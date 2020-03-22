Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.

В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

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