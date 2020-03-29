Коронавирус
Lenta.ruВ Италии рассказали о нехватке денег на продукты
Из-за ситуации с коронавирусом в Италии усугубляются экономические проблемы. Об этом заявила итальянская версия издания Huffington Post. Как отмечается, многие жители страны столкнулись с финансовыми проблемами из-за карантина, сейчас у многих из них нехватка денег.
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Общество
В Элисте введен режим ЧС из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации введен в столице Калмыкии Элисте, сообщил мэр города Дмитрий Трапезников 28 ноября в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, передает РИА Калмыкия.
Происшествия
В Мурманской области у двух человек подтвержден коронавирус
Второй случай заболевания подтвержден у пациентки из Мончегорска, вернувшейся из туристической поездки в Испанию.
Общество
Джонсон: Ситуация с коронавирусом в Великобритании ухудшится
Британский премьер Борис Джонсон предупредил население, что ситуация с распространением коронавируса ухудшится.
Театры
Объявлены лауреаты оперной премии Casta Diva
Кино
У россиян названы самые популярные фильмы во время карантина
Как передает ToDay News Ufa, на первом месте по популярности выступил фильм «Джуманджи: Новый уровень».
Политика
Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке
Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
Политика
Путин назначил начальника управления по развитию IT и связи
Глава государства назначил Татьяну Матвееву главой вышеупомянутого направления, освободив Андрея Липова от этой должности.
Футбол
Чемпионат Англии могут доиграть в июле при пустых трибунах
Футбольная ассоциация Англии рассматривает сценарий, при котором нынешний сезон в АПЛ может быть доигран без зрителей.
Экономика
«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
Здоровье
В ЛНР выявили первый случай заражения коронавирусом
Врачи самопровозглашенной ЛНР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом у жителя Славяносербского района.
Общество
Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей
«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
Шоу-бизнес
Кудрявцева оскорбила россиян на карантине
Общество
«Леруа Мерлен» отказался от карантина и собрал толпы людей. Как его закрывали
Проигнорировавшие указ о карантине магазины проработали недолго и теперь принудительно закрываются по всей стране.
Космос
Роскосмос хочет запатентовать «космический маяк»
Роспатент опубликовал заявку Роскосмоса на способ обеспечения навигации у других планет и общий вид "космического маяка".
Шоу-бизнес
Инну Макарову похоронили в Москве на Троекуровском кладбище
В Москве простились с народной артисткой СССР Инной Макаровой. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище.
Наука
Названы сроки выживания коронавируса на поверхностях
Названы сроки выживания коронавируса на поверхностях.
Гаджеты
Huawei выпустила новую прошивку для смартфонов EMUI 10.1
В ходе премьеры смартфонов линейки P40 компания Huawei анонсировала EMUI 10.1.
Общество
В Москву прибыл спецпоезд из Киева
Политика
Поляки оценили российскую помощь Италии
Читатели польского издания Interia прокомментировали российскую помощь Италии в борьбе с новым коронавирусом.
Наука
Ученые обнаружили у панголинов коронавирус, подобный SARS-CoV-2
Исследователи обнаружили у панголинов коронавирус, подобный SARS-CoV-2.
Экономика
Рецессия в России становится почти неизбежной
Минус 1,8 п.п. дает падение нефти (к ценам на уровне $30 за баррель), а влияние вспышки заболевания (включая карантины, объявленные в России) еще больше — минус 1,9–2 п.п. Одновременно, по словам Слепцовой, плюс 0,3–0,4 п.п. к ВВП дадут фискальные меры поддержки экономики, объявленные российскими властями.
Политика
В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции
В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.
Происшествия
Крупный пожар в Ростове-на-Дону полностью потушили
Пожарные полностью потушили крупное возгорание камыша в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Армия и оружие
Пушков предрек США поражение в Ираке
Эскалация боевых действий в Ираке свидетельствует о "дурной привычке" Вашингтона, которая не приведет США к победе, заявил член Совфеда Алексей Пушков в твиттере.
Армия и оружие
Россия вывела с главной базы на Тихом океане сразу 18 боевых кораблей
Во Владивостоке с главной базы Тихоокеанского флота российского ВМФ были выведены сразу 18 боевых кораблей.
Наука
Как цвет волос влияет на продолжительность жизни
Ученые полагают, что цвет волос и половое созревание связаны через гипофиз, который отвечает за выработку гормонов, влияющих на пигментацию и взросление человека.
Общество
Минтруд дал рекомендации работодателям в связи с нерабочей неделей
Министерство труда России дало рекомендации работодателям и сотрудникам в связи с нерабочей неделей из-за распространения COVID-19.
Общество
Гордон Браун предложил создать мировое правительство
Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призывал создать мировое правительство для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает "Союз православных журналистов" со ссылкой на издание Тне Guardian.
Армия и оружие
Российскую ракету на Су-57 распознали в США
Эксперты издания выдвинули версию, что продемонстрированное вооружения является модификацией ракеты средней дальности класса «воздух-воздух» Р-77 «Гадюка».