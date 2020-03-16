Коронавирус
КоммерсантъВ Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек
Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на главу Департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли.
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Общество
Вице-губернатор Петербурга лег в больницу из-за риска коронавируса
Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов лег в инфекционную больницу имени Боткина после посещения стран Евросоюза во время отпуска.
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«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
Футбол
Головин продлил контракт с «Монако»
Головин играет за «Монако» с лета 2018 года, куда он перешёл из московского ЦСКА.
Киберспорт
Virtus.pro, Team Secret и Nigma выступят на благотворительном турнире WeSave! Charity Play
Участие в чемпионате подтвердили 14 команд, среди которых Virtus.pro, Team Liquid, Nigma, Team Secret, TNC Predator и другие.
Футбол
Президент PFA о завершении сезона в АПЛ: «Это обесценило бы победу «Ливерпуля»
Глава Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор высказался о возможном завершении нынешнего сезона Премьер-лиги из-за коронавируса.
Экономика
Евросоюз следит за влиянием коронавируса на экономику
Еврогруппа будет внимательно следить за ситуацией с влиянием нового коронавируса на экономику Евросоюза, готова быстро действовать при необходимости, заявил глава Еврогруппы Марио Сентено на пресс-конференции, которая прошла в видеоформате из-за распространения COVID-19.
Хоккей
КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю
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Транспорт
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Ранее РЖД сообщили о временном ограничении сообщения с Францией, Германией, Чехией, Молдавией, Польшей, Монголией, Украиной, с 17 марта приостановят движение поездов в Латвию.
Общество
Зеленский требует закрыть метро и запретить поездки по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство страны временно закрыт метро, а также запретить междугороднее железнодорожное, авиасообщение и автобусные перевозки из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Политика
Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
Общество
Собянин: все школы Москвы закрываются с 21 марта
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что спортивные и общеобразовательные школы столицы закроются с 21 марта по 12 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В США провели первые испытания вакцины от коронавируса
Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Финансы
Bloomberg: рубль может ослабеть к доллару еще на 30%
Курс рубля к доллару может снизиться на 30% из-за возможных падений стоимости акций, отмечает аналитик Bloomberg на основании прогнозов по индексу S & P 500.
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова сменила имидж
Музыка
Шнуров: после Евровидения Флорида Чантурия останется в «Ленинграде»
Как сообщает радиостанция "Комсомольская правда", музыкант Сергей Шнуров рассказал, что вокалистка Флорида Чантурия после участия в конкурсе "Евровидение - 2020" в составе группы Little Big снова вернется в "Ленинград".
Политика
Лукашенко удивился закрытию российско-белорусской границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко удивился решению правительства России закрыть границу между странами в связи с распространением нового типа коронавируса (Covid-19).
Общество
Во Франции ограничат передвижение людей
Власти Франции вводят на 15 дней с 17 марта ограничения на передвижение людей на территории страны.
Шоу-бизнес
Беременную жену Бориса Грачевского приняли за школьницу
Беременную жену Бориса Грачевского Екатерину приняли за школьницу. Об этой истории рассказал сам режиссёр, отметив всю комичность ситуации.
Здоровье
Испанский медик назвал продукты для защиты от коронавируса
В США жители массово скупают продукты питания и средства гигиены.
Политика
Песков прокомментировал появление письма против поправок в Конституцию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал письмо с требованием не допустить антиконституционный переворот, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Футбол
Чемпионат Китая должен начаться 18 апреля
Изначально старт чемпионата Китая планировался на 22-е февраля, однако из-за вспышки коронавируса турнир был отложен на неопределенный срок.
Экономика
Обвал рубля обернется ажиотажным спросом на квартиры
В ближайший месяц обвал курса рубля может спровоцировать резкий рост спроса на отечественном рынке жилья, полагают эксперты центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).
Биатлон
Строля достойно завершил сезон, а Фуркад – карьеру
Политика
Минск сожалеет о решении России закрыть границы с Белоруссией
МИД Белоруссии сожалеет о решении России закрыть границы с Белоруссией из-за пандемии коронавируса и ожидает конкретной официальной информации от российской стороны.
Происшествия
В Черновцах скончалась пациентка с подозрением на коронавирус
В украинских Черновцах в больнице умерла женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус.
Общество
Вика Боня: «Не страшно, если вымрет половина человечества»
Общество
Правительство РФ объявило о новых мерах по борьбе с коронавирусом
Российское правительство подготовит новые меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса по стране.
Здоровье
Ученые детально описали протекание коронавируса у детей
Китайские ученые на основании результатов исследования рассказали о подробностях протекания заболевания под воздействием коронавируса у детей.
Политика
Путин проведет совещание с кабмином по развитию рынка жилья
Поручения президента 30 января президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета по развитию местного самоуправления, по итогам которого утвердил целый ряд поручений, направленных на развития рынка жилья в России.