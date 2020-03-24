Накануне, 23 марта, десять самолетов ВКС России доставили военных вирусологов и медоборудование в Италию. На следующий день в республику прибыло еще четыре самолета с медпомощью для борьбы с коронавирусом.

В Италии определили город для работы военных вирусологов из России

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