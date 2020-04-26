Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов.

В Италии предупредили о закрытии границ для туристов до конца года

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