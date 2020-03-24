Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Италии определили город для работы военных вирусологов из России

Накануне, 23 марта, десять самолетов ВКС России доставили военных вирусологов и медоборудование в Италию. На следующий день в республику прибыло еще четыре самолета с медпомощью для борьбы с коронавирусом.
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Названо место назначения российских военных специалистов в Италии

Lenta.ru08:36

Российское военные медики в Италии будут работать в госпиталях

ТАСС09:25

Прибывшие в Италию военные РФ будут работать в Бергамо

РЕН ТВ06:53

Прибывшие в Италию российские специалисты будут работать в Бергамо

РИА Новости06:58

В Италии определили город для работы военных вирусологов из России

Известия06:59

Российские военные вирусологи будут работать в итальянском Бергамо

РБК06:29

Российские военные специалисты будут работать в итальянском Бергамо

ТК Звезда06:38
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Происшествия

В Москве машину нарушившего карантин водителя отправят на спецстоянку

Московские полицейские задержали водителя, который нарушил режим карантина в связи с новым коронавирусом, его автомобиль отправят на спецстоянку.
РБК 11:23
Происшествия

В Екатеринбурге нашли сбежавших из-под карантина жителей Кубани

Двух мужчин, нарушивших режим карантина и улетевших из Краснодарского края на Средний Урал, нашли с помощью правоохранительных органов.
Российская газета 08:11
Здоровье

В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса

Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.
Город Глазов 04:00
Общество

Премьер Индии объявил о введении режима строгой изоляции на 21 день

Власти Индии приняли решение о введении в стране с 25 марта режима строгой изоляции на 21 день, предусматривающем закрытие границ между регионами страны.
ТАСС 11:00
Политика

Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке

Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Rambler News Service 09:35
Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
РИА Новости вчера в 16:09
Шоу-бизнес

Лолита Милявская призналась в наркозависимости

Знаменитая российская певица Лолита Милявская, у которой до некоторого времени наблюдалось множество проблем, связанных с разводом с ее последним мужем, после которого она чувствует себя, в общем-то, довольно неплохо, решила откровенно рассказать о том, насколько была зависима от наркотиков в былые времена.
Bimru.ru вчера в 07:22
Игры

Не знаете, чем заняться во время самоизоляции? Пришло время уничтожать демонов в Doom Eternal

Sntat.ru 11:00
Общество

Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус

По данным издания, супруги находятся в инфекционной больнице посёлка Коммунарка Новомосковского административного округа Москвы.
Российская газета 09:07
Общество

На острове Пасхи выявили первый случай заражения коронавирусом

На чилийском острове Пасхи, самом удаленном в мире, выявили первый случай заражения коронавирусом.
Телеканал Санкт-Петербург 11:28
Здоровье

В Чечне зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Грозный, 24 марта 2020, 17:55 — REGNUM На территории Чеченской Республики зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 10:55
Общество

Испанские военные обнаружили в домах престарелых умерших стариков

Несколько умерших в своих постелях стариков обнаружили военные Испании, которых привлекли для дезинфекции домов престарелых, передает 23 марта испанский телеканал RTVE.
Красная весна вчера в 13:18
Единоборства

В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Лезги газет 08:46
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Происшествия

Дело убившего аспирантку историка Соколова поступило в суд

АиФ Краснодар 06:44
Экономика

В Bloomberg считают, что Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Газета.Ru 05:27
Общество

В Башкирии зафиксированы сразу три случая заражения коронавирусом

Глава Башкирии сообщил, что все уже изолированы, их контакты - отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов.
ProUfu.ru 01:06
Экономика

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21 марта в 14:21
Общество

Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:43
Политика

Жителям Донбасса разрешили въезд в Россию

Свежие поправки внесены в распоряжение правительства РФ от 16 марта, согласно которому с 18 марта до 1 мая был временно ограничен въезд в Россию для иностранцев и лиц без гражданства.
ПИК (г. Каменск-Шахтинский) вчера в 07:07
Спорт

Олимпиаду в Токио перенесли на год

В МОК уточнили, что Олимпийские и Паралимпийские игры состоятся не позднее лета 2021 года, при этом цифра 2020 в названии сохранится, а олимпийский огонь останется в Японии светить «маяком надежды для мира в эти смутные времена».
РБК 11:11
Игры

Half-Life: Alyx поставила рекорд серии по пиковому онлайну в Steam

Вчера состоялся выход Half-Life: Alyx, которая за считанные часы побила исторический пик серии.
Игромания.ру 05:51
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Шоу-бизнес

Актер Александр Домогаров со скандалом ушел из МХАТа имени Горького

Актуальные Новости 10:54
Здоровье

Минздрав обязал врачей пройти онлайн-курс помощи при коронавирусе

Медицинские работники всех специальностей должны пройти два образовательных модуля, посвященных диагностике, лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19, следует из письма, подписанного замминистра здравоохранения Татьяной Семеновой.
РБК вчера в 11:37
Происшествия

Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака

Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Вести.Ru 06:07
Политика

Польша не пропустила Ил-76 с медпомощью для Италии

Комсомольская правда вчера в 17:35
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Происшествия

Убийца мальчика в детсаду Нарьян-Мара избежал колонии

Дениса Поздеева, зарезавшего шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре, освободили от уголовной ответственности.
Вести.Ru 07:51
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина

В Государственной Думе 31 марта рассмотрят поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
RT на русском 09:50
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