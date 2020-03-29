Из-за ситуации с коронавирусом в Италии усугубляются экономические проблемы. Об этом заявила итальянская версия издания Huffington Post. Как отмечается, многие жители страны столкнулись с финансовыми проблемами из-за карантина, сейчас у многих из них нехватка денег.

В Италии рассказали о нехватке денег на продукты

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