Коронавирус
ИзвестияВ Италии определили город для работы военных вирусологов из России
Накануне, 23 марта, десять самолетов ВКС России доставили военных вирусологов и медоборудование в Италию. На следующий день в республику прибыло еще четыре самолета с медпомощью для борьбы с коронавирусом.
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Происшествия
В Москве машину нарушившего карантин водителя отправят на спецстоянку
Московские полицейские задержали водителя, который нарушил режим карантина в связи с новым коронавирусом, его автомобиль отправят на спецстоянку.
Происшествия
В Екатеринбурге нашли сбежавших из-под карантина жителей Кубани
Двух мужчин, нарушивших режим карантина и улетевших из Краснодарского края на Средний Урал, нашли с помощью правоохранительных органов.
Здоровье
В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса
Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.
Общество
Премьер Индии объявил о введении режима строгой изоляции на 21 день
Власти Индии приняли решение о введении в стране с 25 марта режима строгой изоляции на 21 день, предусматривающем закрытие границ между регионами страны.
Политика
Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке
Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Политика
В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская призналась в наркозависимости
Знаменитая российская певица Лолита Милявская, у которой до некоторого времени наблюдалось множество проблем, связанных с разводом с ее последним мужем, после которого она чувствует себя, в общем-то, довольно неплохо, решила откровенно рассказать о том, насколько была зависима от наркотиков в былые времена.
Игры
Не знаете, чем заняться во время самоизоляции? Пришло время уничтожать демонов в Doom Eternal
Общество
Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус
По данным издания, супруги находятся в инфекционной больнице посёлка Коммунарка Новомосковского административного округа Москвы.
Общество
На острове Пасхи выявили первый случай заражения коронавирусом
На чилийском острове Пасхи, самом удаленном в мире, выявили первый случай заражения коронавирусом.
Здоровье
В Чечне зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Грозный, 24 марта 2020, 17:55 — REGNUM На территории Чеченской Республики зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.
Общество
Испанские военные обнаружили в домах престарелых умерших стариков
Несколько умерших в своих постелях стариков обнаружили военные Испании, которых привлекли для дезинфекции домов престарелых, передает 23 марта испанский телеканал RTVE.
Единоборства
В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Происшествия
Дело убившего аспирантку историка Соколова поступило в суд
Общество
В Башкирии зафиксированы сразу три случая заражения коронавирусом
Глава Башкирии сообщил, что все уже изолированы, их контакты - отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов.
Экономика
В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Общество
Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Политика
Жителям Донбасса разрешили въезд в Россию
Свежие поправки внесены в распоряжение правительства РФ от 16 марта, согласно которому с 18 марта до 1 мая был временно ограничен въезд в Россию для иностранцев и лиц без гражданства.
Спорт
Олимпиаду в Токио перенесли на год
В МОК уточнили, что Олимпийские и Паралимпийские игры состоятся не позднее лета 2021 года, при этом цифра 2020 в названии сохранится, а олимпийский огонь останется в Японии светить «маяком надежды для мира в эти смутные времена».
Игры
Half-Life: Alyx поставила рекорд серии по пиковому онлайну в Steam
Вчера состоялся выход Half-Life: Alyx, которая за считанные часы побила исторический пик серии.
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Шоу-бизнес
Актер Александр Домогаров со скандалом ушел из МХАТа имени Горького
Здоровье
Минздрав обязал врачей пройти онлайн-курс помощи при коронавирусе
Медицинские работники всех специальностей должны пройти два образовательных модуля, посвященных диагностике, лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19, следует из письма, подписанного замминистра здравоохранения Татьяной Семеновой.
Происшествия
Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака
Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Политика
Польша не пропустила Ил-76 с медпомощью для Италии
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Происшествия
Убийца мальчика в детсаду Нарьян-Мара избежал колонии
Дениса Поздеева, зарезавшего шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре, освободили от уголовной ответственности.
Общество
В Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина
В Государственной Думе 31 марта рассмотрят поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.