В Италии отмечается падение смертности от коронавируса. Эта тенденция наблюдается второй день подряд. По данным на 23 марта, жертвами коронавируса в Италии за последние сутки стал 601 человек.

В Италии падает смертность от коронавируса

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