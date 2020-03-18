Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек

Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на главу Департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли.
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