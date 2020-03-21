Ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale ("Палата специалистов по уголовному европейскому праву") выступила против продления и расширения антироссийских санкций, особенно в свете усугубления пандемии коронавируса, заявил РИА Новости глава организации Александро Мария Тирелли.

с чего всё началось

Накануне в Германии призвали отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса. Как рассказал "Известиям" член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт, в сложные времена страны должны помогать друг другу. Кроме того, от санкций страдает и экономика ЕС.

В Италии призвали снять санкции с России на фоне пандемии COVID-19

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