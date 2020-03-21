Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Италии призвали отменить санкции против России на фоне пандемии

Италия терпит огромные убытки из-за антироссийских санкций, поэтому ограничительные меры должны быть отменены, особенно на фоне пандемии коронавируса COVID-19, заявил глава Ассоциации итальянских адвокатов "Палата специалистов по уголовному европейскому праву" Александро Мария Тирелли.
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В Италии юристы призвали отменить антироссийские санкции

Ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale ("Палата специалистов по уголовному европейскому праву") выступила против продления и расширения антироссийских санкций, особенно на фоне усугубления пандемии коронавируса, заявил РИА Новости глава организации Александро Мария Тирелли.
РИА Новостивчера в 22:42

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В Италии призвали отменить санкции против России

Московский Комсомолец00:24

В Италии призвали отменить санкции против России на фоне пандемии

Газета.Ru05:18

Юристы Италии требуют отмены санкций против России

Вести.Ru01:31

Итальянские юристы выступают против антироссийских санкций из-за коронавируса

Комсомольская правда06:00

В Италии призвали снять санкции с России на фоне пандемии COVID-19

Известиявчера в 23:46

В Италии юристы призвали отменить антироссийские санкции

РИА Новостивчера в 22:42

Ассоциация юристов Италии призвала отменить санкции против России

РЕН ТВвчера в 21:04
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Общество

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Интерфакс 06:07
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости вчера в 16:03
Политика

Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений по нефти

Выдвинутые Москвой условия по поставкам нефти учитывают предложения Минска, следует из доклада национальных нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко.
BFM.ru 06:49
Здоровье

Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице

Lenta.ru вчера в 06:56
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Общество

Грузия ввела режим чрезвычайного положения

Грузия на месяц вводит режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи со вспышкой коронавируса на всей территории страны.
Lenta.ru 07:01
Авто

Новый документ на автомобили появится в РФ

31 марта 2020 года в Российской Федерации появится новый автомобильный документ — «этикетка энергоэффективности».
Автоновости дня 19 марта в 01:15
Политика

На Украине ужесточат меры по борьбе с коронавирусом

На Украине в ближайшие дни ужесточат ограничительные меры по борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 07:11
Экономика

Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Lenta.ru 01:17
Наука

Теорию об искусственном происхождении коронавируса не подтвердили

Ученые из Scripps Research оценили возможность искусственного создания появившегося в Китае в декабре 2019 года и ставшего причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
МедиаПоток вчера в 06:59
Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку

1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
Lenta.ru вчера в 09:28
Общество

Главному инфекционисту Ставрополья грозит уголовная ответственность

Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова скрыла свою поездку в Испанию и, вернувшись в Россию 9 марта, вышла на работу, где контактировала с десятками людей.
Газета.Ru 05:39
Происшествия

В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской

Газета.Ru вчера в 12:44
Экономика

NYT указала на готовность России к экономическому кризису

Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.
Газета.Ru 02:29
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «ВИА Гра» впервые показала лицо сына

Малыш Мартин появился на свет в 2018 году. Экс-солистка группы «ВИА Гра» не публиковала снимки ребенка в соцсетях.
Летидор вчера в 08:21
Музыка

The Weeknd выпустил новый альбом After Hours

Канадский певец Эйбел Тесфайе, известный как The Weeknd, выпустил новый полноформатный альбом After Hours.
Собака.ru вчера в 04:41
Футбол

Марко Николич может сменить Юрия Семина на посту тренера «Локомотива»

Назван потенциальный преемник Юрия Семина на посту главного тренера московского "Локомотива".
Вести.Ru 05:25
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
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В DOOM Eternal можно пройти две классические Doom

В DOOM Eternal, как оказалось, входят две классические части франшизы — оригинальная Doom (в издании Ultimate DOOM) и Doom II: Hell on Earth.
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Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru 19 марта в 10:47
Происшествия

Жителя Приморья оштрафуют за распространение фейков о коронавирусе

В Приморье местный житель распространял ложные сведения о заразившихся коронавирусом на одном из предприятий Уссурийска.
Газета.Ru 03:38
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Известия вчера в 18:50
Наука

В России начали испытывать вакцину от коронавируса

В свою очередь власти Китая дали разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Эхо Москвы вчера в 02:01
Футбол

Анатолий Тимощук: сейчас главное — самоизоляция без перегибов

Что касается гриппа, любых респираторных заболеваний, сейчас все те же рекомендации.
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Тамбовский спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12

Тамбовская бригада спецназа получила первую партию автоматов АК-12. В соединение поступило более 500 единицу оружия нового поколения.
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ForZe распустила состав по Dota 2

CyberSport.ru 19 марта в 13:28
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МИД РФ обвинил США в попытках «подложить мину» под «Северный поток-2»

Инсинуациями назвал замглавы МИД РФ Сергей Рябков инсинуациями утверждения США об "энергетическом оружии" России, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
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У московских школьников начались трёхнедельные каникулы

В столичных школах и колледжах начинаются каникулы.
ТВ Центр 06:59
Киберспорт

Ninjas in Pyjamas одолели GODSENT на ESL Pro League S11 по CS: GO

Ninjas in Pyjamas победили GODSENT в матче группового этапа 11-го сезона ESL Pro League по CS: GO.
Sport24.ru вчера в 14:11
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