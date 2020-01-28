Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Италии объявили о распродаже домов по 1 евро

В итальянском Таранто (область Апулия) объявили о распродаже домов по 1 евро. Этот населенный пункт стал первым городом страны, где запустили подобную программу, пишет Il Corriere della Sera. Ранее в Италии уже устраивали подобные распродажи, однако тогда речь шла лишь о домах в небольших деревнях.
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В Италии объявили о распродаже домов по 1 евро

Lenta.ru13:41

На юго-востоке Италии начали распродавать дома за 1 евро

РЕН ТВ14:20

Распродажа домов ценой 1 евро началась в итальянском городе Таранто

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В центре Апулии можно купить дом за один евро. И это не деревня

Prian.ruвчера в 05:10

В Италии продают дома по 1 евро

Aobe.ru15:26

Дом за 1 евро в Италии. Особняк мечты или вечные расходы?

BFM.ru28 января в 10:02
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Общество

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Известный пластический хирург Лейла Еприкян рассказала об операциях певицы Аллы Пугачевой.
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67 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера

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Отправленный в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев написал на своей странице в Instagram обращение к жителям республики, в котором поблагодарил их за критику.
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Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в испанскую «Сельту» на правах аренды.
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Французский производитель препарата "Смекта" предупредил врачей, что в связи с новым данными не советует его применение в практике педиатров.В составе может содержаться глина.
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США просят власти Ирака разрешить размещение на территории страны зенитно-ракетных комплексов Patriot.
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В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ № 89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).
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Административная и историческая область на юго-востоке Италии.
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