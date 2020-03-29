Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиИтальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо

Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо. Ведущий канала начал рассказ с названия российской операции "Из России с любовью", вспомнив об эпизоде "бондианы" с Шоном Коннери в роли "агента 007".
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с чего всё началось
Журналисты телеканала Tgcom24
 показали репортаж о работе российских специалистов, борющихся с распространением коронавирусной инфекции в итальянском городе Бергамо.
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Армия против коронавируса: как российская военная техника борется с пандемией в Италии

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«Команды суперэкспертов»: Италия восхищена работой специалистов из РФ

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На них показано, как работают российские специалисты, прибывшие на помощь на север Италии

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Итальянский телеканал показал работу российских специалистов в Бергамо

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Итальянское телевидение вновь показало работу военных из России в Бергамо

Красная веснавчера в 21:26

Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо

РИА Новостивчера в 19:09
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Скончался знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий

Выдающийся польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался в воскресное утро, 29 марта, в Кракове. О трагедии сообщила семья музыканта.
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На востоке Сирии боевики вновь оставили сотни тысяч людей без воды

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В России за сутки скончались четыре пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.
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У певца подтвердился коронавирус Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что, побывал на дне рождения Аллы Крутой, где также, по данным СМИ, находился инфицированный коронавирусом Лев Лещенко.
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Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 21:14
Наука

В ТПУ разработали частицы для доставки в организм противовоспалительных ингибиторов

Ученые Томского политехнического университета в сотрудничестве с коллегами из США разработали микрочастицы для точечной доставки в организм человека ингибитора, выключающего воспалительные процессы.
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Политика

В России учредили президиум правительства

В России образовали президиум правительства, его возглавил нынешний премьер-министр страны Михаил Мишустин.
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Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

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Интерфакс вчера в 12:55
Общество

Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране

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РБК 07:16
Здоровье

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Общество

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Lenta.ru 05:35
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Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.
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В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, ограничения действуют до 1 июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.
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Печат (Сербия): Солнце, коронавирус и Земля (Печат)

Хотя НАСА еще не связывает эти явления, снимки с американских спутников подтверждают, что ультрафиолетовое излучение солнца в момент, когда появился коронавирус, было еще слабее, чем в период распространения Н1N1.
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Навас потратил 200 тысяч долларов на возвращение в Коста-Рику

Вратарь французского ПСЖ Кейлор Навас заплатил 200 тыс. долларов, чтобы вернуться на родину в Коста-Рику.
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Черчесов рассказал, чем занимается во время карантина

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Экономика

«Роснефть» продает все активы в Венесуэле российскому правительству

В пресс-службе кабмина подтвердили, что правительство России купило у "Роснефти" активы в Венесуэле, а владельцем стала полностью принадлежащая властям компания.
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Политика

Песков перешел на удаленную работу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков стал работать удаленно.
BFM.ru 06:59
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Официально подтвержден пятый случай заражения коронавирусом в Башкирии

Пятый случай заражения COVID-19 в Башкирии подтвердил сегодня, 29 марта, глава Минздрава РБ Максим Забелин.
UfacityNews.ru 05:30
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
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Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
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Во Франции телеканал перепутал Месси и его иранского двойника

Французский телеканал M6 перепутал нападающего и капитана испанского футбольного клуба «Барселона» Лионеля Месси и его иранского двойника Резу Парастеша.
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Авторы Crusader Kings 3 сделают игру проще в освоении

В одном из своих последних роликов разработчики Crusader Kings 3 из Paradox Interactive рассказали, как они собираются сделать игру проще в освоении (особенно для новичков).
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В «Векторе» выявили еще один случай заболевания коронавирусом в Якутии

Положительный анализ на коронавирус подтвердился в Новосибирской лаборатории у якутянина, прибывшего в Якутск через Москву из Великобритании, всего в республике зарегистрированы 15 случаев заболевания COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб.
РИА Новости 07:02
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Похороны Инны Макаровой прошли на Троекуровском кладбище

Похороны Инны Макаровой прошли сегодня, 28 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.
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