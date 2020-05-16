Ограничения могут быть установлены на поездки за границу или из-за границы в отношении конкретных государств и территорий. Также с 3 июня будут разрешены поездки внутри страны. С 18 мая в Италии отменяются запреты на передвижение людей внутри регионов.

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