Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи

В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, — ограничения действуют до первого июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.
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с чего всё началось

В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи

Ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale ("Палата специалистов по уголовному европейскому праву") обратилась к российскому руководству и законодательным органам с просьбой признать собранный в Крыму для Неаполя груз гуманитарной помощью, заявил РИА Новости глава ассоциации Александро Мария Тирелли.
РИА Новостивчера в 20:37

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В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи

РИА Новостивчера в 20:37

В Италии попросили разрешить доставку груза из Крыма

Lenta.ruвчера в 22:24

В Италии попросили разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи

Московский Комсомолецвчера в 21:36

В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи

Известия00:01

Италия надеется получить собранную в Крыму гуманитарную помощь

News.ruвчера в 21:16

В Италии уверены, что гумпомощь из Крыма изменит отношения с Россией

РЕН ТВвчера в 23:45

Адвокаты из Италии просят признать груз из Крыма гуманитарной помощью

Красная веснавчера в 22:08
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Футбол

Игнатьев призвал вернуть российский футбол к системе «весна-осень»

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев призвал чиновников из РФС перейти на систему «весна-осень», воспользовавшись ситуацией с пандемией коронавируса и приостановкой чемпионата.
Metaratings 02:15
Здоровье

Рошаль рассказал о перспективах вакцинации против коронавируса

Пандемия COVID-19 Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.
РИА Новости 00:42
Футбол

ЦСКА претендует на полузащитника «Ливерпуля» Шакири

Интерес к игроку сборной Швейцарии проявляет несколько клубов, среди них называются ЦСКА, «Севилья» и «Рома».
Sport24.ru 02:46
Общество

В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса

РБК вчера в 17:31
Наука

Определили температуру уничтожения коронавируса

Как передает ToDay News Ufa со ссылкой на учёных, вирусу может противостоять лишь высокая температура 56 градусов по Цельсию.
ToDay News Ufa вчера в 15:49
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс вчера в 09:48
Музыка

Little Big представила «карантинную» версию своей песни

Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram "карантинную" версию своей песни I’m ok (Я в порядке).
РИА Новости вчера в 21:24
Авто

Единственный в своем роде: полноприводный капотник от КамАЗа

Внедорожный грузовик имел полную массу 20,2 тонны, грузоподъемность 10 тонн, а также максимальную скоростью до 90 км/ч, основной топливный бак на 350 литров и дополнительный на 210 литров.
Российская газета вчера в 02:00
Армия и оружие

В США рассказали о проблемах в работе одной из систем истребителя F-35

В Счётной палате США заявили о серьёзных проблемах в системе ALIS, которая помогает проводить диагностику и обеспечивать работоспособность истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35.
RT на русском 01:10
Общество

Гузеева возмутилась из-за толп людей в Москве

Газета.Ru вчера в 16:49
Общество

Собянин сообщил о потоке звонков на горячую линию по коронавирусу

Поток звонков, поступающих на горячую линию по коронавирусу в Москве, достигает 1 млн в сутки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».
РБК 02:58
Футбол

Президент УПЛ Гримм: в украинском футболе творятся невообразимые вещи

Творятся невообразимые для меня, швейцарца, вещи. Владелец «Ворсклы» находится в розыске украинского Интерпола.
Чемпионат вчера в 13:11
Путешествия

Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Интерфакс вчера в 12:55
Экономика

Минсельхоз хочет ограничить экспорт зерна

Минсельхоз предложил ввести квоту на экспорт наиболее важных для российского рынка зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи) в размере 7 млн т на срок с 1 апреля и до конца сезона, т. е. до 30 июня 2020 г. Министерство уже разработало соответствующий проект постановления правительства.
Ведомости 27 марта в 10:14
Спорт

Магдалена Нойнер раскритиковала президента МОК

Спорт-Экспресс вчера в 08:08
Энергетика

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

Элизабет Мерфи, аналитик консалтинговой компании ESAI Energy, пояснила Bloomberg, что из-за удаленности мест добычи вайомингской нефти от морских портов ее сложно транспортировать потребителям.«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — подтвердила она.
РБК 27 марта в 14:38
Происшествия

Десять лет назад в московском метро произошел двойной теракт

Напомню, что 29 марта 2009 года в час пик на двух центральных станциях московского метро с интервалом в 40 минут сработали взрывные устройства.
Эхо Москвы 02:10
Здоровье

Рошаль оценил опасность коронавируса для детей

"Важно, что этот вирус менее всего поражает детей, и у детей не более опасен, чем любая другая респираторная вирусная инфекция", - сказал Рошаль РИА Новости.
РИА Новости 00:02
Происшествия

В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции

Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
REGNUM вчера в 18:34
Общество

WSJ: в США возник дефицит золота из-за коронавируса

В США возник дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже, сообщает газета The Wall Street Journal.
Рифей-Пермь вчера в 01:15
Здоровье

Диетолог назвала лучшую замену гречке на «карантинном» столе

Диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова призвала россиян, которые задумываются о своем рационе во время самоизоляции, не зацикливаться на гречке.
ПолитРоссия 27 марта в 08:47
Космос

SpaceX будет доставлять грузы на окололунную станцию

Предполагалось, что на орбиту Луны грузы будет доставлять сверхтяжелая ракета SLS, однако ее первый полет постоянно переносили — и NASA приняло решение доверить это американским частным компаниям: как стало известно, первой такой компанией станет SpaceX.
Популярная механика вчера в 06:45
Политика

В Москву стягивают бронетехнику и военных

Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Discover24 27 марта в 05:51
Здоровье

В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом

В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом В Красноярске первичный тест на коронавирус оказался положительным у медсестры больницы скорой медицинской помощи (БСМП), которая работала с зараженными коронавирусом, сообщает местный телеканал "Енисей".
Медиазона вчера в 09:45
Армия и оружие

Российскую ракету на Су-57 распознали в США

Эксперты издания выдвинули версию, что продемонстрированное вооружения является модификацией ракеты средней дальности класса «воздух-воздух» Р-77 «Гадюка».
Военное дело 27 марта в 04:24
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Lenta.ru вчера в 08:37
Общество

Спецпоезд с украинцами прибыл из Москвы в Киев

Газета.Ru 02:45
Общество

Лукашенко назвал хоккей лучшим противовирусным средством

Коммерсантъ вчера в 11:50
Политика

Грузия отказалась пропустить российских граждан из Армении в РФ

Ереван, 29 марта 2020, 07:36 — REGNUM Российские граждане, желающие вернуться из Армении в Россию, не могут попасть на родину из-за отказа грузинской стороны пропускать их через свою территорию сухопутным путем, 28 марта сообщает посольство РФ в Ереване на своей странице в Facebook.
REGNUM 00:36
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк обратилась к подписчикам из-за коронавируса

Discover24 02:47
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