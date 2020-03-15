Коронавирус

РБКРБКВ Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек

Число жертв коронавируса достигло 1809, уточнил он. Кроме того, за минувшие сутки в Италии выявили еще 2853 случая заболевания, сообщил Боррелли. На данный момент общее число зараженных коронавирусом в стране составляет более 20,6 тыс. человек, указал он.
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За сутки в Италии умерло более 350 человек из-за коронавируса

АБНвчера в 18:17

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Pravda.Ruвчера в 14:36

В Италии за сутки от вызванного коронавирусом заболевания умерли почти 350 человек

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Число жертв коронавируса в Италии выросло почти на 350 человек

РИА Новостивчера в 13:32

В Италии за сутки из-за коронавируса умерли почти 350 человек

РБКвчера в 14:54

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Известия15 марта в 14:16

Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 368 человек

Газета.Ru15 марта в 13:30
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