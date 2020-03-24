Коронавирус
ИзвестияВ Италии определили город для работы военных вирусологов из России
Накануне, 23 марта, десять самолетов ВКС России доставили военных вирусологов и медоборудование в Италию. На следующий день в республику прибыло еще четыре самолета с медпомощью для борьбы с коронавирусом.
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Шоу-бизнес
Итальянская актриса Лучия Бозе умерла от коронавируса
Сегодня от коронавируса ушла из жизни итальянская актриса Лучия Бозе.
Общество
В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
Политика
Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке
Президент Владимир Путин во вторник, 24 марта, приехал в больницу для зараженных коронавирусом COVID-19 в подмосковной Коммунарке.
Происшествия
Появилось видео задержания похитительницы младенца в Йошкар-Оле
МВД России опубликовало видео задержания женщины, подозреваемой в похищении новорожденной девочки из роддома в Йошкар-Оле.
Здоровье
Врач открыл особенности механизма заражения коронавирусом
Авто
Минпромторг расширит программу льготного автокредитования
Сегодня, 24 марта 2020 года, стало известно, что Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект постановления правительства, расширяющий программу льготного автокредитования «Семейный автомобиль».
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал «Рейтинг поправок к Конституции», самым важным из предлагаемых изменений, согласно результатам опроса, россияне считают обеспечение доступности и качества медицинского обслуживания.
Общество
Власти Китая отменяют карантин в провинции Хубэй
С 8 апреля карантин отменят в административном центре провинции — Ухани, с которого началось распространение коронавируса.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу
Ольга Бузова и Елена Степаненко стали соведущими нового проекта на телеканале "Россия 1".
Футбол
Жена Луиса Адриано рассказала о травле и угрозах из-за цвета кожи мужа
Россиянка Екатерина Дорожко рассказала в своем Instagram о том, что цвет кожи бразильского нападающего, за которым она замужем, вызывает шквал негативных сообщений с угрозами и травлей в ее адрес.
Политика
Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию
Польские власти отказались пропустить российские Ил-76, направляющиеся в Италию, через свое воздушное пространство.
Космос
Астрофизики нашли край галактики Млечного пути
Астрофизики из Даремского университета в Великобритании заявили, что нашли край галактики Млечного пути.
Энергетика
Румас: нефть пойдёт в Белоруссию без премий для компаний РФ
Минск, 24 марта 2020, 15:23 — REGNUM Власти Белоруссии и России договорились о поставках нефти без премий для российских компаний.
Экономика
Qiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Общество
Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии
В понедельник, 23 марта, эксперты назвали ещё одну причину высокой смертности от коронавируса в Италии.
Общество
Шесть случаев заражения коронавирусом подтвердились в Подмосковье
Медики 24 марта обнаружили коронавирус COVID-19 у ещё шести жителей Московской области, сообщает оперативный штаб по региону.
Происшествия
Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19
Врачи оценивают как удовлетворительное состояние четырех жителей Воронежской области, у которых после возвращения из-за границы диагностировали коронавирус, сообщает во вторник правительство региона.
Происшествия
Адвокат историка Соколова сравнил его дело с пьесой Шекспира
Общество
Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
Здоровье
Доктор Мясников дал совет опасающимся заразиться коронавирусом
Доктор рассказал, как прервать цепочку заражений, и назвал простой способ не заразиться коронавирусом.
Политика
Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства Владимира Путина.
Гаджеты
Из-за ошибки Google с Android-смартфонов пропадают сообщения
Жалобы поступают на протяжении года. Речь идет об официальной программе Google для обмена сообщениями на Android-смартфонах.
Общество
Бизнесу Москвы дали отсрочку по налогам и арендным платежам
Срок оплаты аренды за апрель, май и июнь компаниям в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма, которые арендуют у Москвы земельные участки и нежилые объекты.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин
В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.