Общество
РБКВ Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на заявление киностудии Paramount Pictures.
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Гаджеты
Глава Redmi объявил о прекращении продаж Redmi K20 Pro
Напомним, на глобальном рынке Redmi K20 Pro предлагается под названием Xiaomi Mi 9T Pro.
Экономика
В России изменят правила выдачи кредитов
В России изменят правила выдачи кредитов, открытия счета, вклада и выпуска карты — крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами.
Общество
Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
Администрация американского президента Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа 2019-nCoV.
Происшествия
СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске
Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
Общество
Средний чек россиян за один поход в магазин стал меньше почти на 11%
Средний чек россиян за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился на 10,9% по сравнению с декабрем прошлого года.
Происшествия
В Японии умер третий пассажир лайнера Diamond Princess
В Японии скончался третий пассажир круизного лайнера Diamond Princess, на котором распространился новый коронавирус, сообщил телеканал NHK со ссылкой на минздрав страны.
Кино
Опубликован первый трейлер сериала по «Трансформерам»
Netflix опубликовал первый трейлер нового сериала по «Трансформерам».
Наука
У африканских рыб появилась способность продлевать себе жизнь
Несколько видов рыб, которые обитают в водоемах Африки, при эволюции смогли научиться продлевать себе жизнь.
Здоровье
Красноярское молоко на 37 % не соответствует нормативам
Роспотребнадзор напоминает потребителям, что молоко следует приобретать в сертифицированных магазинах, а не с рук, и внимательно изучать маркировку продукции.
Политика
Посольство РФ оценило обвинения о «вмешательстве» в выборы в США
Посольство России в США выразило глубокую озабоченность в связи с продолжающимися спекуляциями о так называемом «российском вмешательстве» в американские выборы.
Общество
Посол Китая сообщил о разработанной вакцине от коронавируса
Китай разработал вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса, сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
Общество
В Японии умер старейший мужчина на земле
Гаджеты
Sony представила флагманский смартфон с поддержкой 5G
Компания Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II, который поддерживает 5G.
Футбол
«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве
Наука
Ученые считают, что самой древней устной легенде уже 37 000 лет
Исследования ученых подтвердили тот факт, что эта легенда может быть описанием двух исторических вулканических извержений, которые состоялись в регионе 37 000 лет назад.
Общество
Под грифом учебы: аттестаты российских школьников засекретят
В пресс-службе Минпросвещения подтвердили «Известиям» разработку документа, но не смогли предоставить информацию о том, сколько школьников может подпасть под обсуждаемые требования.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Музыка
Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией
Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
Происшествия
На Камчатке в ДТП со снегоходом погибла журналистка
Главный редактор информационного портала «Камчатка-Информ» Мария Нетребенко погибла, катаясь на снегоходе, передает РИА Новости.
Экономика
Каждый новорожденный обходится бюджету РФ в 8 миллионов рублей
Государство добилось увеличения рождаемости за счет выдачи материнского капитала, при этом его затраты на каждого новорожденного составляют не менее 8 миллионов рублей.
Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
Финансы
Доллар или евро: эксперт сказал, что покупать на неделе
Вероятно, волатильность курса рубля сохранится и в ближайшие недели.
Политика
В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям
Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
Технологии
В Сеть утекли данные тысяч приватных чатов WhatsApp
Журналист Deutsche Welle Джордан Уилдон в своем Twitter-аккаунте написал о том, что пользователи приветных чатов WhatsApp могут стать жертвами утечки данных.
Наука
В Китае нашли зеленую водоросль возрастом в миллиард лет
Окаменелости примерно миллиард лет, что соответствует ориентировочному времени появления зеленых водорослей.
Политика
Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане
Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
Футбол
«Реал» готов отказаться от Мбаппе и хочет приобрести Холанда
В руководстве «Реала» рассматривают возможность покупки Холанда уже предстоящим летом.