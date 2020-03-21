Ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale ("Палата специалистов по уголовному европейскому праву") выступила против продления и расширения антироссийских санкций, особенно на фоне усугубления пандемии коронавируса, заявил РИА Новости глава организации Александро Мария Тирелли.

с чего всё началось

Италия терпит огромные убытки из-за антироссийских санкций, поэтому ограничительные меры должны быть отменены, особенно на фоне пандемии коронавируса COVID-19, заявил глава Ассоциации итальянских адвокатов "Палата специалистов по уголовному европейскому праву" Александро Мария Тирелли.

В Италии призвали отменить санкции против России на фоне пандемии

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