Общество
РамблерВ Италии продают дома по 1 евро
Власти итальянского Таранто в области Апулия объявили распродажу домов по 1 евро в надежде привлечь инвесторов в город. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Corriere della Sera. Пока на продажу выставлены пять домов.
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Глава Керчи подала заявление об отставке из-за ситуации с блокадниками
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Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в четверг, 30 января.
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Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Отправленный в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев написал на своей странице в Instagram обращение к жителям республики, в котором поблагодарил их за критику.
Общество
Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Общество
Цена на шенгенские визы останется прежней для россиян
Притом что для большинства стран стоимость визового сбора повышается, для россиян цена останется прежней - 35 евро.
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Дуров предупредил об опасности WhatsApp
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.
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Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
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Жена Эммануила Виторгана ответила на критику позднего материнства Ирина Млодик рада, что у нее и Эммануила Виторгана есть двое маленьких детей.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции
Новый раздел, основанный на уникальных рассекреченных документах из фондов центрального архива военного ведомства, стал продолжением деятельности Минобороны, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.
Общество
Минюст обнародовал проект нового КоАП РФ
Минюст РФ обнародовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
Происшествия
В жилом доме во Владивостоке произошел взрыв
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Фигурное катание
Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира
Руководство Федерации фигурного катания на коньках России определило состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 18 по 22 марта.
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Названа причина разводов среди молодых россиян
Эксперт пояснила, что инфантильность и отсутствие обязательств за семью являются новыми причинами для разводов.
Происшествия
Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова
Политика
Роухани отреагировал на «сделку века», предложенную Трампом по Израилю
Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал так называемую «сделку века», предложенную американским президентом Дональдом Трампом для «урегулирования» палестино-израильского конфликта.
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о беременности Ольги Бузовой
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В Улан-Удэ массово скупают противовирусные и медицинские маски
Ситуация с ОРВИ неминуемо отразилась на аптеках. Противовирусные разбирают как горячие пирожки. Проблема купить обычные медицинские маски.
Политика
Мнения россиян о цели поправок в Конституцию разделились пополам
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SEAT официально представил новое поколение хэтчбека Leon
Новое (четвертое по счету) поколение испанского хэтчбека SEAT Leon получило совершенно новый внешний вид и измененные пропорции.