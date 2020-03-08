Общество
Piter.tvВ Италии из-за коронавируса закрыли 15 регионов
В 15 регионах Италии введены беспрецедентные меры безопасности из-за эпидемии коронавируса. В Ломбардии и еще 14 провинциях, включая Венецию, введены ограничения на передвижение, въезд и выезд граждан. Ограничена работа музеев, отменены все массовые мероприятия.
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Авто
Специалисты рассказали, как можно «убить» авто буксировкой
Эксперты «Российской газеты» рассказали об особенностях буксировки автомобилей.
Общество
Кудрин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ранее сообщалось, что в России за последние сутки зафиксировано три новых случая заражения COVID-19.
Биатлон
Хованцев назвал состав женской сборной на этап КМ в Контиолахти
Тренерский штаб сборной России назвал состав женской сборной России на этап Кубка мира в финском Контиолахти.
Армия и оружие
Пентагон объявил конкурс на создание боевого вертолета-разведчика
Общество
Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу
Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
Хоккей
«Спартак» обыграл московское «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф
"Спартак" обыграл московское "Динамо" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ и сравнял счет в серии до четырех побед.
Космос
Взрыв гигантской звезды Бетельгейзе угрожает Земле и человечеству
Астрономы и астрофизики уже давно следят за поведением гигантской звезды Бетельгейзе, расположенной в Млечном Пути.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» победили грозненский «Ахмат» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Происшествия
Суд отправил под домашний арест подозреваемого в убийстве в Петербурге
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест подозреваемого по делу об убийстве 14-летнего подростка.
Происшествия
Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи
Общество
Роспотребнадзор не зафиксировал новых случаев коронавируса 8 марта
Новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России не зафиксировано, следует из информационного бюллетеня Роспотребнадзора на воскресенье, 8 марта.
Политика
Помпео уверен, что Нидерланды добьются справедливости по делу MH17
Соединенные Штаты уверены, что Нидерланды установят истину и добьются справедливости в рамках начинающегося 9 марта судебного процесса по делу о крушении Boeing на Украине.
Политика
Украина обновила группу прокуроров в следственной группе по делу MH17
Офис генерального прокурора Украины обновил состав своих представителей в Совместной следственной группы (JIT, ССГ) по крушению Boeing в Донбассе в июле 2014 года (рейс MH17).
Общество
В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом
В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Футбол
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 2:0
Французский нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль забил гол в матче 29-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм).
Энергетика
Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК
Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
Футбол
Анчелотти: «Я больше разочарован нашим выступлением, а не результатом»
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал поражение "ирисок" в матче 29-го тура АПЛ против "Челси".
Игры
Разработчик игр назвал впечатляющую особенность Sony PlayStation 5
Глава студии по разработке игр LKA Лука Далко рассказал, чем новый гаджет от Sony его больше всего впечатлил.
Спорт
Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира
Происшествия
В Китае обрушился карантинный центр
В китайском городе Цюаньчжоу обрушился центр, в котором местные жители находились на карантине в связи с эпидемией коронавируса Covid-2019.
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Шоу-бизнес
Яна Рудковская оказалась на карантине после поездки в Париж
«Чую, сглазили меня с моей маской с камелиями, поэтому сижу на 14-дневном карантине», — призналась Рудковская.
Авто
Почему забытый минивэн LADA Kalina следует пустить в серию
Не многим известно, что версию LADA Kalina планировали выпускать с другим кузовом.
Политика
Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛ
Экономика
Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии
Президент России Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Республики Хакасия и разработать предложения по оказанию ей финансовой помощи.
Армия и оружие
Золотов заявил, что вооружение Росгвардии превосходит мировые аналоги
В интервью «Российской газете» Золотов рассказал, что Росгвардия получает высокотехнологичные образцы вооружения и техники, которые превосходят заграничные аналоги по многим показателям.