Число жертв коронавируса достигло 1809, уточнил он. Кроме того, за минувшие сутки в Италии выявили еще 2853 случая заболевания, сообщил Боррелли. На данный момент общее число зараженных коронавирусом в стране составляет более 20,6 тыс. человек, указал он.

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