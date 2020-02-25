Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на заявление киностудии Paramount Pictures.

Экономика В России изменят правила выдачи кредитов В России изменят правила выдачи кредитов, открытия счета, вклада и выпуска карты — крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами.

Общество Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом Администрация американского президента Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа 2019-nCoV.

Происшествия СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.

Происшествия В Японии умер третий пассажир лайнера Diamond Princess В Японии скончался третий пассажир круизного лайнера Diamond Princess, на котором распространился новый коронавирус, сообщил телеканал NHK со ссылкой на минздрав страны.

Общество Под грифом учебы: аттестаты российских школьников засекретят В пресс-службе Минпросвещения подтвердили «Известиям» разработку документа, но не смогли предоставить информацию о том, сколько школьников может подпасть под обсуждаемые требования.

Экономика Каждый новорожденный обходится бюджету РФ в 8 миллионов рублей Государство добилось увеличения рождаемости за счет выдачи материнского капитала, при этом его затраты на каждого новорожденного составляют не менее 8 миллионов рублей.

Технологии В Сеть утекли данные тысяч приватных чатов WhatsApp Журналист Deutsche Welle Джордан Уилдон в своем Twitter-аккаунте написал о том, что пользователи приветных чатов WhatsApp могут стать жертвами утечки данных.