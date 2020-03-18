Коронавирус
КоммерсантъВ Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек
Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на главу Департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли.
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Продюсер Максим Фадеев, расторгший контракты со всеми своими предыдущими громкими звездами, начал работу с Валерией.
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Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
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Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому
Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что порядок организации голосования по поправкам в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно.