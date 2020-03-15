Коронавирус
РБКВ Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек
Число жертв коронавируса достигло 1809, уточнил он. Кроме того, за минувшие сутки в Италии выявили еще 2853 случая заболевания, сообщил Боррелли. На данный момент общее число зараженных коронавирусом в стране составляет более 20,6 тыс. человек, указал он.
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