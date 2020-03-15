Коронавирус
КоммерсантъВ Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек
Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на главу Департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли.
Читать в источнике
Оценить487
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 20:42, Ашберн
Общество
ВОЗ назвала число заразившихся коронавирусом в мире за сутки
За минувшие сутки коронавирусом нового типа в мире заразились почти 14 тысяч человек.
Происшествия
В Бразилии около 400 заключенных совершили побег из тюрьмы
По данным портала G1, до побега заключенные взяли в заложники сотрудников тюрьмы, которых удерживают в колонии до сих пор.
Общество
«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири»
"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири". Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.
Гаджеты
В Европе запустили сервис Huawei Music
Китайский гигант Huawei всё больше отходит от использования фирменных сервисов Google и разрабатывает собственные альтернативы.
Общество
Составлен рейтинг регионов России по уровню безработицы
РИА Новости составило рейтинг регионов РФ по уровню безработицы в ноябре 2019 года — январе 2020 года.
Политика
Москва выразила недоумение реакцией Минска на закрытие границы
В российском правительстве назвали причины закрытия границы с Белоруссией и отметили, что Москва рассчитывает на конструктивную позицию Минска на фоне распространения коронавируса.
Игры
Распродажа в GOG – более 2500 предложений, скидки до 90% и бесплатная раздача материалов по «Ведьмаку»
В сервисе GOG до 30 марта, 17:00 по московскому времени, проходит весенняя распродажа, в рамках которой со скидками вплоть до 90% можно купить старые и не очень игры.
Общество
Во Франции ограничат передвижение людей
Власти Франции вводят на 15 дней с 17 марта ограничения на передвижение людей на территории страны.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 93
В России зарегистрировано 93 больных новым типом коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.
Авто
Toyota изобрела безупречный способ окраски автомобилей
Известный производитель машин Toyota продемонстрировал недавно разработанную технологию окраски машин инновационным распылителем.
Кино
Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса
«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross
«АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленной LADA Largus FL. С главного конвейера линии B0 ежедневно сходит по 1-2 машины из опытной партии.
Спорт
Норвежский лыжник Нортуг сравнил Большунова с собой
Здоровье
Ученые выяснили причину быстрого распространения коронавируса в Китае
Американские врачи назвали главную причину быстрого распространения нового коронавируса SARS-CoV2 в Китае.
Музыка
Шнуров рассказал, останется ли Флорида Чантурия после Евровидения с группой «Ленинград»
Выступление на "Евровидении" вокалистки группы "Ленинград" Флориды Чантурии в составе группы Little Big не означает, что она покинет "Ленинград".
Футбол
Матч РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» отменили
Встреча 23-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Зенитом», которая должна была пройти в Москве в воскресенье, 22 марта, отменена.
Общество
С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически
Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
Общество
Переправу между Камчаткой и материком заложили в Керчи
Паром для переправы, которая соединит Камчатку, Курильские острова и Сахалин с материковой частью России, заложили сотрудники Судостроительного завода имени Бутомы в Керчи 16 марта.
Политика
КС признал законными поправки к Конституции
Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
Общество
Онлайн-кинотеатры открыли доступ
Сервисы надеются на приток новых пользователей Большинство крупных российских онлайн-кинотеатров объявили об акциях, приуроченных к карантину в связи с распространением коронавируса.
Хоккей
«Сибирь» планирует играть матчи плей-офф КХЛ с «Барысом» в Нур-Султане
Пресс-служба "Сибири" сообщила, что клуб примет участие в матчах 1/2 финала восточной конференции КХЛ с "Барысом".
Общество
В новгородском правительстве не ожидают спада инвестиций из-за коронавируса
По словам министра Дениса Носачева, к ПМЭФ 2020, который отменили из-за коронавируса, Новгородская область разрабатывала новую концепцию стенда, генерировались идеи презентации и популяризации региона.
Транспорт
На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро
Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Здоровье
В Сахалинской области ввели дополнительные меры против коронавируса
Власти Сахалинской области расширили список мер против распространения коронавируса.
Политика
Терешкова разговаривала с Путиным после своего выступления в Госдуме
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах.
Политика
Правительство запретило въезд иностранцам в Россию
О предстоящем запрете на въезд иностранцев в Россию премьер Михаил Мишустин сообщил по телефону белорусскому коллеге Сергею Румасу 15 марта.
Общество
Ростовские вузы из-за коронавируса переходят на дистанционное обучение
Решение о переводе студентов на дистанционное обучение было принято из-за распространяющейся эпидемии коронавируса.
Экономика
Фондовые биржи США открылись резким падением
Вашингтон, 16 марта 2020, 16:59 — REGNUM Падением на шесть — девять процентов открылись 16 марта фондовые биржи США.
Путешествия
АТОР назвала 10 стран, незакрытых для туристов из-за коронавируса
Москва, 16 марта 2020, 13:46 — REGNUM Ассоциация туроператоров России привела список стран, которые не закрыты для туристов из-за коронавируса.