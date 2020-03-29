с чего всё началось

Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо. Ведущий канала начал рассказ с названия российской операции "Из России с любовью", вспомнив об эпизоде "бондианы" с Шоном Коннери в роли "агента 007".

Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо

Культура Скончался знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий Выдающийся польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался в воскресное утро, 29 марта, в Кракове. О трагедии сообщила семья музыканта.

Экономика Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев показал, как сын учит младшую сестру разговаривать На днях на своей страничке в социальной сети Инстаграм Сергей показал забавную видеозапись, на которой видно, как шестилетний Никита учит свою полуторагодовалую сестру говорить.

Шоу-бизнес Песков подтвердил, что присутствовал на одной вечеринке с Лещенко У певца подтвердился коронавирус Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что, побывал на дне рождения Аллы Крутой, где также, по данным СМИ, находился инфицированный коронавирусом Лев Лещенко.

Наука В ТПУ разработали частицы для доставки в организм противовоспалительных ингибиторов Ученые Томского политехнического университета в сотрудничестве с коллегами из США разработали микрочастицы для точечной доставки в организм человека ингибитора, выключающего воспалительные процессы.

Путешествия Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.

Общество Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.

Общество Собянин пообещал жёсткий контроль за соблюдением самоизоляции в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» пообещал жёстко контролировать соблюдение самоизоляции жителями с лёгкой формой коронавирусной инфекции COVID-19, которые лечатся дома.

Религия Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.

Политика В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, ограничения действуют до 1 июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.

Космос Печат (Сербия): Солнце, коронавирус и Земля (Печат) Хотя НАСА еще не связывает эти явления, снимки с американских спутников подтверждают, что ультрафиолетовое излучение солнца в момент, когда появился коронавирус, было еще слабее, чем в период распространения Н1N1.

Игры Авторы Crusader Kings 3 сделают игру проще в освоении В одном из своих последних роликов разработчики Crusader Kings 3 из Paradox Interactive рассказали, как они собираются сделать игру проще в освоении (особенно для новичков).