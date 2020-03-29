Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Италии рассказали о нехватке денег на продукты

Из-за ситуации с коронавирусом в Италии усугубляются экономические проблемы. Об этом заявила итальянская версия издания Huffington Post. Как отмечается, многие жители страны столкнулись с финансовыми проблемами из-за карантина, сейчас у многих из них нехватка денег.
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В Италии из-за ситуации с коронавирусом усугубляются экономические проблемы

Эхо Москвы20:04

В Италии рассказали о нехватке денег на продукты

Lenta.ru18:39

СМИ сообщило об отчаянной экономической ситуации в Италии

РЕН ТВ15:51

СМИ сообщают об отчаянной экономической ситуации в Италии

Известия16:56

Итальянцы столкнулись с отсутствием денег из-за карантина

News.ru15:52

«Без денег трудно»: жители Италии готовятся к штурму супермаркетов

Московский Комсомолец17:39

«Нас морят голодом»: СМИ рассказало об отчаянной ситуации в Италии

РИА Новости15:14
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Общество

В Элисте введен режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации введен в столице Калмыкии Элисте, сообщил мэр города Дмитрий Трапезников 28 ноября в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, передает РИА Калмыкия.
Красная весна 16:57
Происшествия

В Мурманской области у двух человек подтвержден коронавирус

Второй случай заболевания подтвержден у пациентки из Мончегорска, вернувшейся из туристической поездки в Испанию.
ТВ-21 15:48
Общество

Джонсон: Ситуация с коронавирусом в Великобритании ухудшится

Британский премьер Борис Джонсон предупредил население, что ситуация с распространением коронавируса ухудшится.
Российская газета 20:17
Театры

Объявлены лауреаты оперной премии Casta Diva

Коммерсантъ вчера в 08:57
Кино

У россиян названы самые популярные фильмы во время карантина

Как передает ToDay News Ufa, на первом месте по популярности выступил фильм «Джуманджи: Новый уровень».
ToDay News Ufa 05:11
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском 13:08
Политика

Путин назначил начальника управления по развитию IT и связи

Глава государства назначил Татьяну Матвееву главой вышеупомянутого направления, освободив Андрея Липова от этой должности.
Российская газета 12:50
Футбол

Чемпионат Англии могут доиграть в июле при пустых трибунах

Футбольная ассоциация Англии рассматривает сценарий, при котором нынешний сезон в АПЛ может быть доигран без зрителей.
Metaratings 17:50
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК 15:44
Здоровье

В ЛНР выявили первый случай заражения коронавирусом

Врачи самопровозглашенной ЛНР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом у жителя Славяносербского района.
Московский Комсомолец 16:42
Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК 09:29
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Lenta.ru 08:37
Шоу-бизнес

Кудрявцева оскорбила россиян на карантине

Телеканал 360° вчера в 04:04
Общество

«Леруа Мерлен» отказался от карантина и собрал толпы людей. Как его закрывали

Проигнорировавшие указ о карантине магазины проработали недолго и теперь принудительно закрываются по всей стране.
66.ru 05:58
Космос

Роскосмос хочет запатентовать «космический маяк»

Роспатент опубликовал заявку Роскосмоса на способ обеспечения навигации у других планет и общий вид "космического маяка".
РИА Новости 20:38
Шоу-бизнес

Инну Макарову похоронили в Москве на Троекуровском кладбище

В Москве простились с народной артисткой СССР Инной Макаровой. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище.
Пятый канал 11:19
Наука

Названы сроки выживания коронавируса на поверхностях

Названы сроки выживания коронавируса на поверхностях.
Lenta.ru 20:59
Гаджеты

Huawei выпустила новую прошивку для смартфонов EMUI 10.1

В ходе премьеры смартфонов линейки P40 компания Huawei анонсировала EMUI 10.1.
RuNews24.ru 15:38
Общество

В Москву прибыл спецпоезд из Киева

Вести.Ru 04:32
Политика

Поляки оценили российскую помощь Италии

Читатели польского издания Interia прокомментировали российскую помощь Италии в борьбе с новым коронавирусом.
РИА Новости вчера в 19:45
Наука

Ученые обнаружили у панголинов коронавирус, подобный SARS-CoV-2

Исследователи обнаружили у панголинов коронавирус, подобный SARS-CoV-2.
Evo-rus.com 16:59
Экономика

Рецессия в России становится почти неизбежной

Минус 1,8 п.п. дает падение нефти (к ценам на уровне $30 за баррель), а влияние вспышки заболевания (включая карантины, объявленные в России) еще больше — минус 1,9–2 п.п. Одновременно, по словам Слепцовой, плюс 0,3–0,4 п.п. к ВВП дадут фискальные меры поддержки экономики, объявленные российскими властями.
РБК вчера в 00:00
Политика

В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции

В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.
РБК вчера в 08:04
Происшествия

Крупный пожар в Ростове-на-Дону полностью потушили

Пожарные полностью потушили крупное возгорание камыша в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 19:12
Армия и оружие

Пушков предрек США поражение в Ираке

Эскалация боевых действий в Ираке свидетельствует о "дурной привычке" Вашингтона, которая не приведет США к победе, заявил член Совфеда Алексей Пушков в твиттере.
РИА Новости 18:39
Армия и оружие

Россия вывела с главной базы на Тихом океане сразу 18 боевых кораблей

Во Владивостоке с главной базы Тихоокеанского флота российского ВМФ были выведены сразу 18 боевых кораблей.
Суть событий 08:56
Наука

Как цвет волос влияет на продолжительность жизни

Ученые полагают, что цвет волос и половое созревание связаны через гипофиз, который отвечает за выработку гормонов, влияющих на пигментацию и взросление человека.
Gazeta.SPb 17:28
Общество

Минтруд дал рекомендации работодателям в связи с нерабочей неделей

Министерство труда России дало рекомендации работодателям и сотрудникам в связи с нерабочей неделей из-за распространения COVID-19.
Газета.Ru вчера в 09:34
Общество

Гордон Браун предложил создать мировое правительство

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призывал создать мировое правительство для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает "Союз православных журналистов" со ссылкой на издание Тне Guardian.
Русская народная линия вчера в 09:56
Армия и оружие

Российскую ракету на Су-57 распознали в США

Эксперты издания выдвинули версию, что продемонстрированное вооружения является модификацией ракеты средней дальности класса «воздух-воздух» Р-77 «Гадюка».
Военное дело вчера в 04:24
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