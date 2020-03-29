Ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale ("Палата специалистов по уголовному европейскому праву") обратилась к российскому руководству и законодательным органам с просьбой признать собранный в Крыму для Неаполя груз гуманитарной помощью, заявил РИА Новости глава ассоциации Александро Мария Тирелли.

с чего всё началось

В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, — ограничения действуют до первого июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.

В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи

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