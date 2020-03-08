Общество

Piter.tvPiter.tvВ Италии из-за коронавируса закрыли 15 регионов

В 15 регионах Италии введены беспрецедентные меры безопасности из-за эпидемии коронавируса. В Ломбардии и еще 14 провинциях, включая Венецию, введены ограничения на передвижение, въезд и выезд граждан. Ограничена работа музеев, отменены все массовые мероприятия.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Власти Италии ввели запрет на передвижение в нескольких районах страны

RT на русском13:54

Власти Италии ограничили передвижение в некоторых частях страны

Комсомольская правда00:20

В Италии ограничили въезд и выезд в 14 провинциях из-за коронавируса

Газета.Ru03:06

Власти Италии вводят карантин в ряде областей

Эхо Москвы00:35

Власти Италии решили изолировать Венецию и Ломбардию

Взгляд.ру00:34

Alitalia сообщила об изменении рейсов в аэропортах Милана и Венеции

РИА Новости13:22

СМИ: Конте подписал новый декрет по противодействию распространению коронавируса

ТАСС00:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 14:30, Ашберн
Авто

Специалисты рассказали, как можно «убить» авто буксировкой

Эксперты «Российской газеты» рассказали об особенностях буксировки автомобилей.
Тарантас Ньюс 09:48
Общество

Кудрин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки зафиксировано три новых случая заражения COVID-19.
RT на русском 10:28
Биатлон

Хованцев назвал состав женской сборной на этап КМ в Контиолахти

Тренерский штаб сборной России назвал состав женской сборной России на этап Кубка мира в финском Контиолахти.
Нева Спорт 14:22
Армия и оружие

Пентагон объявил конкурс на создание боевого вертолета-разведчика

Pravda.Ru 05 марта в 01:33
Общество

Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу

Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
РИА Новости 13:48
Футбол

Гол Ибрагимовича не спас «Милан» от поражения в матче с «Дженоа»

Газета.Ru 11:59
Хоккей

«Спартак» обыграл московское «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф

"Спартак" обыграл московское "Динамо" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ и сравнял счет в серии до четырех побед.
РИА Новости 12:48
Космос

Взрыв гигантской звезды Бетельгейзе угрожает Земле и человечеству

Астрономы и астрофизики уже давно следят за поведением гигантской звезды Бетельгейзе, расположенной в Млечном Пути.
Millionaire.ru 10:55
Футбол

«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» победили грозненский «Ахмат» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:02
Происшествия

Суд отправил под домашний арест подозреваемого в убийстве в Петербурге

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест подозреваемого по делу об убийстве 14-летнего подростка.
RT на русском 13:05
Происшествия

Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи

РИА Новости 12:07
Общество

Роспотребнадзор не зафиксировал новых случаев коронавируса 8 марта

Новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России не зафиксировано, следует из информационного бюллетеня Роспотребнадзора на воскресенье, 8 марта.
Известия 05:00
Политика

Помпео уверен, что Нидерланды добьются справедливости по делу MH17

Соединенные Штаты уверены, что Нидерланды установят истину и добьются справедливости в рамках начинающегося 9 марта судебного процесса по делу о крушении Boeing на Украине.
ТАСС 12:27
Политика

Украина обновила группу прокуроров в следственной группе по делу MH17

Офис генерального прокурора Украины обновил состав своих представителей в Совместной следственной группы (JIT, ССГ) по крушению Boeing в Донбассе в июле 2014 года (рейс MH17).
РИА Новости 13:32
Общество

В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом

В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 08:50
Футбол

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 2:0

Французский нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль забил гол в матче 29-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм).
Чемпионат 13:03
Энергетика

Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК

Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Национальная служба новостей 03:43
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
РИА Новости 12:04
Футбол

Анчелотти: «Я больше разочарован нашим выступлением, а не результатом»

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал поражение "ирисок" в матче 29-го тура АПЛ против "Челси".
Soccer.ru 13:17
Игры

Разработчик игр назвал впечатляющую особенность Sony PlayStation 5

Глава студии по разработке игр LKA Лука Далко рассказал, чем новый гаджет от Sony его больше всего впечатлил.
News.ru 10:26
Спорт

Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира

Lenta.ru 09:11
Происшествия

В Китае обрушился карантинный центр

В китайском городе Цюаньчжоу обрушился центр, в котором местные жители находились на карантине в связи с эпидемией коронавируса Covid-2019.
Ruposters.ru 09:43
Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 05:39
Шоу-бизнес

Яна Рудковская оказалась на карантине после поездки в Париж

«Чую, сглазили меня с моей маской с камелиями, поэтому сижу на 14-дневном карантине», — призналась Рудковская.
StarHit.ru 06:30
Авто

Почему забытый минивэн LADA Kalina следует пустить в серию

Не многим известно, что версию LADA Kalina планировали выпускать с другим кузовом.
Car.ru 08:01
Политика

Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
РИА Новости 12:03
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛ

Коммерсантъ 09:15
Экономика

Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии

Президент России Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Республики Хакасия и разработать предложения по оказанию ей финансовой помощи.
Коммерсантъ 06 марта в 04:52
Общество

Раскрыто содержание записки от сделавшей Путину предложение женщины

РИА Новости 13:11
Армия и оружие

Золотов заявил, что вооружение Росгвардии превосходит мировые аналоги

В интервью «Российской газете» Золотов рассказал, что Росгвардия получает высокотехнологичные образцы вооружения и техники, которые превосходят заграничные аналоги по многим показателям.
News.ru 10:11
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное