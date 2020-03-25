Коронавирус

ИзвестияИзвестияПятнадцатый самолет Минобороны РФ прибыл в Италию

Пятнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекции доставил специальное имущество и средства для борьбы с коронавирусом на авиабазу ВВС Италии. Об этом в среду, 25 марта, сообщили в Минобороны РФ.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Италии приземлился 15-й самолет из РФ с оборудованием для Covid-19

Московский Комсомолец02:59

В Италию прибыл 15-й борт Минобороны России с оборудованием для борьбы с коронавирусом

ТАСС02:53

Пятнадцатый самолет Минобороны РФ прибыл в Италию

Известия03:15

В Италию прибыл 15-й самолет ВКС с помощью из России

Взгляд.ру02:55

В Италии приземлился 15-й транспортный самолет ВКС России

REGNUM03:19

15-й самолёт ВКС России с помощью направился в Италию

RT на русскомвчера в 19:41

В Италию вылетел пятнадцатый российский военный самолет

РИА Новостивчера в 19:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Кино

Вышел тизер сериала «Великая» о Екатерине II

News.ru вчера в 11:28
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия ЦБ во время пандемии

ЦБ не считает ситуацию, сложившуюся в стране из-за коронавируса, кризисом, а потому не планирует в ближайшее время предпринимать решительных действий.
Компания 01:27
Экономика

Правительство готовит второй пакет мер по поддержке экономики

Правительство готовит второй пакет мер по поддержке экономики в условиях распространения коронавируса, сообщил на заседании Совета Федерации вице-спикер Николай Журавлев.
РИА Новости 04:10
Наука

В Сингапуре разработали пятиминутный тест на коронавирус

Ученые из Сингапура разработали экспресс-тест на коронавирус.
АБН 03:18
Политика

Управделами президента не хватило залов в Шереметьево

В обращении управделами президента говорится, что МАШ отказался предоставить под ЗОЛД помещения в новом международном терминале C, открытом в январе, несмотря на то что управление просило сделать это с 2017 года.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Армия и оружие

В Италии определили город для работы военных вирусологов из России

Накануне, 23 марта, десять самолетов ВКС России доставили военных вирусологов и медоборудование в Италию.
Известия вчера в 06:59
Общество

В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
RT на русском 03:48
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
ТАСС 02:55
Экономика

Закрытие границ приведёт к вынужденной деофшоризации

Сегодня, 25 марта 2020 года, стало известно, что закрытие границ в связи с пандемией китайского коронавируса приведёт к вынужденной деофшоризации.
Саминвестор 03:24
Технологии

Минкомсвязь ограничит «Доступный интернет» сайтами на российском ПО

Минкомсвязь решила ограничить "бесплатный интернет" сайтами на российском ПО.
Деловое.ТВ вчера в 06:31
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
ТАСС 03:30
Театры

Александр Домогаров разорвал отношения с МХАТом

Газета.Ru 03:28
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru вчера в 17:03
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Известия вчера в 16:32
Транспорт

РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Коммерсантъ 03:13
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы

Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
РБК 04:10
Общество

Минобороны усилило меры безопасности для участников парада Победы

Министерство обороны России усилило меры безопасности для участников парада Победы на Красной площади 9 мая в связи с угрозой распространения нового коронавируса.
Известия вчера в 19:22
Гаджеты

Выход новых игровых консолей конкурентов не вынудит NVIDIA усомниться в собственном лидерстве

Осенью на рынке появятся новые игровые консоли Sony и Microsoft, использующие графику AMD с архитектурой RDNA 2. Номинальные данные о быстродействии новинок уже известны, но представителей NVIDIA перспектива конкуренции с новыми игровыми консолями не беспокоит.
3DNews 00:12
Шоу-бизнес

Дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной

Единственная дочь Татьяны Догилевой Екатерина пошла по маминым стопам и стала актрисой.
Uznayvse.ru 01:53
Здоровье

Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии выросло до 86

Число официально зарегистрированных случаев заражения новым типом коронавируса в Белоруссии выросло до 86, еще по двум пациентам проводятся дополнительные исследования в связи с неоднозначностью полученных результатов анализов, следует из опубликованных в среду минздравом данных.
РИА Новости 04:09
Футбол

Федотов: «Сухину взяли в „Локо“ для работы с судьями? Любая ошибка арбитра может перечеркнуть карьеру, это чушь»

Бывший арбитр Игорь Федотов высказался на тему того, что экс-коллегу по судейству Станислава Сухину взяли на должность администратора «Локомотива» с целью работы с арбитрами.
Sport24.ru 03:17
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Чтобы избежать ненужных сплетен и домыслов, Муцениеце рассказала о причинах расставания.
Kleo.ru 04:21
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Происшествия

Суд отстранил от должности вице-президента адвокатской палаты Башкирии

Суд по ходатайству следователей отстранил от должности вице-президента адвокатской палаты Башкирии Булата Юмадилова, ранее занимавшего пост президента этой организации, который обвиняется в превышении полномочий, сообщили журналистам в среду в пресс-службе управления СК по республике.
ТАСС 03:16
Хоккей

Агент Мозякина заявил о прекращении переговоров с «Металлургом»

Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы 38-летнего форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, заявил о прекращении переговоров с клубом о продлении контракта.
RT на русском вчера в 16:59
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Энергетика

Нефть марки Brent дорожает более чем на 5%

Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, нефть марки Brent дорожает более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 05:33
Происшествия

Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Интерфакс вчера в 23:22
Общество

Суд США признал криптовалюту Telegram ценной бумагой

Сколько олигархи вложили в проект Telegram - Вдова Стива Джобса оказалась одним из первых инвесторов проекта Telegram - SEC: Telegram намеренно нарушила законодательство о ценных бумагах Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
РБК 03:06
Политика

Украина обвинила Россию в манипулировании пандемией коронавируса

Россия манипулирует пандемией коронавируса для того, чтобы снять с себя санкции.
Lenta.ru 04:15
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное