Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
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В Италии закрывается всё производство не первой необходимости

RT на русскомвчера в 19:18

В Италии закрыли почти все производство из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 19:47

Италия на фоне вируса закроет все производство не первой необходимости

РБКвчера в 19:43

В Италии закрывают все второстепенное производство

Коммерсантъвчера в 19:57

В Италии остановили производство всего, кроме необходимых товаров

РИА Новостивчера в 19:13

В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

Вести.Ruвчера в 19:05

В Италии закрывается все производство не первой необходимости

ТАССвчера в 19:01
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Общество

Аномально теплая погода установится в Москве на следующей неделе

Климатическая норма вновь будет превышена в Москве во второй половине предстоящей недели.
Москва 24 01:32
Политика

Америка задыхается от ненависти к себе

Газета The Independent — британские собратья американских демократов — отмечает: достаточно, чтобы ты был республиканцем в момент выборов Дональда Трампа (даже если потом ушел), чтобы у тебя были сегодня проблемы с демократической общественностью, которая здорово научилась взбивать пену морального негодования и отметать всякие дискуссии и оправдания обвиненного.
РИА Новости 01:00
Авто

Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли

Что происходит вчера в 11:16
Биатлон

Доротея Вирер: «Шестой день карантина. Муж начинает меня бесить»

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о карантине из-за коронавируса.
Sports.ru вчера в 12:53
Политика

В Абхазии начались президентские выборы

Предыдущие президентские выборы прошли в Абхазии осенью 2019-го. Победу тогда одержал Рауль Хаджимба.
Говорит Москва 01:30
Общество

У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирус

У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирусную инфекцию, у них взяты анализы, сообщает региональное правительство.
РИА Новости 00:03
Музыка

Пермский балалаечник перепел Little Big с текстом о коронавирусе

Балалаечник-виртуоз из Пермской области Андрей Киряков представил оригинальную версию песни «Uno» группы Little Big.
Известия 00:39
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна родила наследника в свой день рождения

Весной, 13 марта, Татьяна Брухунова родила сына.
MOS.news вчера в 08:29
Происшествия

Два автобуса столкнулись в Тамбовской области

ТАСС 01:04
Энергетика

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 26 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent в четверг поднялась выше 26 долларов за баррель и отыграла 1,68 доллара по сравнению с вечером среды, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 18 марта в 22:02
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Общество

Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии

Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Lenta.ru 20 марта в 05:17
Политика

Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти

Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
REGNUM вчера в 06:41
Экономика

ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными

Набиуллина указала, что некоторые государства прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда иные экономические меры уже исчерпаны – снижены ставки до нуля, запускаются обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, раздуваются балансы центробанков.
9111.ru вчера в 02:53
Политика

Песков назвал причину решения России о помощи Италии

Решение Владимира Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызвано гуманитарными соображениями.
РБК вчера в 15:48
Политика

Россию попросили помочь охваченной коронавирусом Италии

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и член парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Эме направил письмо в Россию с просьбой помочь Италии.
Мой Брянск вчера в 14:00
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Армия и оружие

Террористы в Сирии открыли огонь по позициям САА в Латакии

Политическая Экспертиза 00:17
Футбол

От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
РБК вчера в 17:59
Здоровье

Названа альтернатива медицинской маске для защиты от коронавируса

Врач рассказал, как можно защититься от коронавируса без покупки медицинской маски.
РЕН ТВ 19 марта в 04:31
Общество

В Китае начали испытывать на людях первую вакцину против коронавируса

Врачи Китая начали испытания вакцины против нового коронавируса на добровольцах. Об этом сообщила газета Global Times.
Авторадио вчера в 07:54
Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия вчера в 23:05
Наука

Обнаружены два новых вида пилоносых акул

Специалисты выловили в водах Занзибара и Мадагаскара несколько пилоносых акул, которые, как оказалось, принадлежат к двум, ранее неизвестным видам.
Популярная механика 20 марта в 09:15
Космос

Россия вывела на орбиту 34 спутника OneWeb

RT на русском вчера в 18:36
Политика

Госдеп США обвинил Россию во враждебных действиях в сфере энергетики

Представитель Госдепартамента заявил, что Соединенные Штаты не сообщают о санкциях «наперед».
ФедералПресс 20 марта в 23:30
Футбол

«Локомотив» опроверг информацию об отставке Сёмина

Напомним, сегодня венгерское издание «Nemzeti Sport» опубликовали информацию, согласно которой сербский специалист Марко Николич должен сменить на посту тренера «Локомотива» Юрия Сёмина.
ГЛАС.RU вчера в 06:28
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына

Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Вечерняя Москва вчера в 15:59
Общество

ABC сообщил о резком росте спроса на оружие в США на фоне коронавируса

Частные компании и полиция нескольких американских штатов зафиксировали значительный рост продаж огнестрельного оружия на фоне распространения коронавирусной инфекции.
РБК 01:10
Футбол

Пасторе: «Думаю, будет невозможно закончить нынешний сезон»

Полузащитник "Ромы" Хавьер Пасторе в разговоре с Radio Impacto заявил, что нынешний розыгрыш Серии А вряд ли будет завершен.
Soccer.ru вчера в 17:34
Общество

Число умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд

Как отметил руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, следует понимать, что речь идет о людях, умерших с диагнозом коронавирус, а не именно от него, поскольку жертвами заболеваниями нередко становятся люди в большим количеством других хронических недугов, течение которых в этот момент обостряется.
Дни24 20 марта в 14:13
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Джузеппе Конте
Итальянский юрист
Итальянский государственный и политический деятель. Председатель Совета министров Италии с 1 июня 2018 года. По мнению многих журналистов и политических комментаторов, кабинет министров под руководством Конте является первым популистским правительством в Западной Европе.
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