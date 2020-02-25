Общество
РБКВ Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на заявление киностудии Paramount Pictures.
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с чего всё началось
Кинокомпания Paramount заявила о приостановлении съемок седьмой части фильма «Миссия невыполнима» в Венеции из-за вспышки коронавируса в Италии, сообщает портал Deadline.Известиявчера в 21:19
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Съемки фильма «Миссия невыполнима-7» приостановили в Италии из-за коронавируса
Газета.Ruвчера в 18:19
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