В итальянском Таранто (область Апулия) объявили о распродаже домов по 1 евро. Этот населенный пункт стал первым городом страны, где запустили подобную программу, пишет Il Corriere della Sera. Ранее в Италии уже устраивали подобные распродажи, однако тогда речь шла лишь о домах в небольших деревнях.

В Италии объявили о распродаже домов по 1 евро

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