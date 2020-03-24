Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Италии определили город для работы военных вирусологов из России

Накануне, 23 марта, десять самолетов ВКС России доставили военных вирусологов и медоборудование в Италию. На следующий день в республику прибыло еще четыре самолета с медпомощью для борьбы с коронавирусом.
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Прибывшие в Италию российские специалисты будут работать в Бергамо

РИА Новости06:58

Российское военные медики в Италии будут работать в госпиталях

ТАСС09:25

В Италии определили город для работы военных вирусологов из России

Известия06:59

Названо место назначения российских военных специалистов в Италии

Lenta.ru08:36

Прибывшие в Италию военные РФ будут работать в Бергамо

РЕН ТВ06:53

Российские военные вирусологи будут работать в итальянском Бергамо

РБК06:29

Российские военные специалисты будут работать в итальянском Бергамо

ТК Звезда06:38
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РБК 09:20
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Итальянская актриса Лучия Бозе умерла от коронавируса

Сегодня от коронавируса ушла из жизни итальянская актриса Лучия Бозе.
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Общество

В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
REGNUM 08:03
Политика

Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке

Президент Владимир Путин во вторник, 24 марта, приехал в больницу для зараженных коронавирусом COVID-19 в подмосковной Коммунарке.
Коммерсантъ 09:44
Происшествия

Появилось видео задержания похитительницы младенца в Йошкар-Оле

МВД России опубликовало видео задержания женщины, подозреваемой в похищении новорожденной девочки из роддома в Йошкар-Оле.
Российская газета 08:45
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Врач открыл особенности механизма заражения коронавирусом

МедиаПоток вчера в 11:43
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Сегодня, 24 марта 2020 года, стало известно, что Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект постановления правительства, расширяющий программу льготного автокредитования «Семейный автомобиль».
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Токио и МОК договорились отложить Олимпиаду на 2021 год

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Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал «Рейтинг поправок к Конституции», самым важным из предлагаемых изменений, согласно результатам опроса, россияне считают обеспечение доступности и качества медицинского обслуживания.
RT на русском 09:56
Общество

Власти Китая отменяют карантин в провинции Хубэй

С 8 апреля карантин отменят в административном центре провинции — Ухани, с которого началось распространение коронавируса.
Говорит Москва 01:58
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Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу

Ольга Бузова и Елена Степаненко стали соведущими нового проекта на телеканале "Россия 1".
ToDay News Ufa 09:21
Футбол

Жена Луиса Адриано рассказала о травле и угрозах из-за цвета кожи мужа

Россиянка Екатерина Дорожко рассказала в своем Instagram о том, что цвет кожи бразильского нападающего, за которым она замужем, вызывает шквал негативных сообщений с угрозами и травлей в ее адрес.
РЕН ТВ 04:58
Политика

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию

Польские власти отказались пропустить российские Ил-76, направляющиеся в Италию, через свое воздушное пространство.
iReactor 03:57
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

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Первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2 появился в Сети

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Космос

Астрофизики нашли край галактики Млечного пути

Астрофизики из Даремского университета в Великобритании заявили, что нашли край галактики Млечного пути.
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Энергетика

Румас: нефть пойдёт в Белоруссию без премий для компаний РФ

Минск, 24 марта 2020, 15:23 — REGNUM Власти Белоруссии и России договорились о поставках нефти без премий для российских компаний.
REGNUM 08:23
Экономика

Qiwi планирует закрыть Рокетбанк

Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Газета.Ru 09:57
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

В понедельник, 23 марта, эксперты назвали ещё одну причину высокой смертности от коронавируса в Италии.
Piter.tv вчера в 15:17
Общество

Шесть случаев заражения коронавирусом подтвердились в Подмосковье

Медики 24 марта обнаружили коронавирус COVID-19 у ещё шести жителей Московской области, сообщает оперативный штаб по региону.
News.ru 07:18
Происшествия

Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19

Врачи оценивают как удовлетворительное состояние четырех жителей Воронежской области, у которых после возвращения из-за границы диагностировали коронавирус, сообщает во вторник правительство региона.
РИА Новости 08:32
Происшествия

Адвокат историка Соколова сравнил его дело с пьесой Шекспира

REGNUM вчера в 06:54
Общество

Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
РИА Новости 07:52
Здоровье

Доктор Мясников дал совет опасающимся заразиться коронавирусом

Доктор рассказал, как прервать цепочку заражений, и назвал простой способ не заразиться коронавирусом.
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Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства Владимира Путина.
Газета.Ru вчера в 06:14
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Из-за ошибки Google с Android-смартфонов пропадают сообщения

Жалобы поступают на протяжении года. Речь идет об официальной программе Google для обмена сообщениями на Android-смартфонах.
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Общество

Бизнесу Москвы дали отсрочку по налогам и арендным платежам

Срок оплаты аренды за апрель, май и июнь компаниям в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма, которые арендуют у Москвы земельные участки и нежилые объекты.
Ведомости 09:58
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Общество

Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин

В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 17:41
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