Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Италии призвали отменить санкции против России на фоне пандемии

Италия терпит огромные убытки из-за антироссийских санкций, поэтому ограничительные меры должны быть отменены, особенно на фоне пандемии коронавируса COVID-19, заявил глава Ассоциации итальянских адвокатов "Палата специалистов по уголовному европейскому праву" Александро Мария Тирелли.
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В Италии юристы призвали отменить антироссийские санкции

Ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale ("Палата специалистов по уголовному европейскому праву") выступила против продления и расширения антироссийских санкций, особенно на фоне усугубления пандемии коронавируса, заявил РИА Новости глава организации Александро Мария Тирелли.
РИА Новостивчера в 22:42

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В Италии призвали отменить санкции против России на фоне пандемии

Газета.Ru05:18

Ассоциация юристов Италии призвала отменить санкции против России

РЕН ТВвчера в 21:04

Юристы Италии требуют отмены санкций против России

Вести.Ru01:31

В Италии призвали отменить санкции против России

Московский Комсомолец00:24

В Италии призвали снять санкции с России на фоне пандемии COVID-19

Известиявчера в 23:46

В Италии юристы призвали отменить антироссийские санкции

РИА Новостивчера в 22:42

В Италии призывают отменить санкции против России на фоне вспышки коронавируса

Говорит Москва01:41
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Политика

Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти

11 марта премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
Известия 05:27
Энергетика

Западные СМИ: Почему саудиты решили преподать России урок

По мнению автора публикации, готовность Москвы «воевать» с Эр-Риядом — «месседж» Вашингтону: США за последние годы стали крупнейшим в мире производителем нефти, при помощи санкций вытеснив с рынка российские компании, поэтому теперь Россия сделает с американскими то же самое.
Рамблер вчера в 02:31
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «ВИА Гра» впервые показала лицо сына

Малыш Мартин появился на свет в 2018 году. Экс-солистка группы «ВИА Гра» не публиковала снимки ребенка в соцсетях.
Летидор вчера в 08:21
Энергетика

В Госдуме предложили снизить цены на бензин для населения

В Госдуме выступили с предложением снизить цены на топливо для населения.
Деловое.ТВ 02:39
Политика

У сотрудника аппарата вице-президента США Пенса обнаружили коронавирус

Положительный результат теста на COVID-19 был выявлен у сотрудника аппарата вице-президента США.
Известия вчера в 21:52
Здоровье

Новых случаев коронавируса в Кирове не выявлено

Информация актуальна на 11.30 20 марта В правительстве Кировской области рассказали о ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Новый вариант вчера в 08:40
Общество

WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Чиновники из Минэнерго США уговаривают администрацию президента Дональда Трампа создать сотрудничество с Саудовской Аравией с тем, чтобы стабилизировать цены на нефть.
РБК 04:52
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса

Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
Интерфакс 19 марта в 12:14
Здоровье

Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице

Lenta.ru вчера в 06:56
Здоровье

Эксперт рассказал, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад

Впрочем, если не полное прекращение, то определенный спад пандемии коронавируса в аналогичные сроки эксперт ожидает и во всем мире.
РИА Новости вчера в 23:35
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

В Москве мужчина жестоко убил собственную жену и тестя с тещей. Тройное убийство было совершено минувшей ночью на Волоколамском шоссе.
Российская газета 02:59
Общество

Главному инфекционисту Ставрополья грозит дело за нарушение карантина

Правоохранители усмотрели в действиях Санниковой признаки нарушений статей Уголовного кодекса о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности.
РИА Новости 05:19
Происшествия

Крупный пожар на складе произошёл в Подмосковье

Огонь охватил всё здание (60 тыс. кв. м), произошло обрушение кровли, затем площадь пожара удалось уменьшить до 25 тыс. кв. м. К тушению привлечены десятки человек и единиц техники, прокуратура начала проверку по факту ЧП.
RT на русском 04:29
Общество

Лавров рассказал о главных качествах дипломата

Любой профессиональный дипломат должен в первую очередь уметь слышать собеседника, заявил 21 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в передаче «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». В ходе беседы Лавров рассказал о своей работе на острове Шри-Ланка в 1972–1976 годах помощником посла СССР Рафика Нишанова.
Красная весна 04:55
Происшествия

Пассажирский самолет с неисправным шасси сел в Ханты-Мансийске

Пассажирский самолет ATR-72 утром в субботу совершил вынужденную посадку в связи с неисправностью шасси, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 02:30
Авто

«Урал» планирует выпустить новый бескапотный грузовик

Новый бескапотный грузовик предприятия получит старую кабину от Iveco. Лицензию на неё УралАЗ приобрёл ещё в 90-х годах.
Тарантас Ньюс вчера в 05:46
Энергетика

Белоусов спрогнозировал цену на нефть в $35-40 за баррель

Стоимость нефти установится в диапазоне $35-40 за баррель.
РБК 05:21
Происшествия

Новые случаи коронавируса в Петербург «завезены» из Европы и США

Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 19:33 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом в Петербурге зафиксированы у немолодых женщин.
REGNUM вчера в 12:33
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета вчера в 09:12
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском вчера в 07:32
Футбол

Дзюба пошутил над возрастом Кокорина

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба в шутку предположил, что нападающий «Сочи» Александр Кокорин на самом деле старше, чем написано в документах.
RT на русском 03:22
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Известия 19 марта в 07:37
Шоу-бизнес

Собчак показала интимное видео с Богомоловым в ресторане

Собчак выложила в Instagram ролик, где муж оголяет ее грудь прямо в ресторане.
Народные новости 03:11
Музыка

На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года

Организаторы "Евровидения" решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19, но выступать в любом случае придется с новыми песнями, сообщили в пресс-службе "Евровидения".
Интерфакс вчера в 18:03
Происшествия

Жителя Приморья оштрафуют за распространение фейков о коронавирусе

В Приморье местный житель распространял ложные сведения о заразившихся коронавирусом на одном из предприятий Уссурийска.
Газета.Ru 03:38
Шоу-бизнес

Новая любовница Шаляпина оформила на него четыре квартиры в Москве

Как сообщает «Комсомольская правда», женщина купила в Москве четыре квартир. Общая стоимость объектов недвижимости – 70 млн рублей.
RuNews24.ru вчера в 09:56
Футбол

Тимощук прокомментировал проведение теста на коронавирус в «Зените»

Тренер петербургского "Зенита" Анатолий Тимощук прокомментировал проведение теста на коронавирус в стане действующих чемпионов страны.
Газета.Ru 04:59
Здоровье

Путина просят принять экстренные меры против коронавируса

Общественные деятели, среди которых оказались Сергей Гуриев, Леонид Парфенов, Илья Азар и другие обратились к президенту России Владимиру Путину и правительству с просьбой экстренно принять меры, чтобы предотвратить эпидемию коронавируса.
Мойка78 вчера в 08:28
Общество

Россия передала тест-системы на коронавирус 13 странам

Роспотребнадзор передал тест-системы для исследований на COVID-19 в 13 государств, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 03:19
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