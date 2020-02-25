Общество

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Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на заявление киностудии Paramount Pictures.
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Кинокомпания Paramount заявила о приостановлении съемок седьмой части фильма «Миссия невыполнима» в Венеции из-за вспышки коронавируса в Италии, сообщает портал Deadline
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