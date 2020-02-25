Общество
РБКВ Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на заявление киностудии Paramount Pictures.
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с чего всё началось
Кинокомпания Paramount заявила о приостановлении съемок седьмой части фильма «Миссия невыполнима» в Венеции из-за вспышки коронавируса в Италии, сообщает портал Deadline.Известиявчера в 21:19
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Общество
ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
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Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»
Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
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В Анкаре экстренно сел самолет из-за подозрения на вирус у пассажира
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Официальный курс евро на среду вырос на 1,04 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,04 рубля - до 70,4591 рубля, курс доллара - увеличился на 62,05 копейки, до 64,9213 рубля, следует из данных Банка России.
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Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
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В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям
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Овечкин и Самсонов поприветствовали Ковальчука в «Вашингтоне»
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В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 763 человек
Общество
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В Совфеде отреагировали на призыв сенаторов США ввести новые санкции
Ранее портал Axios сообщил, что лидеры демократов в сенате США собираются направить письмо госсекретарю Майку Помпео и главе Минфина Стивену Мнучину, в котором попросят наложить на Россию новые санкции за готовящееся вмешательство в выборы американского президента в 2020 году.
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Нацбанк Украины вводит в обращение новую купюру
С 25 февраля Национальный банк Украины вводит в оборот новую купюру, номиналом 200 гривен.
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Белоруссия заявила о потере $2 млрд из-за грязной нефти из России
Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок грязной нефти.
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд
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В Минздраве выяснили, люди каких профессий болеют чаще других
Сотрудники IT-компаний болеют чаще представителей других профессий.
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В России предсказали рост цен на непродовольственные товары
В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году.