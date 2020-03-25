Пятнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекции доставил специальное имущество и средства для борьбы с коронавирусом на авиабазу ВВС Италии. Об этом в среду, 25 марта, сообщили в Минобороны РФ.

Пятнадцатый самолет Минобороны РФ прибыл в Италию

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