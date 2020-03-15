Коронавирус
КоммерсантъВ Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек
Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на главу Департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли.
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Футбол
21-летний футбольный тренер умер от коронавируса
Общество
ВОЗ заявила о почти 11 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки
За 15 марта первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в девяти новых странах: семь стран в Африке, одна страна в Европе и еще одна страна в Америке.
Энергетика
Власти предложили ввести квоты на вывоз угля на Восток
Минэнерго в приложении к проекту Минтранса предлагает ввести квоты на вывоз угля в восточном направлении, исходя из принципа равномерности и пропорциональности отгрузкам в западном направлении, где спрос и цены на уголь ниже, чем на востоке.
Политика
Как Украина борется с эпидемией коронавируса
Как Украина борется с эпидемией коронавируса Украина стала еще одной страной, которая в связи с эпидемией коронавируса решилась на беспрецедентно жесткие меры безопасности.
Футбол
Фанаты «Сельты» просят Смолова остаться в Испании
"Пожалуйста, оставайся ещё на сезон", написали болельщики в комментариях.
Шоу-бизнес
Сын принца Гарри и Меган Маркл летом навестит прабабушку
В течение лета многие члены королевской семьи, включая принца Уильяма и Кейт Миддлтон, присоединятся к королеве и принцу Филиппу в Балморале, поэтому наверняка в прессе появятся фотографии, как маленький Арчи проводит время с двоюродными братьями и сестрой: Джорджем, Луисом и Шарлоттой.
Общество
В США провели первые испытания вакцины от коронавируса
Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Общество
Правительство запускает интернет-портал Стопкоронавирус.рф
Российское правительство запустило сайт стопкоронавирус.рф с актуальной информацией о ситуации с коронавирусом в России и мире, пишет РИА Новости.
Гаджеты
Nokia выпустила бюджетный смартфон Nokia C2
Информация отображается на 5,7-дюймовом дисплее с разрешением HD+. Фронтальная, впрочем, как и основная камера, имеет разрешение 5 МП.
Футбол
Инфантино написал открытое письмо в связи с коронавирусом
Президент ФИФА Джанни Инфантино написал открытое письмо в связи с пандемией коронавируса.
Здоровье
Назван возможный срок, когда окончится пандемия COVID-19 в мире
Американскими специалистами из Калифорнийского университета считается, что единственной стратегией борьбы с коронавирусом является развитие иммунитета у населения.
Общество
В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России
Как правило, игроки рынка стараются сформировать резервы на складах и регулярно пополнять свои хранилища.
Космос
Первый российский пуск на Луну намечен на 1 октября 2021 года
Ранее сообщалось, что в 2024 году Россия должна отправить к спутнику Земли орбитальную станцию "Луна-26", в 2025 году - посадочную станцию "Луна-27".
Политика
Терешкова рассказала о разговоре с Путиным после выступления в Госдуме
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным после выступления в Госдуме, в котором предложила поправку в Конституцию РФ.
Политика
Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
Игры
Демо Resident Evil 3 Remake выйдет на днях
Культура
Фонд Сокурова объявил о старте федерального конкурса кинодебютов
Фонд Александра Сокурова "Пример интонации" объявил о старте федерального конкурса кинодебютов "Региональное кино России", который проводится при поддержке Фонда президентских грантов.
Футбол
«Валенсия» сообщила о новых случаях заражения коронавирусом в клубе
Испанская «Валенсия» опубликовала официальное заявление, сообщив о числе заразившихся коронавирусом.
Общество
Из-за коронавируса Zara может временно закрыть свои магазины в России
АО «Зара СНГ» (марки Zara, Stradivarius, Oysho, Bershka) не исключает приостановления работы магазинов и обращается к арендодателям с просьбой не взимать арендную плату, называя пандемию коронавируса форс-мажорным обстоятельством.
Транспорт
На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро
Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Политика
Макрон сообщил о закрытии границ Шенгенской зоны
Границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты на срок в 30 дней из-за распространения коронавируса, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в телеобращении к народу, ставшем вторым за четыре дня.
Общество
Все школы Воронежа закрыли на досрочные каникулы из-за коронавируса
Все школы в городе Воронеже будут закрыты на досрочные каникулы с 17 до 24 марта в связи с угрозой коронавируса, 16 марта сообщила пресс-служба мэрии города.
Экономика
Американский фондовый рынок рухнул на 13 процентов
Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились крупнейшим за 30 лет падением ключевых индексов.
Энергетика
Брянский сенатор раскритиковал олигархов из-за подорожания бензина
Что бы ни случалось: падала нефть, поднималась, становилась бесплатной – цена на бензин только росла, - заявил сенатор на пресс-конференции в Национальной службе новостей.
Киберспорт
WePlay! проведет благотворительный онлайн-турнир с Virtus.pro, Secret и Nigma
Charity Play, который пройдет в марте в режиме онлайн. Информация об этом появилась в официальных социальных сетях турнирного оператора.
Общество
Лукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и сауной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал несколько советов, как уберечься от заражения коронавирусом.
Культура
Пятый сезон мультсериала «Маша и Медведь» выйдет осенью 2020 года
Авто
В Шотландии отыскали свалку со старыми машинами Lada
Экспорт авто российского автоконцерна производился в Великобританию и Шотландию в 1974-м.
Политика
Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию
В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения.