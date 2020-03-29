Коронавирус
РИА НовостиИтальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо
Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо. Ведущий канала начал рассказ с названия российской операции "Из России с любовью", вспомнив об эпизоде "бондианы" с Шоном Коннери в роли "агента 007".
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с чего всё началось
Журналисты телеканала Tgcom24 показали репортаж о работе российских специалистов, борющихся с распространением коронавирусной инфекции в итальянском городе Бергамо.ФАНвчера в 20:43
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Культура
Скончался знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий
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В России за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом
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Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости
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Шоу-бизнес
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Наука
В ТПУ разработали частицы для доставки в организм противовоспалительных ингибиторов
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В России учредили президиум правительства
В России образовали президиум правительства, его возглавил нынешний премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Путешествия
Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи
Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Общество
Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране
В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.
Здоровье
В России представили схему лечения коронавирусной инфекции
Общество
Собянин пообещал жёсткий контроль за соблюдением самоизоляции в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» пообещал жёстко контролировать соблюдение самоизоляции жителями с лёгкой формой коронавирусной инфекции COVID-19, которые лечатся дома.
Религия
Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.
Политика
В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи
В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, ограничения действуют до 1 июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.
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Печат (Сербия): Солнце, коронавирус и Земля (Печат)
Хотя НАСА еще не связывает эти явления, снимки с американских спутников подтверждают, что ультрафиолетовое излучение солнца в момент, когда появился коронавирус, было еще слабее, чем в период распространения Н1N1.
Футбол
Навас потратил 200 тысяч долларов на возвращение в Коста-Рику
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Футбол
Черчесов рассказал, чем занимается во время карантина
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Экономика
«Роснефть» продает все активы в Венесуэле российскому правительству
В пресс-службе кабмина подтвердили, что правительство России купило у "Роснефти" активы в Венесуэле, а владельцем стала полностью принадлежащая властям компания.
Политика
Песков перешел на удаленную работу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков стал работать удаленно.
Общество
Официально подтвержден пятый случай заражения коронавирусом в Башкирии
Пятый случай заражения COVID-19 в Башкирии подтвердил сегодня, 29 марта, глава Минздрава РБ Максим Забелин.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
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Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
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Игры
Авторы Crusader Kings 3 сделают игру проще в освоении
В одном из своих последних роликов разработчики Crusader Kings 3 из Paradox Interactive рассказали, как они собираются сделать игру проще в освоении (особенно для новичков).
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В «Векторе» выявили еще один случай заболевания коронавирусом в Якутии
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Шоу-бизнес
Похороны Инны Макаровой прошли на Троекуровском кладбище
Похороны Инны Макаровой прошли сегодня, 28 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.