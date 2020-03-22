Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Читать в источнике
Комментировать53

Подробнее о событии

Италия приостанавливает работу всех производств из-за пандемии коронавируса

Эхо Москвы03:00

В Италии закрыли почти все производство из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 19:47

В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

Вести.Ruвчера в 19:05

В Италии закрывается всё производство не первой необходимости

RT на русскомвчера в 19:18

В Италии остановили производство всего, кроме необходимых товаров

РИА Новостивчера в 19:13

Италия на фоне вируса закроет все производство не первой необходимости

РБКвчера в 19:43

В Италии закрывается все производство не первой необходимости

ТАССвчера в 19:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 04:47, Ашберн
Происшествия

В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
РИА Новости 03:44
Общество

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:02
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM 02:19
Происшествия

Жительница Тольятти нашла свою похищенную дочь спустя 23 года

Как оказалось, почти год она жила вместе с украденной девочкой, которую она назвала Верой, в Тольятти, а потом переехала в Ульяновскую область.
АиФ Самара 04:03
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета вчера в 02:59
Общество

В период пандемии коронавируса медики советуют соблюдать меры профилактики и не поддаваться панике

В сложившейся ситуации медики советуют тщательно соблюдать меры профилактики и не поддаваться панике, особенно, когда в интернете то и дело появляется ложная информация.
ГТРК Вятка 19 марта в 10:47
Здоровье

В ВОЗ опровергли влияние прививки от гриппа на коронавирус

Во Всемирной организации здравоохранения не подтвердили, что прививка от гриппа положительно влияет на переносимость коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 21:34
Политика

Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России

«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — заявил Саакашвили.
РБК вчера в 21:18
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru 20 марта в 09:02
Происшествия

Около тысячи человек поместят в карантин на борту Costa Luminosa

Около тысячи человек будут помещены в карантин на борту лайнера Costa Luminosa, зашедшего в итальянскую Савону в субботу утром, заявил президент Лигурии Джованни Тоти.
РИА Новости вчера в 19:56
Армия и оружие

ВКС России подготовили авиагруппировку для доставки помощи в Италию

ВКС России подготовили необходимую авиагруппировку для доставки сил и средств, выделенных для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 04:12
Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 03:46
Авто

Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли

Что происходит вчера в 11:16
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым

На видео Богомолов расстегивает верхнюю пуговицу рубашки Ксении.
RuNews24.ru 02:03
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 09:17
Энергетика

Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Российская газета вчера в 19:41
Общество

Почти полсотни заболевших коронавирусом выявили на Украине

В Черновицкой области заболели 25 человек (один умер, один выздоровел), в Житомирской — 2 человека заразились (1 умер), в Киевской области заболели четверо, в Донецкой — один, в Днепропетровской — двое человек, в Ивано-Франковской области коронавиурс обнаружили у 2 человек (один скончался), во Львовской и Тернопольской областях заболели по одному человеку, в Киеве- девять заразившихся.
Украина.ру 04:12
Хоккей

Доус прокомментировал возможность вернуться в «Барыс»

Форвард "Автомобилиста" из Екатеринбурга и сборной Казахстана по хоккею Найджел Доус заявил РИА Новости, что не исключает возможности возвращения в казахстанский клуб "Барыс".
РИА Новости вчера в 15:34
Игры

В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и ещё 4 игры

С 20 марта компания Valve в сервисе цифровой дистрибуции Steam бесплатно раздает две игры серии Tomb Raider.
МонаВиста 20 марта в 14:11
Общество

Итого 306: в России увеличилось количество зараженных коронавирусом

Как сообщили в оперштабе по ситуации с коронавирусом, теперь в России зафиксировано 306 больных.
RuNews24.ru вчера в 11:24
Кино

Бекмамбетов дистанционно снимет фильм «ФАУ. Побег из ада»

Телеканал Санкт-Петербург 19 марта в 04:32
Происшествия

Петербургскую школьницу три года насиловал отчим

Piter.tv вчера в 07:09
Здоровье

Всех врачей и медсестер России зарегистрируют в единой базе

Минздрав поручил руководителям медицинских организаций (как государственных, так и частных) зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ).
Российская газета вчера в 09:43
Политика

Лукашенко предложил бросить за границей безответственных белорусов

Президент Белоруссии уверен, что власти страны не должны направлять чартеры для эвакуации безответственных соотечественников, которые выехали за рубеж, несмотря на предостережения.
ФАН вчера в 08:32
Футбол

От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
РБК вчера в 17:59
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

РИА Новости вчера в 14:59
Энергетика

Сечин прогнозирует рост цен на нефть до 60 долларов к концу года

Глава "Роснефти" Игорь Сечин прогнозирует рост стоимости барреля нефти до 60 долларов к концу 2020 года.
Российская газета вчера в 03:05
Музыка

Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни

Evo-rus.com вчера в 09:18
Религия

Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 04:31
Общество

Более 50 тысяч россиян попали под наблюдение из-за коронавируса

Более 50 тысяч россиян в настоящее время находятся под медицинским наблюдением в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru 04:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джузеппе Конте
Итальянский юрист
Итальянский государственный и политический деятель. Председатель Совета министров Италии с 1 июня 2018 года. По мнению многих журналистов и политических комментаторов, кабинет министров под руководством Конте является первым популистским правительством в Западной Европе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное