с чего всё началось

Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на заявление киностудии Paramount Pictures.

Общество ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.

Политика Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика» Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.

Происшествия В Анкаре экстренно сел самолет из-за подозрения на вирус у пассажира Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.

Политика Секретарь СНБО Украины предрек развал России Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал о сложном положении России и предрек ей развал, сообщает портал Liga.net.

Финансы Официальный курс евро на среду вырос на 1,04 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,04 рубля - до 70,4591 рубля, курс доллара - увеличился на 62,05 копейки, до 64,9213 рубля, следует из данных Банка России.

Политика Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным и Грефом по проектам Дмитрий Песков прокомментировал слова Путина о том, что у него случались споры о крупных инфраструктурных проектах с экс-министром Алексеем Кудриным, а также главой Сбербанка Германом Грефом.

Экономика Несколько сахарных заводов закрываются в России Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.

Общество Власти Петербурга объяснили увольнение главврача Боткинской больницы Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец объяснил увольнение главного врача больницы имени Боткина, откуда сбежали пациенты с подозрением на коронавирус.

Политика В Совфеде отреагировали на призыв сенаторов США ввести новые санкции Ранее портал Axios сообщил, что лидеры демократов в сенате США собираются направить письмо госсекретарю Майку Помпео и главе Минфина Стивену Мнучину, в котором попросят наложить на Россию новые санкции за готовящееся вмешательство в выборы американского президента в 2020 году.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg.