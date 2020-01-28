Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Италии объявили о распродаже домов по 1 евро

В итальянском Таранто (область Апулия) объявили о распродаже домов по 1 евро. Этот населенный пункт стал первым городом страны, где запустили подобную программу, пишет Il Corriere della Sera. Ранее в Италии уже устраивали подобные распродажи, однако тогда речь шла лишь о домах в небольших деревнях.
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Дом за 1 евро в Италии. Особняк мечты или вечные расходы?

BFM.ru28 января в 10:02

В Италии объявили о распродаже домов по 1 евро

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На юго-востоке Италии начали распродавать дома за 1 евро

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В Италии продают дома по 1 евро

Рамблер14:15

В центре Апулии можно купить дом за один евро. И это не деревня

Prian.ruвчера в 05:10
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла».
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На картах Google обнаружено загадочное здание в Антарктиде

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В российский прокат выходит фильм «1917»

Один из главных претендентов на «Оскар» - фильм британского режиссера Сэма Мендеса «1917» - вышел в российский прокат.
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Совет ЕС окончательно одобрил договор о Brexit

Совет европейских стран окончательно утвердил соглашение об условиях выхода Британии из состава Евросоюза.
Газета.Ru 07:52
Гаджеты

Google упростила процесс перепрошивки смартфонов Android

Android Flash Tool корректно работает с браузерами: Microsoft Edge 79 и новее, Opera 43 и новее, Chrome с версии 61.
ToDay News Ufa вчера в 19:50
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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
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Происшествия

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Врачи не выявили заражения новым типом коронавируса у пассажиров круизного лайнера «Коста Смеральда» в Италии, на борту которого находятся 67 граждан России.
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Путин поправил главу Сарова, неверно процитировавшего Ильфа и Петрова

Президент России Владимир Путин поправил главу администрации города Сарова Алексея Голубева, который сделал ошибку при цитировании реплики из романа "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова, сообщает ТАСС.
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Общество

В Союзе садоводов разъяснили, введут ли в России «налог на огород»

Если патент куплен на 6 - 12 месяцев, то налог оплачивается в два срока, 1/3 стоимости патента - в течение 90 календарных дней с начала действия патента; 2/3 стоимости - в оставшийся срок действия.
Российская газета вчера в 21:00
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Кравчук объяснил свое заявление о «встрече» Сталина и Гитлера

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Политика

Путин поручил проанализировать практику по делам об оскорблении в Сети

Владимир Путин поручил проанализировать практику по уголовным делам об оскорбленной чести, возбужденным из-за публикаций в интернете, сообщается на сайте Кремля.
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В Epic Games Store до 6 февраля бесплатно раздают Farming Simulator 19

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Звезда австралийской версии телешоу «Голос» Наташа Стюарт умерла в Сиднее.
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В ФСБ заявили о контроле за угрожавшей взорвать самолет S7 пассажиркой

Пассажирку рейса Симферополь — Москва авиакомпании S7, которая будучи в неадекватном состоянии угрожала взорвать самолет, в ходе полета контролировали оказавшиеся на борту двое сотрудников ФСБ.
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Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
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Кокорин не исключил расторжения контракта с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отреагировал на информацию о том, что он намерен разорвать контракт с петербургским клубом.
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Футбол

«Спартак» представил официально Соболева

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Армия и оружие

Истребитель Су-57 отмечает 10 лет со дня первого полёта

Первый полёт изделия Т-50−1, которое впоследствии получило название Су-57, состоялся 29 января 2010 года.
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Отец Децла объяснил Малахову необходимость ДНК-теста внука

Отец скончавшегося рэпера Децла Александр Толмацкий пришел в студию передачи "Прямой эфир" и заявил о необходимости проведения ДНК-теста для установления родства с внуком Тони.
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Путин призвал создать цифровые платформы обратной связи по всей России

Российский лидер призвал также тиражировать положительные управленческие решения и проанализировать опыт поощрения муниципалитетов и местных проектов.
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В РПЦ опровергли запрет патриарха высшему духовенству отпевать Чаплина

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МВД РФ предложило дополнить список наркосодержащих растений четырьмя новыми. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
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Дуров предупредил об опасности WhatsApp

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.
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Город в итальянском регионе Апулия, административный центр одноимённой провинции. Важный торговый порт и база ВМС Италии.
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Административная и историческая область на юго-востоке Италии.
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