Коронавирус
Вести.RuВ Италии принято решение остановить всю производственную деятельность
Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
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Происшествия
В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт
В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
Общество
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Происшествия
Жительница Тольятти нашла свою похищенную дочь спустя 23 года
Как оказалось, почти год она жила вместе с украденной девочкой, которую она назвала Верой, в Тольятти, а потом переехала в Ульяновскую область.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Общество
В период пандемии коронавируса медики советуют соблюдать меры профилактики и не поддаваться панике
В сложившейся ситуации медики советуют тщательно соблюдать меры профилактики и не поддаваться панике, особенно, когда в интернете то и дело появляется ложная информация.
Здоровье
В ВОЗ опровергли влияние прививки от гриппа на коронавирус
Во Всемирной организации здравоохранения не подтвердили, что прививка от гриппа положительно влияет на переносимость коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России
«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — заявил Саакашвили.
Политика
Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Происшествия
Около тысячи человек поместят в карантин на борту Costa Luminosa
Около тысячи человек будут помещены в карантин на борту лайнера Costa Luminosa, зашедшего в итальянскую Савону в субботу утром, заявил президент Лигурии Джованни Тоти.
Армия и оружие
ВКС России подготовили авиагруппировку для доставки помощи в Италию
ВКС России подготовили необходимую авиагруппировку для доставки сил и средств, выделенных для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
В Загребе произошло разрушительное землетрясение
В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Авто
Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым
На видео Богомолов расстегивает верхнюю пуговицу рубашки Ксении.
Общество
В Москве демонтировали временный памятник Жукову
Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Энергетика
Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть
Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Общество
Почти полсотни заболевших коронавирусом выявили на Украине
В Черновицкой области заболели 25 человек (один умер, один выздоровел), в Житомирской — 2 человека заразились (1 умер), в Киевской области заболели четверо, в Донецкой — один, в Днепропетровской — двое человек, в Ивано-Франковской области коронавиурс обнаружили у 2 человек (один скончался), во Львовской и Тернопольской областях заболели по одному человеку, в Киеве- девять заразившихся.
Хоккей
Доус прокомментировал возможность вернуться в «Барыс»
Форвард "Автомобилиста" из Екатеринбурга и сборной Казахстана по хоккею Найджел Доус заявил РИА Новости, что не исключает возможности возвращения в казахстанский клуб "Барыс".
Игры
В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и ещё 4 игры
С 20 марта компания Valve в сервисе цифровой дистрибуции Steam бесплатно раздает две игры серии Tomb Raider.
Общество
Итого 306: в России увеличилось количество зараженных коронавирусом
Как сообщили в оперштабе по ситуации с коронавирусом, теперь в России зафиксировано 306 больных.
Кино
Бекмамбетов дистанционно снимет фильм «ФАУ. Побег из ада»
Происшествия
Петербургскую школьницу три года насиловал отчим
Здоровье
Всех врачей и медсестер России зарегистрируют в единой базе
Минздрав поручил руководителям медицинских организаций (как государственных, так и частных) зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ).
Политика
Лукашенко предложил бросить за границей безответственных белорусов
Президент Белоруссии уверен, что власти страны не должны направлять чартеры для эвакуации безответственных соотечественников, которые выехали за рубеж, несмотря на предостережения.
Футбол
От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Энергетика
Сечин прогнозирует рост цен на нефть до 60 долларов к концу года
Глава "Роснефти" Игорь Сечин прогнозирует рост стоимости барреля нефти до 60 долларов к концу 2020 года.
Музыка
Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни
Религия
Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Более 50 тысяч россиян попали под наблюдение из-за коронавируса
Более 50 тысяч россиян в настоящее время находятся под медицинским наблюдением в связи с распространением коронавируса.