Власти итальянского Таранто в области Апулия объявили распродажу домов по 1 евро в надежде привлечь инвесторов в город. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Corriere della Sera. Пока на продажу выставлены пять домов.

В Италии продают дома по 1 евро

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