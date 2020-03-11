Власти Италии приняли решение закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек. Такие меры приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в республике. Об этом во время пресс-конференции рассказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает ТАСС.

В Италии разрешили торговать только продуктами и медикаментами

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