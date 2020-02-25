с чего всё началось

Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на заявление киностудии Paramount Pictures.

Баскетбол В Лос-Анджелесе началась церемония прощания с Коби Брайантом Тысячи фанатов собрались у домашней арены баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", чтобы почтить память пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны.

Общество Суд освободил по УДО экс-главу ФСИН Реймера Центральный районный суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН России Александра Реймера, который отбывал наказание за мошенничество.

Происшествия Машина въехала в толпу зрителей на карнавале в Германии По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате наезда автомобиля на группу зрителей карнавала в немецком городе Фолькмарзен (земля Гессен), сообщает WLZ-online.de.

Политика Путин назвал отличия нацпроектов от госпрограмм Медведева Для нынешних национальных проектов в отличие от прошлых программ, которые реализовывались под руководством Дмитрия Медведева, определены конкретные цели и ресурсы, а также введена персональная ответственность исполнителей, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.

Хоккей Генменеджер «Вашингтона» прокомментировал переход Ковальчука Брайан Маклеллан, являющийся генменеджером "Вашингтон Кэпиталз", считает, что 36-летний российский форвард Илья Ковальчук привнесёт в состав дополнительную гибкость.

Транспорт Названа стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым Тендер на проведение первого этапа строительства автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь размещён на сайте госзакупок 21 февраля, сообщает ИА REGNUM.

Религия День чудотворной Иверской иконы Божией Матери отмечается 25 февраля 25 февраля празднуется день обретения Иверской иконы Божьей матери – в этот день монахи монастыря на горе Афон обрели чудотворный образ.

Политика В сенате просят Помпео ввести новые санкции против России Американские сенаторы призвали главу Госдепа Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против России - и, возможно, самого президента РФ - за якобы попытку повлиять на президентские выборы 2020 года.

Экономика ЦБ расширит применение внутренних рейтингов заемщиков ЦБ расширит применение внутренних рейтингов заемщиков Банк России намерен расширить применение подхода к расчету рисков на основании внутренних рейтингов (ПВР) заемщиков.

Единоборства Уайлдер назвал возможную причину поражения Фьюри в бое за пояс WBC Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что потерпел поражение от британца Тайсона Фьюри из-за тяжелого костюма, в котором он вышел перед боем за чемпионский пояс в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).