Коронавирус
ИзвестияПятнадцатый самолет Минобороны РФ прибыл в Италию
Пятнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекции доставил специальное имущество и средства для борьбы с коронавирусом на авиабазу ВВС Италии. Об этом в среду, 25 марта, сообщили в Минобороны РФ.
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Кино
Вышел тизер сериала «Великая» о Екатерине II
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия ЦБ во время пандемии
ЦБ не считает ситуацию, сложившуюся в стране из-за коронавируса, кризисом, а потому не планирует в ближайшее время предпринимать решительных действий.
Экономика
Правительство готовит второй пакет мер по поддержке экономики
Правительство готовит второй пакет мер по поддержке экономики в условиях распространения коронавируса, сообщил на заседании Совета Федерации вице-спикер Николай Журавлев.
Наука
В Сингапуре разработали пятиминутный тест на коронавирус
Ученые из Сингапура разработали экспресс-тест на коронавирус.
Политика
Управделами президента не хватило залов в Шереметьево
В обращении управделами президента говорится, что МАШ отказался предоставить под ЗОЛД помещения в новом международном терминале C, открытом в январе, несмотря на то что управление просило сделать это с 2017 года.
Армия и оружие
В Италии определили город для работы военных вирусологов из России
Накануне, 23 марта, десять самолетов ВКС России доставили военных вирусологов и медоборудование в Италию.
Общество
В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
Экономика
Закрытие границ приведёт к вынужденной деофшоризации
Сегодня, 25 марта 2020 года, стало известно, что закрытие границ в связи с пандемией китайского коронавируса приведёт к вынужденной деофшоризации.
Технологии
Минкомсвязь ограничит «Доступный интернет» сайтами на российском ПО
Минкомсвязь решила ограничить "бесплатный интернет" сайтами на российском ПО.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
Театры
Александр Домогаров разорвал отношения с МХАТом
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Транспорт
РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса
«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы
Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
Общество
Минобороны усилило меры безопасности для участников парада Победы
Министерство обороны России усилило меры безопасности для участников парада Победы на Красной площади 9 мая в связи с угрозой распространения нового коронавируса.
Гаджеты
Выход новых игровых консолей конкурентов не вынудит NVIDIA усомниться в собственном лидерстве
Осенью на рынке появятся новые игровые консоли Sony и Microsoft, использующие графику AMD с архитектурой RDNA 2. Номинальные данные о быстродействии новинок уже известны, но представителей NVIDIA перспектива конкуренции с новыми игровыми консолями не беспокоит.
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной
Единственная дочь Татьяны Догилевой Екатерина пошла по маминым стопам и стала актрисой.
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии выросло до 86
Число официально зарегистрированных случаев заражения новым типом коронавируса в Белоруссии выросло до 86, еще по двум пациентам проводятся дополнительные исследования в связи с неоднозначностью полученных результатов анализов, следует из опубликованных в среду минздравом данных.
Футбол
Федотов: «Сухину взяли в „Локо“ для работы с судьями? Любая ошибка арбитра может перечеркнуть карьеру, это чушь»
Бывший арбитр Игорь Федотов высказался на тему того, что экс-коллегу по судейству Станислава Сухину взяли на должность администратора «Локомотива» с целью работы с арбитрами.
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Чтобы избежать ненужных сплетен и домыслов, Муцениеце рассказала о причинах расставания.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Происшествия
Суд отстранил от должности вице-президента адвокатской палаты Башкирии
Суд по ходатайству следователей отстранил от должности вице-президента адвокатской палаты Башкирии Булата Юмадилова, ранее занимавшего пост президента этой организации, который обвиняется в превышении полномочий, сообщили журналистам в среду в пресс-службе управления СК по республике.
Хоккей
Агент Мозякина заявил о прекращении переговоров с «Металлургом»
Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы 38-летнего форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, заявил о прекращении переговоров с клубом о продлении контракта.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Энергетика
Нефть марки Brent дорожает более чем на 5%
Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, нефть марки Brent дорожает более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения
В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Общество
Суд США признал криптовалюту Telegram ценной бумагой
Сколько олигархи вложили в проект Telegram - Вдова Стива Джобса оказалась одним из первых инвесторов проекта Telegram - SEC: Telegram намеренно нарушила законодательство о ценных бумагах Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Политика
Украина обвинила Россию в манипулировании пандемией коронавируса
Россия манипулирует пандемией коронавируса для того, чтобы снять с себя санкции.