную полную стоимость изначально оплачивает NASA или ВВС США, считают в российской компании "Главкосмос пусковые услуги".
Вести.Ru 09:47
30
Здоровье

Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса в регионе

Глава Бурятии Алексей Цыденов в воскресенье, 26 апреля, заявил, что врачи городской больницы №4 Улан-Удэ спровоцировали вспышку коронавирусной инфекции в регионе.
Известия 14:13
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Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Вокруг ТВ 15:53
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Технологии

Nvidia проведет конференцию Get Amped на YouTube 14 мая

Технокомпания Nvidia намерена провести конференцию Get Amped 14 мая.
iReactor вчера в 22:43
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Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
2,3K
Происшествия

В Твери на путях загорелись пассажирские вагоны

РБК 16:04
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Футбол

В «Локомотиве» отреагировали на слухи об уходе Семина

Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что сербский специалист Марко Николич сменит Юрия Семина на посту главного тренера «железнодорожников».
РБК 13:33
1
Общество

В России продлён срок действия сертификатов на жилье для молодых семей

Москва, 26 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Сроки действия и подачи сертификатов на приобретение или строительство жилья для молодых семей в России продлены с семи до девяти месяцев.
REGNUM 12:18
2
Общество

В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках

В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках.
Уральский меридиан 05:51
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Кино

Аль Пачино отмечает 80-летний юбилей

RT на русском вчера в 03:48
3
Общество

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все монахи

Российская газета 11:06
711
Армия и оружие

Перехват бельгийского истребителя F-16 российским Су-27 попал на видео

Истребители морской авиации Су-27 Балтийского флота перехватили самолет F-16 ВВС Бельгии, который наблюдал за маневрами ВКС России.
Российская газета вчера в 09:15
313
Общество

В новом КоАП штрафы останутся в действующей редакции

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) действующие размеры штрафов останутся в прежнем размере.
Известия 16:13
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
1,5K
Происшествия

На Кубани скончался врач-рентгенолог, лечивший больных коронавирусом

В Лабинской центральной больнице Краснодарского края скончался врач-рентгенолог Алексей Васильченко, который занимался лечением больных коронавирусом.
Аргументы и Факты 16:05
6
Общество

65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области

По сведениям Роспотребнадзора на 11:00, воскресенья, 26 апреля на территории Ростовской области еще у 65 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 06:01
48
Общество

Мишустин поручил согласовать поэтапное снятие ограничений с бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить и представить в правительство согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением коронавируса ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 12:37
1,7K
Происшествия

Бывший работник Чернобыльской АЭС рассказал о еще двух авариях

Петр Шаврей участвовал и в ликвидации последствий взрыва реактора номер 4, который произошел ровно 34 года назад 26 апреля 1986 года.
Lenta.ru 12:48
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Игры

В Call of Duty: Modern Warfare теперь можно играть бесплатно

Компания Activision объявила о старте бесплатных выходных многопользовательского режима в Call of Duty: Modern Warfare.
Российская газета 24 апреля в 07:37
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Как работают Яндекс.Новости?
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